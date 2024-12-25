這間在Instagram上爆紅的河粉專賣店，河粉有分乾的及湯的吃法，

可根據自己的喜好來選擇，還有涼拌青木瓜等小菜，

能夠搭配河粉來增加用餐的豐富度。

店內的裝潢比較簡單，空間較為擁擠。生意真的不錯，

在用餐時間就需併桌，也證明它的受歡迎程度。

Ruby當天是晚上8點半用餐，是當天的最後一位客人。

以販售河粉為主也有清爽的青木瓜絲等餐點。

醬料區，提供了新鮮的辣椒、檸檬、越式酸辣醬和海鮮醬，

可根據自己的口味做調整，

無論是加點酸味或是辣度都能調整自己喜愛的風味。

牛肉河粉 (湯) $130



湯頭清淡不算濃郁味，也不會讓人覺得油膩。

牛肉份量適中，肉質鮮嫩與河粉搭配相當和諧。

河粉不會煮的過爛，Q度剛剛好處於理想狀態，

如果是食量較大的，可以加麵或是加肉，滿足更多的需求。

法國麵包 $100



法國麵包烤的外脆內軟，內餡包括肉類、青木瓜絲、香菜、

小黃瓜，味道清爽可口。也很貼心的切一半分開裝，方便食用，

不過，以100元的價格來說，這份法國麵包似乎稍顯貴了些。

總體來說，Ruby覺得這家河粉店的口味表現還不錯，牛肉鮮嫩、河粉Q彈，

不過在用用餐尖峰時間環境會稍微擁擠及需要併桌，

用餐環境真的是有點不太ok，看到料理區的地板真的是嚇到，

如果能夠改善用餐空間，這家店的吸引力將會更加強大。

【店家資訊】

👉阿準越南料理

🏠新北市板橋區雙十路三段48號

🚈捷運江子翠

☎️0982 785 674

⏰AM11:30~PM14:00 / PM16:30~PM21:00 (周日休息)



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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