「裸湯拉麵·雞白湯」看名字就知道是一間以雞肉高湯為主的拉麵店，湯頭熬煮的過程中還會加入昆布和蔬菜增添甜味和清爽感，濃郁的湯頭搭配彈牙滑順的拉麵，一口拉麵一口湯讓人讓人一吃就上癮，地點就在「和平籃球館」附近，如果有去看籃球賽結束後可以走過去吃晚餐，假日更是營業到凌晨2點晚上肚子餓還可以當宵夜吃，和平店還有限定口味「柚子鹽雞白湯拉麵」，加入香甜微酸的柚子解膩效果非常好，不知不覺一碗拉麵就被吃光。

餐廳資訊

裸湯拉麵·雞白湯



名稱 : 裸湯拉麵·雞白湯(和平店)

電話 : (02)2736-0159

地址 : 台北市大安區和平東路二段118巷4之1號1樓 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週四 11:30-21:00

營業時間 : 週五~週日 11:30-02:00

粉絲專頁 : 裸湯拉麵· 雞白湯-和平店

Instagram : 裸湯拉麵·雞白湯-和平店(@pureramen_tp_heping)

從捷運 文湖線科技大樓站 步行約5分鐘就可抵達，店面從外面看是一間小而精緻的拉麵店

餐廳環境

內用的座位數量不到20個，不過每個座位都有提供置物籃可以避免隔壁座位因為放東西而減少入座率

餐具和調味料放在最裡面的牆角可以自由取用

旁邊有飲水機可以裝水喝，好處是有熱水、溫水和冰水可以依照自個人需求來裝

菜單

餐點的主餐拉麵都是以雞白湯為基底，再搭配不同的配料來組合成一碗招牌的美味

如果想要自製喜好的口味可以加點不同的配料，讓自己的拉麵增添不同的風味

飯類的種類雖然比較少但每一款都是道地特色餐，還會再附贈一瓶飲料

小菜的部分有炸物也有開胃沙拉，另外「松露脆薯」是比較新的點心

餐點介紹

這次一共點了兩碗拉麵和一份炸物，口味是「原味雞白湯拉麵」和「柚子鹽雞白湯拉麵」

首先是炸物「唐揚雞」，一共有五大塊外表的油有瀝乾吃起來不會有太重的油膩感

一口咬下外酥內嫩，裡面的雞肉汁都有鎖住吃起來非常鮮嫩

第一碗拉麵是「原味雞白湯拉麵」，上面有加上蔥、洋蔥末、豆芽菜和玉米筍，有種台日結合的感覺

拉麵的硬度是選擇「偏硬」的口感，吃起來非常有嚼勁中間的麵心有煮熟透但依然保有一定的口感

雞肉的部分端上桌時已經吸飽湯汁，一口咬下軟嫩多汁完全不乾柴

海苔放到湯頭中浸泡就像豆皮一樣吃起來就像喝湯一樣，滿滿都是湯頭的香味

第二碗拉麵是「柚子鹽雞白湯拉麵」，這也是「和平店」限定的口味，上面會放上一片柚子切片和灑上些許柚子果肉

不管是豆芽菜還是玉米筍吃起來都會多一股柚子的清香味

雞肉吃起來的鮮甜味也比較明顯，前面是濃郁口感這碗則是多點清爽感

湯頭喝起來柚子清香滿明顯的，如果覺得味道還不夠可以再把附的柚子切片放到湯裡面去，把柚子汁擠出來這樣味道就會完全融入在湯裡

結語

這次是第一次到和平籃球館看球賽，出來時從地圖上直接找到這間「裸湯拉麵·雞白湯」的餐廳，雖然店面不大但口味卻不馬虎，是滿年輕的老闆因為喜歡拉麵而開這間雞白湯拉麵店，吃拉麵前建議可以先喝一口湯頭，香濃的雞湯味伴隨著鮮甜的蔬菜香，光湯頭的部分就能知道店家是很用心在準備，上面搭配的配料也是我第一次看到有玉米筍，但吃起來的味道卻意外的搭，如果喜歡雞白湯拉麵的人不妨也來品嚐看看。