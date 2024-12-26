下班後肚子餓，又不想花太多錢吃好料怎麼辦呢？推薦大家來試試「燒味丼」，這家碳烤燒肉丼飯不僅價格實惠，還有許多讓人一吃就難忘的特色口味，真的不是每家都能吃得到喔！

【燒味丼】日式碳烤燒肉丼飯

店址: 桃園市桃園區大業路一段33號

電話: 03-338-8553

營業時間: 11:00-13:30 17:00-20:00 (週六公休)

店家就在大業路靠近三元街方向，招牌比較低調，大家經過不要錯過囉

一走進去，整個店內裝潢給人感覺乾淨簡單，舒適又沒有壓迫感。

入座後，他們是採掃碼點餐，也有紙本菜單可以參考，對不熟悉手機操作的長輩也很友好！

菜單內容超豐富，有牛肉丼、豚肉、雞腿、海鮮丼，甚至連咖哩飯都有！店員還特別介紹說他們的咖哩是加入黑巧克力熬煮的，光聽就覺得新奇又期待。

炸物和涼拌菜也有很多選擇，價格親民，搭配起來更有層次感。

開始點餐!選好主餐之後，還可以選擇飯多飯少醬多醬少，客製化餐點好貼心

點餐時還可以自選飯量、醬汁多寡，這樣客製化的服務真的是好貼心。而且還能加價升級為套餐！沒想到，服務人員還端上一壺熱騰騰的雞湯，這雞湯是店家自己熬的，不僅免費喝還可以續，加湯後喝一口，整個人都暖起來了，我和朋友每人都喝了兩大碗，真的很好喝！

豬排咖哩飯189元

這咖哩一端上來就吸引了我的目光，顏色跟一般的咖哩不太一樣，黑巧克力的加入讓味道更加溫和，帶著淡淡的巧克力香，尾韻特別好！豬排炸得酥脆多汁，肉質完全不柴，還搭配半顆溏心蛋和幾樣小菜，配上一碗雞湯，整份餐點很有誠意，價格超值！

板腱牛排丼209元

一整排牛肉鋪滿丼飯，光看就讓人流口水！牛排熟度剛剛好，吃起來柔軟又好咬，搭配香酥的蒜片，每一口都充滿濃濃的香氣。

爆汁牛肋條249元

這碗牛肋條肉滿到看不見飯，肉質比板腱牛稍微有嚼勁，但汁超多，越嚼越香，嘴巴裡滿滿都是牛肉的滋味，真的很過癮！

鹽烤松阪豬丼

朋友不吃牛，所以點了這碗松阪豬丼，松阪豬一樣鋪滿整碗，肉質Ｑ彈又有嚼勁，朋友一邊吃一邊點頭，臉上的滿足感都快溢出來了！



第一次造訪「燒味丼」，我們點了四種丼飯，沒有踩雷，每一款都讓人驚喜。其中豬排咖哩飯的巧克力咖哩特別令人印象深刻，溫和不膩，超推薦給愛吃新奇口味的朋友！如果你也想吃到不一樣的燒肉丼飯，這家店真的值得一試喔！