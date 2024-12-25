2025年菜推薦!年底到了還在尋找圍爐年菜的朋友，有春茶館年菜充滿台灣味，尾牙春酒新年聚餐可內用；除夕圍爐可外帶也可以宅配到家，12/31前預購免運費還加碼送超實用料理新書「免開火!巧用家電做台菜」，簡單加熱就能享受一桌美味，滿滿一桌大約6-8人份，好吃又充滿古早味大人小孩都喜歡，對忙碌的家庭主婦來說非常方便。我個人最愛有春老闆娘陳沛瀅與廚藝大師黃景龍(龍師傅)強強聯手推出的料理書，到超市買材料依照書中教學，輕鬆用家電做出美味台菜!!現在預約年菜就免費送書，太超值了~~

有春茶館年菜訂購方式

2025有春年菜套組有分大小兩個組合，通通都是熱年菜，可以到店自取或是宅配。

不論自己家裡準備年菜，或者訂購給婆家、回娘家當伴手禮都很適合。

有春茶館外帶年菜已經開始預約，可以網路下單或者直接打電話到門市預訂，早點預訂可享早鳥優惠!

不僅有兩套熱年菜組合可選，還有許多招牌菜色可以加價購。

2025/1/10前預訂享早鳥優惠價、1/10~1/27為新春價、即日起~2025/1/27都可店取；宅配預定至2025/1/27 15:00截止。

現在預訂還加碼送實用料理書「免開火!巧用家電做台菜」喔~於12/31日前訂購任一新年套組，將隨貨贈書乙冊！(價值430元）

由有春老闆娘陳沛瀅與老字號台菜餐廳「儂來餐廳」黃景龍(龍師傅)兩位名廚強強聯手推出的料理書，絕對是廚房新手救星!!

到超市買材料依照書中教的方式，免開火用家電做出美味台菜真的是簡單又輕鬆!!

有春茶館在哪裡?

有春茶館位在南屯區大進街靠近大墩十二街口，附近就有收費停車場、門口也有機車位，交通很便利。

有春茶館環境

有春茶館充滿台灣味又有人文氣息，寬敞的用餐空間加上木質色系裝潢，還有牆面的農村器具點綴，一進來就感受到濃濃的台灣味，非常有特色。

每年農曆年我們都會約在有春聚餐吃春酒，充滿年味氣氛一級棒!今年有春特別將年菜組合提供內用，尾牙及春酒都可以預約訂位囉~

座位分前後兩區，復古懷舊的氣氛加上美味餐點，在這裡用餐讓人很放鬆。

古早味台菜、下午茶、連飲料都很強，是很多人推薦台中聚餐首選茶藝館。

假日經常客滿一位難求生意非常好，建議先訂位才不會久等。

有春茶館2025年菜推薦

我們今天到店內用，有春茶館每年年菜都有不同主題，今年更是精心設計推出金蛇迎春(6-8人)、蛇年富貴(4-6人)2套年菜，大套組比小套組多一道扁魚沙茶鍋。

我們點這套2025年菜金蛇迎春鴻運組內容有7菜2湯，從手作麻油雞米糕到白灼腳庫燉全雞，每一道都是阿嬤家傳的美味料理。

外帶自取熱年菜回家直接擺桌就可以開吃，尾牙春酒也可以到店內用，擺盤精緻份量更多，我覺得外帶跟春酒都很超值，建議大家趕快預定。

雲林烏魚子

現在正是雲林烏魚子最肥美季節，切成ㄧ口大小加上簡單的青蒜及蘿蔔薄片，一入口馬上感受到烏魚子海味精華，非常清甜鮮香好吃。

紅露醉蝦

有別於一般醉蝦大多是加紹興酒製作，有春特別選用紅露酒製作醉蝦。

有酒香但沒有太重的酒味，中藥味道也不會過重，入口盡是新鮮蝦肉的鮮甜海味，是大人小孩都喜歡的一道年菜。

鹽麴味增豬五花

鹽麴味噌醃製的豬五花相當入味，烤到表皮香酥，逼出油脂香氣，一上桌就聞到香味好迷人~

五花肉外酥內Q、一咬爆汁，香甜的肉汁越咬越出汁，這一道好下飯啊!

白灼蹄花燉全雞

這道年菜有兩道主食，相當氣派。

光是豬腿庫肉就份量不少，豬腳滷的非常入味，QQ嫩嫩又吸飽湯汁，甜甜的滋味在嘴裡爆開，滿滿膠質又有蒜香超級好吃!

底下還有一整隻燉全雞，這道年菜真的很有誠意!!

