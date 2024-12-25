今年新開幕的店家，麵條跟別人不一樣，不是油麵，而是店家特製的白麵，口感扎實非常Ｑ，涼麵有麻醬、酢醬、雞絲、素食…等多種口味，一份45元起，小菜也都很好吃，尤其溏心蛋晶瑩剔透超軟嫩 撰文。拍攝／呂萱萱 這麼好吃不能只有我知道~《蹦康涼麵》醬汁很夠味，麵條也超級Ｑ，吃完很有飽感呢～

蹦康涼麵

營業地址： 基隆市中正區信二路311號

營業電話：02-24255987

營業時間：11:00–20:00

內用空間是簡約的清水模工業風，環境乾淨明亮，在這用餐很舒適

蹦康涼麵才剛開幕沒多久，生意就非常好，現場就有很多人排隊外帶買回家

有吃辣的朋友，一定要試試他們家的辣椒（店家自己做的，外面買不到哦）淡淡花椒香，口感又辣又麻，搭配涼麵超適合

原味涼麵：店家的涼麵跟別人不一樣，不是一般的油麵，而是特製的白麵，吃起來有點介於油麵跟豆芽麵之間，保留麵心口感，Q彈又有嚼勁，醬汁十分順口，麻醬真的超級香

雞絲涼麵：雞胸經過料理後再撥絲，咬起來完全不會柴，加上滿滿的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲，加上充滿芝麻濃郁的醬汁，口感更豐富了

酢醬涼麵：麻醬＋炸醬，真的很好吃！味道鹹香很涮嘴，豆乾塊跟肉燥讓整碗麵吃起來更有飽足感了

補充一下~店家涼麵有分小份、大份、跟特大份，我個人覺得女生吃小份量就好，因為特大真的很大！吃完超級無敵飽

味噌貢丸三合一湯：味噌裡有貢丸、蛋花，湯頭鹹中帶甜相當順口，吃完涼麵來一碗真的很滿足～

↑溏心蛋 ：店家自製外面買不到哦！蛋白晶瑩剔透、加上略帶流質的蛋黃，口感軟綿好鮮美

↑豆干絲：咬起來有脆度，不會粗粗澀澀的，非常開胃

↑豬頭皮：店家現切，很古早味，口感彈勁又飽滿

↑涼拌蘿蔔：口感很清脆，女生都會很喜歡

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