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[ 台北美食 ] 疍宅Egghost-三元街深夜咖啡廳 聖誕限定餐桌分享 戚風蛋糕 咖啡

2024-12-25 21:12:00 文字：ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
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[ 台北美食 ] 疍宅Egghost-三元街深夜咖啡廳 聖誕

疍宅兩層樓的新空間更寬敞

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充滿木質質感的設計讓整體氛圍更加舒適。

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疍宅因應週年企劃首度開放二樓空間！

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細膩設計與節日裝飾，滿滿的氛圍感，讓這個聖誕節充滿儀式感與幸福滋味。

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🎄 聖誕餐桌限定

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義式香料蔬菜紙包雞

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香料溫潤氣息與蔬菜的清甜完美融合雞肉！建議搭配蜜桃氣泡酒一起，更有風味。

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紅酒燉牛肉佐法棍麵包

濃郁醬汁完美融合軟嫩牛肉，搭配法棍麵包，非常美味。

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雪人胖胖泡芙 ⛄️

酥脆泡芙包裹開心果香緹餡、茉莉茶乳酪餡及熟成蜜桃醬，整體非常好吃且層次感豐富。

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許願星星聖誕樹 🎄

小山園抹茶戚風與茉莉茶戚風交錯堆疊出可愛的聖誕樹，搭配莓果可可塔，不僅外觀可愛，風味也絕佳

德國卡爾榮格蜜桃氣泡酒

微甜氣泡酒不僅完美搭配整桌餐點，還為餐桌增添浪漫氣息！！

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雲朵貝禮詩熱可可

濃郁熱可可散發淡淡奶酒香，暖心又甜蜜。

✨ 來享受週年限定餐桌，非常幸福！期待未來更多企劃 ☺️

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戚風蛋糕提供多種獨具特色的口感

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茶與甜點的完美結合的口味鐵觀音紅霞芭樂梅戚風，脆甜的紅心芭樂，帶出微妙的梅子香氣，層次感十足，是絕對值得一試的茶戚風。

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特別喜歡鹽味開心果乳酪水果戚風，濃郁的開心果香氣與清甜的水蜜桃醬完美搭配，層次豐富、令人回味。

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飲品焙茶牛奶茶香濃郁、甜度適中。虎尾糖鍋煮奶茶茶奶平衡，兩者都很適合和甜點搭配。

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芒果布丁清甜爽口

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藍莓乳酪戚風酸甜不膩

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芝麻戚風濃郁好吃

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📍 台北市中正區三元街176號1樓

☎️ 02-2521-5361

🕰 12:00-23:00

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