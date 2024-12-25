會知道茂紀廣式腸粉，是因為好友詢問我們一家位於三重國小站附近只有早餐時段才賣的的好吃腸粉

查了GOOGLE，發現了茂紀廣式腸粉的存在，早餐我們從來沒有吃過腸粉，近幾年來滿多家廣式腸粉出現

感覺早餐吃腸粉也還滿健康又清爽的，找了天的提早出門先去吃個茂紀廣式腸粉再去上班~

用餐完畢後，才發現原來三重著名的鐵夾蛋餅，仁愛豆漿就在下一條巷子內，改天再去吃吃看

茂紀廣式腸粉就是路邊小攤，若是對於環境很要求的朋友，那就換別間吧

有二桌內用桌，只有老闆一個人忙著製作餐點，而且腸粉必須要一份一份地做，趕時間的朋友也不太適合~

店家相關資料

茂紀廣式腸粉

地址： 24149新北市三重區仁愛街47號

電話： 0927 038 025

營業時間: 06:00~10:00

菜單/DM

最便宜的原味腸粉$45，查了一下之前的資料是$40元，略為稍稍漲價了些

無論內用或是外帶，請直接跟老闆點餐，老闆會按照先後順序製作腸粉、出餐

內用我們大約等不到10分鐘，腸粉就送上桌了

簡單的早餐來上一份原味腸粉再加一杯紅茶，55元也滿可以的

來看看我們吃了些甚麼?

蝦仁腸粉$70

老闆說所使用的米漿都是自己打的米漿，腸粉中加入雞蛋、生菜、豬肉末、還有蝦仁

看起來份量還滿多的~

上桌前老闆已經有先淋上醬料，不過這個醬料屬於比較清爽的，只有一點點微微微鹹跟甘甜滋味

可以先吃吃看原味的調味，茂紀廣式腸粉的腸粉口感還滿滑溜的，比起我們一般在港式餐廳吃的另一種腸粉口感更軟嫩些

桌子上有擺放二瓶醬料，一瓶是辣椒醬另一瓶就是這一瓶類似甜辣醬的醬料

微微的辣度跟鹹度，我覺得淋上一些醬料變得更好吃了

老公點的培根腸粉$ 60

差別就在蝦仁與培根之間的差別

冷冷的天早上來一份清爽的腸粉還滿不錯

下一次我再問問老闆可否加錢多一點蔬菜?!

一杯紅茶只要10塊錢，喝起來甜度適中類似像古早味紅茶，一杯10元真的不貴

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店家/景點資訊

店家名稱：茂紀廣式腸粉

所在地址：臺灣新北市三重區仁愛街47號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:00-10:00

店家電話：0927 038 025 Google即時導航





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