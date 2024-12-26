初次踏進啼岸，就被這獨特又詩意的店名深深吸引，才發現它取自李白的名句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。寬敞不擁擠的店內空間，搭配悠閒的氛圍，真的能讓人感受到詩中輕快愉悅的意境。

啼岸下午不休息，晚上也營業到很晚，對於我這個台北探索愛好者來說，簡直就是絕佳的歇腳地點！常常在兩個行程間的空檔，我就搭捷運直奔這裡報到😆多次回訪後，每一次都能在這裡找到一份舒適自在，享受療癒又放鬆的美食時光。

這家特別的啼岸，其實是由VEGAN餐廳和VEGAN髮廊聯手打造的複合式空間。來這裡不僅能享用正餐、甜點和咖啡，還能與可愛的貓咪相伴，甚至有寵物友善的美髮沙龍💇無論是餐點食材還是髮品，全部都不含動物成分，也絕不進行動物實驗，這裡是真正的動物友好天堂！

可愛的店貓金寶💖💖

啼岸的地點就在牯嶺街上，步行五分鐘即可抵達熱鬧的大馬路，但這裡卻隱藏在一片靜謐的街區中。對面還有個可愛的小公園，店外則設有大片半室外座位區，綠植環繞，天氣好的時候在這裡用餐真的特別愜意！

店內有適合兩人、四人用餐的小桌子，還有一區靠窗的位置。而中間的大桌子非常有趣，有時被一整群好友包場，有時則是不同的客人共享空間，每次造訪都能感受到完全不一樣的氛圍。

髮廊區的座位不算多，所以建議有需求的朋友一定要提前預約！能一邊整理頭髮、一邊品嚐美食，這種幸福感真的無法比擬💖💖

特別想和大家介紹啼岸的新朋友——10歲的店貓金寶🐈

金寶是老闆最近領養的超親人貓咪，現在正幸福地當起啼岸的貓老闆。喜歡貓咪的朋友來訪時，別忘了幫金寶拍拍屁屁！像我們那天吃飯時，就被它熱情地蹭腳腳，感覺自己被金寶選中了💓

即便現在有了店貓金寶，啼岸仍然是對寵物友善的餐廳！如果想帶自家的毛小孩一同用餐，只需要記得互相尊重即可🫶我們之前也帶過愛興奮的小狗七七來訪，特意選擇了室外的座位區，依然覺得十分舒適！

啼岸的餐點選擇超級豐富，包含飯麵、米粉、捲餅、漢堡、熱壓吐司和沙拉，讓人總能找到喜歡的口味。以道地的台式、中式料理為主，部分菜品還加入了泰式南洋風味，驚喜滿滿！

如果你來啼岸，我個人超推薦一定要試試「旦料理」！完全以全素食材製作，無蛋、無奶、無五辛，堪稱我吃過最棒的仿蛋料理，真的沒有之一！

豆乳旦花湯 $80

這道湯簡直是為不吃蛋的朋友設計的驚喜啊！也太像真的蛋花湯了吧😭😭薄嫩的豆包和蛋花幾乎一模一樣，湯頭鹹中帶甜，調味細膩極了。再加上素火腿的搭配，讓人忍不住懷疑自己是不是在喝蛋花玉米濃湯！每次來啼岸，我都必點這碗暖心湯。

對岸叫捲餅 $150

名字超可愛的！雖然我也試過另一款以番茄和美奶滋為基底的「島嶼捲餅」，但每次最讓我著迷的還是「對岸叫」。南瓜泥、豆包、素火腿和小黃瓜的搭配，帶來濕潤與酥脆兼具的豐富口感。捲餅飽滿紮實，雖然屬於輕食，但對於小鳥胃的朋友來說，一捲也絕對足夠飽足感！

素仔煎 $150

轉素之後，我真的以為這類夜市小吃從此與我無緣了！但啼岸這份素仔煎，完全喚起了我對夜市美食的回憶。太白粉煎得滑嫩Q彈，素蚵仔搭配小白菜與特調醬汁，再加入嫩豆包作為點睛之筆，整份料理層次豐富，簡直是無敵素版蚵仔煎！

香香炒豆包 $110（S）$210（L）

這道香香炒豆包好吃到讓人忍不住後悔為什麼沒直接點大份的！如果你是兩人以上用餐，強烈建議直接點大份更過癮！這道料理的神奇之處在於加入了黑鹽，這是素食界模仿蛋味的絕佳調味料，沒有腥味卻有濃郁的香氣。再搭配九層塔提味，豆包煎得酥脆可口，層次豐富到讓人聯想到九層塔炒蛋，絕對值得一試😍

紅香拌麵 $170

紅色麵條看起來很特別！口味微甜但不膩，還帶有快炒菜的鍋氣香氣，讓人一吃就停不下來。

焦糖烤布蕾 $90

作為一個甜點控，每次來啼岸都一定要點這款vegan焦糖烤布蕾！即使完全不含蛋，布蕾的口感依然絲滑綿密，沒有蛋的腥味，甜度也拿捏得剛剛好，不會過於甜膩，真的超推薦！

（雖然當時忙著錄影忘了拍照，只能從影片截圖，有點糊🥹）

黑糖豆乳鬆餅 $120

店家資訊