來找超大立頓奶茶！台中知名實心蛋捲來北部設點，北部唯一分店在台北大安區！實心蛋捲5.5公分兩口大小方便吃，還有全台唯一立頓奶茶蛋捲，與小小兵聯名的包裝蛋捲好可愛，整個都是小小兵世界，準媽咪可以來申請免運試吃，送人當年節伴手禮也適合～

立頓奶茶聯名蛋捲組

超大立頓奶茶！

小小兵聯名超萌包裝

準媽咪彌月禮免運試吃

實心蛋捲-忠孝敦化門市 在哪？

實心蛋捲全省有五間門市！分佈在台中與高雄，北部唯一分店在台北忠孝敦化南路，搭捷運來很方便，從敦化捷運2號出口步行約2分鐘，離微風廣場步行約12分鐘，汽車可停放市民大道地下停車場～

地址：台北市大安區敦化南路1段184號

聯絡電話：(02)2731-2758

營業時間：10:00~20:00

實心蛋捲在台中挺有名！得過台中市十大伴手禮(首獎)、2024台中市十大伴手禮(金口碑獎)、台灣百大糕餅伴手禮(金質獎)、2023台中市十大伴手禮(首獎)、2023亞太年度伴手禮(金獎)…等～

剛開幕沒幾天！牆面小小兵好吸睛，也有人是經過好奇停下來看～

年節禮盒｜伴手禮

平民小點心蛋捲也能當伴手禮！自己簡單吃就買盒裝，過年送禮或當伴手禮，現場有好多種禮盒組合，可依照自己預算選購適合伴手禮，光蛋捲就多達11種口味，除了基本蛋捲口味，還不定時推出限定聯名口味～

嚴選台灣在地食材製作！經歷上千次試做才找到完美比例，蛋捲都是自動化產線生產，經過SGS檢驗合格，包裝100%環保可回收，蛋捲盒相當輕巧還很環保～

這天下午時間生意不錯！不少客人進來採購蛋捲，過年快到了要準備送禮，有喜歡適合的準備訂起來～

實心蛋捲不定時推出與IP聯名！前一陣子是與笑笑羊聯名，這次是和可愛小小兵～

小小兵吸睛度真的很高！現場也有販售相關聯名商品，小小兵提袋有夠划算，加購(大)20元、(小)15元～

粹蛋捲分成32入與40入！每個都是小小一顆約2口，小朋友也能輕鬆吃！

這小包裝4入是實心蛋捲！與粹蛋捲口味有些不一樣！

立頓奶茶 粹蛋捲

送禮要送到心坎裡！可考慮來組聯名禮盒，絕對能加深100％印象，奶茶粹蛋捲加上立頓奶茶包，整個就是立頓到不行，一口蛋捲、一口奶茶很有記憶點～

立頓奶茶聯名的蛋捲！真的挺有吸引力耶！國人很熟悉的奶茶品牌～

這超大奶茶鋁箔包太可愛了！幫我插根巨人專用吸管吧～

香濃立頓奶茶蛋捲！以立頓紅茶香為基底，結合奶香調配出濃郁奶香，表面還撒了一層奶茶粉，獨一無二滋味只有實心吃得到～

使用可再生材質包裝，好看的永續禮盒能表達心意，還能為地球盡份心力，環保真的很重要～

不管是哪種盒裝都滿有質感！素色鐵盒加上簡單LOGO就好看～

公司行號送禮有大量需求！建議要提早訂購，畢竟年前是送禮旺季，很怕遇到商品缺貨或物流延遲～

免費試吃蛋捲！喝實心紅玉紅茶

現場提供8~10種口味試吃！也吃得到最新立頓奶茶蛋捲，光是茶類蛋捲就有鐵觀音、桂蜜紅茶、梨山烏龍茶..等，我個人偏愛茶類甜點，會忍不住試吃區嗑起來，每個口味都來一根，我也吃飽了～

每位進來客人都會試吃！有試吃蛋捲很加分！一口蛋捲、一口實心紅玉紅茶好幸福，紅茶還熱熱著呢～

蛋捲試吃一點都不小氣！就是整盒放現場給客人試吃，乍看下像放大版脆笛酥，蛋捲約2口大小適合我，這樣才能多一點口味～

鐵觀音從第一口吃到最後一口都很香！尾韻有茶香氣，沒一絲甜膩感，試吃過很難空手離開，最少也要買個一盒回家～

好孕媽咪免運試吃

開幕慶活動依現場為主！實心蛋捲提供彌月禮試吃！媽咪懷孕32週到產後一個月內，只要憑媽媽或寶寶手冊，就能申請免運試吃，有興趣的準媽咪可考慮一下～

門市自取禮盒：100元優惠

宅配寄送：試吃免運費

訂購1盒起：即贈彌月精緻賀卡

訂購滿40盒：即享有彌月客製賀卡

▲ Google評論五星送小禮！

超可愛小小兵手提盒

蛋捲放到小小兵專屬提盒！整個質感三級跳，提盒磅數夠厚有一定耐用度，還能重複使用，開個小洞就能當存錢桶～

空盒回收回饋

門市提供空盒回收！粹蛋捲空盒回收後會清洗壓碎，繼續二次使用，製成實心蛋捲上蓋，空盒送回門市回收，還能賺會員點數！一個實心蛋捲𝟭空盒等於𝟱點，粹蛋捲𝟭個空盒等於𝟭𝟬元回饋金～

