山中美食：HANA廚房南非料理、手工披薩滿足獨特味蕾！

HANA廚房：嘉義縣阿里山鄉四鄰87-3號

0975 117 154 均銷400~600 / 人

如果你來到嘉義阿里山，除了大自然美景之外，還想試試特別的美食，那一定要來「HANA廚房」！這家藏在群山環繞中的南非料理餐廳，以「南非料理」、「手工披薩」和「原住民風味」聞名，不只讓你的味蕾大開，還能在溫暖的木作空間裡，感受滿滿的療癒氣息。HANA廚房的位置很好找，就在嘉義縣阿里山鄉，餐廳對面還有吊橋，吃飽後散步再適合不過了！

HANA廚房是由「阿漢的家」民宿老闆推薦的，這裡的環境設計很用心，從木質家具到餐桌布置，每一處都帶著溫馨又自然的氣息。

小露台的景致更是迷人，在這裡享受美食、呼吸山林間的清新空氣，真的是一種享受！

HANA廚房的菜單設計很清楚，選擇不多卻很有特色，適合第一次來的人！我們點了手工瑪格麗塔披薩、BBQ烤肉盤，再搭配一杯清爽的梅子醋，這樣的組合可以說是剛剛好。

外帶了一支阿婗最愛的「紫米竹筒飯」回家！

除了餐點，HANA廚房裡還有個購物區，陳列了許多南洋與原住民風格的商品，像是手工餐具、竹筒飯、甜點等，都很有特色。

大地自然栽採的果實們，幾乎被選購一空了！

▲嘉義縣阿里山鄉HANA廚房，手作餐具。

如果喜歡，也可以帶些當伴手禮回家。

麵包櫃裡的肉桂捲（NT.220／三顆）很吸引人，我忍不住買了一組，不過口感稍微偏乾，感覺更適合搭配飲品。

甜點看起來似乎都銷售的不錯，上櫃後沒多久就賣完了。

手工瑪格麗塔披薩（NT.450）是薄皮的，烤得酥脆帶點炭香，熱熱吃真的很對味！

而BBQ烤肉盤（NT.800）就更澎湃了，有鄒族烤豬肉、自製香腸、地瓜、生菜、小菜和麵包。

雖然單價較高，但每一樣食材都很搭，尤其是特製的醬料，讓味道層次更豐富。

唯一的小缺點是豬肉稍微偏乾，香腸有點鹹，但夾著麵包和生菜一起吃就剛剛好。

▲嘉義縣阿里山鄉HANA廚房，梅子醋。

吃飽喝足後，可以走到餐廳對面的吊橋上散步，感受高處看山景的視野。如果時間允許，建議提前一天或提早預約，才能更悠閒地享受這一趟山中美食之旅！

HANA廚房不只是來阿里山品嘗美食的好地方，更是一處能讓身心放鬆的空間。不管是手工披薩還是原住民風味的BBQ烤肉，都讓人印象深刻。如果下次有機會再來，還想多試試他們其他的菜色，或是在吊橋上好好散步拍照，為這趟旅行畫下完美句點！



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HANA廚房：嘉義縣阿里山鄉四鄰87-3號

0975 117 154 均銷400~600 / 人