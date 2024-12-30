不知道大家家裡有沒有小孩特別迷車子的呢？我家兒子除了對海底生物超有興趣，對車子也是瘋狂熱愛的粉絲（笑）。最近在網路上發現了一個超特別的地方——「計程車博物館」，聽說裡面收藏了好多古董級的計程車，這次就趁著假日帶兒子來大開眼界，看看這些來自世界各地的經典計程車！



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計程車博物館（有停車場）

宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

03 990 8088

10:00-17:00

一進門真的被館內豐富的藏品給震撼到！計程車的種類、顏色都太多了，而且大部分是來自國外的古董計程車，像是日本的TOYOTA系列、香港經典的紅色計程車，甚至還看到德國、法國等不同國家的特色款式。

其中有一台計程車特別有故事，這是館主一位香港朋友贈送的珍貴藏品，因為兩人同樣熱愛車子，惺惺相惜，才將這台有紀念意義的計程車送給他收藏，光看這些故事就讓人覺得超有趣！

除了大型的計程車藏品，這裡還有一區專門展示迷你車模型，特別是那個「車模型迴轉壽司」，每一台模型車上還搭配不同的迪士尼公仔，真的超級萌！這些小細節完全治癒了我，就連不懂車子的我都看得入迷！

更驚喜的是這裡還收藏了許多來自世界各地的計程車商品，從古董紀念品到搭配卡通角色的車型，滿滿的年代感撲面而來，根本就是回憶殺現場！尤其那些早期的手工工藝，仔細看真的會被當年的技術佩服到鼓掌！

如果你家有喜歡扭蛋的孩子或大人，這裡更是不能錯過！我和老公還有兒子在這一區根本淪陷，滿牆的車子扭蛋讓人看得眼花繚亂。我甚至看到了一款夢想中的迷你車扭蛋，立刻掏出錢開扭，真的太可愛了！

當天剛好遇上下雨，所以戶外活動區的搖搖車、小車體驗和旋轉木馬都沒能玩到，這點有點可惜。不過這也讓我們更期待下次再訪，希望天氣好的時候能讓兒子玩得更開心！

最後強烈推薦館內的付費碰碰車區！雖然只是一小段時間，但我家兒子玩得不亦樂乎，臉上的笑容根本藏不住。如果有帶小孩來，這個一定要試試，絕對值回票價！



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計程車博物館

宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

03 990 8088

10:00-17:00

有自己的停車場