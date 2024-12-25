在地人氣宵夜名店「南崁生炒羊肉」，除了必點羊肉炒麵之外，鑊氣十足的生炒羊肉、麻油羊肉也都很推薦！點兩份炒麵或燴飯，還能以10元加購羊肉湯！

南崁必吃的在地宵夜口袋名單！這間「南崁生炒羊肉」生意超好，內用、外帶客人不斷，滿滿訂單等了好一陣子！而且點兩份炒麵或燴飯還能以$10元加購羊肉湯，裡頭還有不少羊肉，真的很划算！他們家的生炒羊肉也真的很好吃，羊肉超級嫩，沙茶也不會死鹹～麻油羊肉也超適合這冷冷的天～另外羊肉炒麵也很推薦，一大盤$90元份量還不少，而且營業至凌晨三點，真的是夜貓族的福音！想半夜吃到香噴噴的羊肉炒麵、喝著熱呼呼的羊肉湯，來這間「南崁生炒羊肉」就對了！

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「南崁生炒羊肉」就位在南崁好市多附近，正對面是「J-MART百貨」，開車來可以停在百貨地下停車場，相當方便。「南崁生炒羊肉」之前是擺攤在「南欣藥師藥局」騎樓底下，如今搬家後有自己的店面啦！不怕風吹雨淋，內用空間大升級，用餐起來更舒適～

搬家後，生意還是一樣很好，一到用餐時段，店內幾乎是座無虛席，還有不少等候的外帶客人！內用座位雖太多，但翻桌率蠻快的，稍微等一下就有座位。

🔺生炒羊肉(中份) $180

「生炒羊肉」真的是肉眼可見的滿滿羊肉片，底層還鋪了滿滿青菜，獨門沙茶醬吃起來特別香，但不搶走羊肉風采，調味的很剛好，羊肉片真的又嫩又鮮甜，份量有大、中、小份可以選擇，想要獨享或是大家一起分享都可以。

🔺麻油羊肉(中份) $180

最近天氣越來越冷，很推薦這個「麻油羊肉」，羊肉加入滿滿薑絲下去大火快炒，薑絲脆口完全不嗆辣，跟羊肉一起超對味，同時還有麻油、米酒、枸杞香氣，吃了幾口後，整個身體都暖了起來。

🔺羊肉炒麵 $90

為了加購$10元羊肉湯，兩個人各自點了一盤「羊肉炒麵」，一上桌就飄來陣陣沙茶香氣，以不用破百的價格來說，CP值蠻高的，而且份量頗多，羊肉也很嫩口，重點是沒什麼羊羶味～

沙茶鹹度適中，黃麵條口感也很滑順彈牙，嗜辣的朋友，很推薦可以點辣的，吃起來更涮嘴開胃！

🔺羊肉湯(活動加購) $10

只要$10元的羊肉湯，一樣可以吃到大塊羊肉片，沾點豆腐乳醬更對味好吃，湯頭帶有藥膳香氣，很適合冬天來上一碗，記得點兩份炒麵或燴飯，就可以加購，CP值真的很高！不知道大家宵夜都吃些什麼？下次不妨可以試試這間「南崁生炒羊肉」，從小攤販開到店面，已是不少南崁在地人的愛店，而且一開門生意就超好！獨門沙茶醬吃起來真的很香，炒麵、炒羊肉都很對我們胃口，而且一路賣到凌晨3點，這間桃園南崁宵夜，你一定不要錯過～