燉雞加上豬腳一起燉煮，整個非常入味，味道香、滋味甘甜，色香味俱全。

全雞肉質軟嫩帶有Q度，還有豬腳及紅棗、當歸香氣與甜味加持超好吃，大人小孩都喜歡。

湯頭融合豬腳及全雞精華，味道香甜濃郁又帶有蒜香，超好喝的!!

麻油雞米糕

老薑爆香麻油加入糯米一起蒸煮，味道特別香。

糯米糕口感Q彈有咬勁，加上麻油雞軟嫩的口感與麻油香氣，越咬越香甜。

這一道還有無骨雞腿肉，特別經過舒肥處理，吃起來口感軟嫩，雞腿肉原本的甜味與麻油香氣融合，味道更香更甜。

手工雞捲+蛋黃麻糬芋丸，我們超愛這個經典台菜組合，在家自己料理年菜，簡單加點裝飾也能漂亮上桌。

手工雞捲

雞肉加上魚漿及當季蔬菜一起包捲在豆皮內，酥炸後再切片，外皮香酥口感很不錯。

內餡非常飽滿，每一口都吃的到香甜的雞肉。

蛋黃麻糬芋丸

咬開又酥又Q的外皮，馬上看到內餡很飽滿，綿滑的芋頭餡中間多了沙沙的蛋黃，甜甜鹹鹹的滋味真的很涮嘴，圍爐飯後來這一道甜點剛剛好。

扁魚沙茶鍋

一大鍋份量超多!!圍爐年菜有這一鍋就大滿足。

傳統台味火鍋，用扁魚及蔬菜熬煮湯頭，越煮越甘甜，光是湯頭我們就很喜歡。

主角是九孔鮑魚，煮過後口感QQ嫩嫩的，加上扁魚香甜滋味，海味十足甘甜好吃。

在家吃年夜飯，可以自己再添加一些火鍋料、蔬菜、肉片，超級豐盛的一鍋傳統火鍋，充滿幸福滋味!

拇指發糕

超級可愛的拇指發糕是有春的招牌點心，迷你版更考驗主廚的手工，做工細緻用料實在。

純米發糕吃的到米香，Q彈發糕上頭還有埔里玫瑰花瓣醬，甜甜的滋味越咬越香!

只有在有春才能吃到這一道節慶點心，圍爐年菜吃這一道討個好兆頭吃了會發喔~

單點 麵茶炸年糕 110元

過年必吃的炸年糕也是有春的人氣招牌，用手輕輕撕開立即感受到非常Q彈，口感又香又Q卻不會過甜，沾麵茶粉整個味道更香，我們每次來都會點這道古早味茶點。

有春茶館年菜評論

有春茶館一直是我們喜歡的聚餐餐廳，餐點多元吃飽吃巧都沒問題，同時滿足每個人的味蕾。古早味台菜下午茶、飲料都是人氣必點。

今年有春茶館年菜推出島嶼台味集結在地食材從產地到餐桌，注重米食料理與台味美學儀式感的生活，可內用、可外帶也可以指定時間宅配到家，今年12/31前預約再加碼多送一本廚房新手最愛的料理新書!!

年菜還在傷腦筋要訂哪一家嗎?有春茶館年菜內容豐盛，好吃又充滿古早味，大人小孩都喜歡，對忙碌的家庭主婦來說非常方便，趕快預約~~

有春公益年菜

有春茶館今年特別推出公益年菜，真的值得掌聲鼓勵!!以下是有春茶館公告資訊:

勸募期間: 2024/12/25~2025/1/15

做公益有很多種方式，有的孩子24小時住在安置機構，有的孩子們需要日日報到學習獨立生活的技能。

這些除了老師們與機構的努力之外，更需要諸多愛心人士提供大部份孩子所需的善款與送愛。

新年了，與有春茶館一起分送寒冬中的愛，圍爐年菜有著孩子們的期待。

因為您我讓人感受無比的溫暖！

期盼❤️您與我們一同，讓孩子們有個美好的新年，好好的吃飯、好好的過節。

在寒冷的季節中、有著暖心的期待與互動！

大家認捐的暖心年菜可以選擇，#張秀菊基金會或 #樂說多元專業發展協會，我們將為您送出，為他們的圍爐餐桌多一點暖意。請與我們聯繫、於線上填單結帳，即可完成暖心年菜認購流程。

真心感謝您

有春茶館資訊

官網: https://www.wuchunteahall.com/

粉絲團: 有春茶館大墩店FB

地址: 台中市南屯區大進街377號

電話: 04 2322 1669

營業時間: 11:30~21:00 除夕當天公休