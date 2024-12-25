土城美食推薦/台北牛肉麵節得獎店家推薦

♥兩支北方麵食館♥位於美食多多的裕民路上,目前在新北市擁有三間分店

總店開業至今已經13年之久,所有的麵食點心全都是當日早上現桿現做

人氣第一名的番茄牛肉麵今年入選2024台北國際牛肉麵節-鮮食組創意樂齡 銅獎

將整顆牛番茄剝皮之後慢火燉煮,清爽酸香的湯頭搭配彈牙手工麵條和軟嫩牛肋條相當美味

另外包含招牌湯包.牛肉捲餅.韭菜盒子甚至熱炒類的表現也都很不錯

難怪每到用餐時段總是高朋滿座,生意好到還要坐到騎樓去有夠誇張阿!!

♥兩支北方麵食館 土城總店♥

電話：(02)2262-9888

營業地址：新北市土城區裕民路129號

營業時間：11:00~14:00, 17:00~21:00

FB粉絲團:https://www.facebook.com/top2food



檢視較大的地圖

在這邊也要介紹一下臺北國際牛肉麵節這個活動

臺北國際牛肉麵節自2005年推動至今已經邁入20周年

今年於10月10日至13日假圓山花博辦理「2024臺北國際牛肉麵節」

為期4天的競賽活動由137組角逐年度最佳榮耀

以「牛味傳香20載 臺北好味RUN國際」為主題，展現臺北市為「牛肉麵之都」的豐富魅力

臺北國際牛肉麵節舉辦20年來，每年皆由臺北市政府商業處專案輔導得獎店家進行宣傳

期以讓臺北市牛肉麵店家不斷的推出獨特美味的牛肉麵，並朝向精緻化、專業化經營，成功提升食材品質與用餐氛圍

♥兩支北方麵食館♥位於裕民路上

從捷運海山站3號出口步行過來大約是四分鐘左右

橫跨兩間店面的餐廳真的是有夠大器

其實右手邊的店面空間就是師傅們每日現桿麵皮的地方

不過我們這天太晚來用餐~師傅們都休息啦哈哈

前面提到這間生意好到連騎樓都放置了座位真的不誇張

甚至還有飲料販賣機~這是要生意多好才會擺這個啦哈哈

餐廳總共有兩層樓,內部用餐整潔且寬敞明亮

另一區有可自行挑選的小菜區,不過我們太晚到全都賣光光啦!

一樓和二樓都有自助區.可以自行調配醬料.提供薑絲.餐具.熱麥香紅茶等

筷子都是一雙雙放在紙套中衛生度很不錯

二樓的用餐空間更加寬敞,高掛的紅燈籠配上木質窗櫺很有中式風情

而且再往裡面走還有兩張大圓桌適合家族聚餐,所以這裡也是有推出合菜組合的喔!

拍了MENU給你們參考

雖然♥兩支北方麵食館♥因為獲得台北牛肉麵節殊榮而頗負盛名

但其實他們家可不是只有牛肉麵厲害啊!!

光看這一整面的菜色就知道師傅有多忙了哈哈哈哈

前面提到的合菜系列從4000~8000不等~人多的話直接點合菜也是很不錯的囉!

點餐方式也很有趣~除了經典的麵食之外,其他的就請直接寫代號比較快啦!

首先當然要介紹獲得2024台北國際牛肉麵節-鮮食組創意樂齡 銅獎的蕃茄牛肉麵啦!!

蕃茄牛肉麵$215

在眾多牛肉麵中小菲自己私心最愛的就是蕃茄口味

因為我連自己在家燉煮牛肉也都會加很多蕃茄哈哈哈

♥兩支北方麵食館♥的蕃茄牛肉麵一端上桌我們就忍不住驚呼這也太可愛了!!

通常蕃茄都會直接化在湯頭裡或者是切塊放在麵中

倒是第一次看到有一整顆剝皮牛番茄的牛肉麵~整個很費工耶!!!

將整顆牛番茄川燙剝皮之後再以慢火熬煮牛肉湯頭

大顆的蕃茄看起來就是療癒,一口咬下還會爆汁小心燙口阿!!!

嚴選牛肋條燉煮到軟爛好入口

每一碗裡都有大約五六塊份量十足

湯頭部分除了濃郁牛肉香氣,還帶有蕃茄的酸甜果香,相當清爽好喝

是少數小菲可以喝到見底的牛肉麵湯頭阿!

麵條部分有家常麵和拉麵,可以依照個人口味來挑選

小菲個人偏好拉多一點~吸附著清甜湯頭吃起來非常的彈牙又涮嘴

不愧是每天早上現做的麵條~新鮮就是好吃阿!!!

招牌湯包6顆$135

上桌時還冒著熱煙的招牌湯包一籠有六顆

個頭不小的湯包麵皮厚薄適中

裡面的肉餡飽滿且相當多汁~吃的時候真的要小心咬

不然那個湯汁會流的到處都是阿哈哈哈哈

蔥油餅$40

說到北方麵食當然少不了蔥油餅阿!!!

他們家的蔥油餅本身有調味,不會過乾裡面的蔥也不少,單吃就很夠味

不過小菲推薦一定要沾著辣椒醬油吃更厲害啦~

牛肉捲餅$140

扎扎實實的牛肉捲餅也是份量很足

兩大捲光看側面都覺得飽~小鳥胃女生基本吃完這盤就KO了哈哈哈

捲餅內有脆口小黃瓜.青蔥段.還有大塊嫩口牛腱肉

刷上甜麵醬吃起來鹹鹹甜甜的很不錯

小菲個人還蠻喜歡的~但好姊妹覺得它的醬刷得不夠多~如果再多一點會更完美!

木須炒麵$120

因為這次是四個人一起吃

主食的部份我們又額外點了一碗也是人氣菜色的木須炒麵

大火快炒的木須炒麵加入木耳絲.紅蘿蔔絲.洋蔥等,吃的到滿滿鍋氣

不吃牛的朋友可以點這道喔!

皮蛋地瓜葉$190

有別於一般地瓜葉都是清炒或是川燙

這裡的做法則是加入皮蛋拌炒

用小鍋裝盛吃到最後一口都還是熱的之外

皮蛋真的讓地瓜葉整個華麗升級,不僅鹹香味更明顯

吃的時候可以搭配Q彈皮蛋一起吃層次也更加豐富

這道真的很厲害推薦一定要吃吃看喔~

金莎蛋豆腐$260

將雞蛋豆腐切塊之輕裹麵衣酥炸最後再拌入鹹蛋黃

這道也是需要師傅的真功夫~不然還沒上桌雞蛋豆腐就碎一地了XD

這道一樣也是要趁著熱度趕快吃~化口的金莎蛋豆腐真的有夠涮嘴

雖然是因為牛肉麵獲獎才慕名而來~但沒想到他們家連熱炒菜也很厲害耶哈哈哈

韭菜盒$45

喜歡韭菜盒的朋友也別錯過這個經典小點

切開裡面就可以看到爆炸的韭菜粉絲內餡

調味還不錯,是好吃的韭菜盒子無誤!!

♥兩支北方麵食館 土城總店♥在2022年也曾經獲得紅燒組金牌獎

所以他們家還有販售紅燒牛肉麵的調理包

有興趣的朋友也可以一併把金牌美味帶回家啦!!

♥兩支北方麵食館 土城總店♥

電話：(02)2262-9888

營業地址：新北市土城區裕民路129號

營業時間：11:00~14:00, 17:00~21:00

FB粉絲團:https://www.facebook.com/top2food

那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了~

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