這間在Instagram上爆紅的河粉專賣店，河粉有分乾的及湯的吃法，
可根據自己的喜好來選擇，還有涼拌青木瓜等小菜，
能夠搭配河粉來增加用餐的豐富度。
店內的裝潢比較簡單，空間較為擁擠。生意真的不錯，
在用餐時間就需併桌，也證明它的受歡迎程度。
Ruby當天是晚上8點半用餐，是當天的最後一位客人。
以販售河粉為主也有清爽的青木瓜絲等餐點。
醬料區，提供了新鮮的辣椒、檸檬、越式酸辣醬和海鮮醬，
可根據自己的口味做調整，
無論是加點酸味或是辣度都能調整自己喜愛的風味。
牛肉河粉 (湯) $130
湯頭清淡不算濃郁味，也不會讓人覺得油膩。
牛肉份量適中，肉質鮮嫩與河粉搭配相當和諧。
河粉不會煮的過爛，Q度剛剛好處於理想狀態，
如果是食量較大的，可以加麵或是加肉，滿足更多的需求。
法國麵包 $100
法國麵包烤的外脆內軟，內餡包括肉類、青木瓜絲、香菜、
小黃瓜，味道清爽可口。也很貼心的切一半分開裝，方便食用，
不過，以100元的價格來說，這份法國麵包似乎稍顯貴了些。
總體來說，Ruby覺得這家河粉店的口味表現還不錯，牛肉鮮嫩、河粉Q彈，
不過在用用餐尖峰時間環境會稍微擁擠及需要併桌，
用餐環境真的是有點不太ok，看到料理區的地板真的是嚇到，
如果能夠改善用餐空間，這家店的吸引力將會更加強大。
【店家資訊】
👉阿準越南料理
🏠新北市板橋區雙十路三段48號
🚈捷運江子翠
☎️0982 785 674
⏰AM11:30~PM14:00 / PM16:30~PM21:00 (周日休息)
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
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