即使沒送回門市！也能100%利用不浪費，因為這盒子真的滿實用，空間夠寬夠厚，下面鑽孔可當花盆，也能當置物盒～

歐式肉桂蘋果｜聯名限定口味

與小小兵聯名推出的歐式肉桂蘋果！原料皆是用新鮮雞蛋、100%紐西蘭奶粉、特級麵粉與日本天然海藻糖，這款歐式肉桂蘋果(每盒皆32入)，提袋需要另外購買，包裝完整加上內盒真空設計，不用擔心運送途中弄碎～

一打開上層封膜！雞蛋香與肉桂香撲鼻而來，千層蛋捲皮好薄，即使不敢吃肉桂家人也敢吃，這肉桂香很清淡，有蘋果派的影子，很適合搭配黑咖啡～

獻瑞雙蛋捲禮盒

跳脫以往傳統禮盒既定印象！這提在路上好不像伴手禮！還以爲是小小兵玩具或文具！這禮盒可放粹蛋捲32入*1+實心蛋捲4入*2，適合喜歡吃多種口味的朋友～

苦甜巧克力蛋捲｜超濃郁酥脆涮嘴

一口咬下酥脆到不行，每一口唇齒間都是濃郁巧克力香，不是苦味也沒甜味，就是苦甜香濃平衡的好吃巧克力，本來以為是大人才會喜歡，沒想到郭小弟喜歡吃，一次快吃完一整盒，真的是酥脆又涮嘴，一不小心就會吃完…

實心蛋捲包裝輕巧攜帶方便！可放包包或外套口袋裡～

經典肉鬆蛋捲｜肉鬆好扎實

肉鬆餡塞的很扎實！一點空隙也沒有！蛋捲外酥內軟鹹甜交織，酥脆餅乾結合細細肉鬆很香，肉鬆本身比較乾口，需要配熱茶吃起來更好入口～

海鹽焦糖香蕉｜新研發口味

小小兵最愛香蕉來了！海鹽焦糖香蕉是與小小兵聯名研發口味，吃起來很特別，像吃脆笛酥一樣有滿滿內餡，但口味卻完全不一樣，獨一無二香蕉內餡，香黏香蕉泥很有爆口感，尾韻有一絲甜鹹焦糖香很特別～

獻瑞粹蛋捲禮盒

想要滿足大口吃蛋捲就買這款！這圖案配色很適合春節送禮！禮盒封面設計，舞龍舞獅頭結合幸福繩，結合老中青三代年輕的年節元素，精美又大方，裡面可放兩盒粹蛋捲，提盒拎著就走，不用另外買提袋～

濃香原味蛋捲｜厚香蜂蜜蛋捲

這千層蛋捲有多酥？吃過一次就知道！口感更豐富還有香醇蛋香，不喜歡太複雜就吃原味～

厚香蜂蜜蛋捲使用泰國龍眼蜜，吃起來就像升級版原味蛋捲，多了一股蜂蜜清香氣，整個味道更細緻優雅，重點是一點都不膩口～

實心輕奢禮盒

這款實心輕奢禮盒！一次吃得到兩種點心，一盒曲奇餅乾搭配兩盒實心蛋捲，充滿小小兵的世界，蛋捲餅乾上都印有不同小小兵圖案，超可愛滴～

鐵盒餅乾吃完還能收藏，可當成文具小物、3C收納盒～

香曲奇餅乾｜小鐵盒要收藏

曲奇餅乾深受國人喜歡！大小朋友都會喜歡的點心，一口塞入嘴滿嘴都是乳香，口感酥鬆香接著是綿密感，含在嘴中沒多久就化掉，連吃幾個不會有飽足感，會讓人忍不住一口接一口～

香濃花生蛋捲｜熱銷排行口味

花生蛋捲也是店內熱銷口味！外層是酥脆蛋捲，裡面是飽滿的花生餡，一吃就知道真材實料，濃郁鹹甜交織的花生餡，帶有花生顆粒感，蛋捲咀嚼起來很有口感，可點熱茶解膩一下～

金沙鹹蛋蛋捲｜No.1蛋捲

這金沙鹹蛋蛋捲好對味！不愧是人氣經典蛋捲，先是淡淡奶香接著是鹹蛋黃微鹹，兩者搭配一起香氣更濃郁，這內餡我喜歡吃起來不膩口，真好吃耶～

▲小小兵提袋加購！

提袋加購(大)20元、(小)15元，大的可放到四盒粹蛋捲、小提袋可放一盒、兩盒粹蛋捲，不織布提袋很耐用，能一直重複使用～

＊實心蛋捲每個5.5公分方便吃！有好多種口味可選，像立頓奶茶蛋捲、巧克力蛋捲與金沙蛋捲都滿好吃，自己吃或送禮都適合，現場有多種禮盒可選，小小兵系列很可愛，也能考慮立頓奶茶蛋捲組合，準媽咪還能申請免運試吃喔～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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實心蛋捲-忠孝敦化門市資訊

《永春 總店》

(04)2387-5858

台中市南屯區永春東路1348號

營業時間：週一至日10:00-20:00

《 北屯 旗艦店》 (04)2435-0075

台中市北屯區旱溪西路三段266、268號

營業時間：週一至日10:00-20:00

《 左營 門市》 (07)3503-671

高雄市左營區立大路32號

營業時間：週一至日10:00-20:00

《鳳山 門市》 (07)7929-617

高雄市鳳山區過勇路186、188號

營業時間：週一至日10:00-20:00

交通資訊

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