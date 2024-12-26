新竹也吃得到小豬瓦罐了耶！

享來點的石頭老闆最新推出的小豬瓦罐，有麻油雞佛鮮蚵、麻油松阪豬和無酒精的蒜蓉雞佛三種口味

新菜品還有快臭死人的麻辣鴨血臭豆腐！小米覺得這裡快變成被麵線耽誤的臭豆腐鍋店了 XD

愛吃這一味的朋友，快跟著我們一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉享來點 東門市場店位置及停車方式

*******************

享來點就在小東門的旁邊，靠近阿平臭豆腐。

👉享來點 東門市場店環境介紹

*******************

台味十足的霓虹燈，加上日式風格的裝飾，很吸睛

在吧台用餐就像是置身日本街頭一樣~

老闆知道東門市場很熱，特別準備2間冷氣房，即使天氣炎熱，都可以涼爽舒適的用餐

👉享來點 東門市場店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

除了浮誇海鮮麵線，還有台味麵線，一碗95元的鹹酥雞麵線，只要加10元，鹹酥雞就增量50%

被鹹酥雞塞滿滿的麵線只要105元，所以想吃浮誇麵線，不一定要花大錢喔！

浮誇的平替版五福麵線只要200元，非常超值

喜歡吃滷肉飯的朋友，蚵仔滷肉飯只要百來元就吃得到喔。

👉享來點 東門市場店用餐心得分享

*******************

石頭老闆最新推出的小豬瓦罐，有麻油雞佛鮮蚵、麻油松阪豬和無酒精的蒜蓉雞佛三種口味

老闆特別把烤爐擺在外面，讓大家能看到小豬瓦罐療癒的製作過程

而且冬天的東門市場好冷，多了這個烤爐變得溫暖很多~

麻油松阪豬口味，老闆會在瓦罐裡加入麻油、老薑、高麗菜、松阪豬、枸杞等食材後，最後加上純米酒熬煮。

麻油雞佛鮮蚵小豬瓦罐，則是把松阪豬換成雞佛、鮮蚵。

無酒精的蒜蓉雞佛有高麗菜、鮮蚵、雞佛、蒜泥和高湯一起熬煮。

熬煮時熱騰騰的蒸氣光看就好療癒喔

來開動吧！

今天跟Kelly在寒冷的冬天品嚐小豬瓦罐最適合了

麻油雞佛鮮蚵小豬瓦罐(249元)，雞佛、蚵仔、高麗菜甜味和麻油、米酒香氣結合~

口味雖然偏重，不過很對味，很適合冬天進補

不吃海鮮的朋友可以點麻油松阪豬小豬瓦罐(149元)。

松阪豬是厚切的，吃起來Q有脆度，加上麻油和米酒一樣很補

另外有無酒精的松阪豬小豬瓦罐(149元)！ 蒜香味比較濃~

無酒精的蒜蓉雞佛小豬瓦罐(249元)有濃郁蒜香，加上其他食材熬煮讓湯頭更甜美了~

不過口味偏重，想品嚐的朋友就自行考量啦！

麻辣鴨血臭豆腐(190元)有6塊豆腐、4塊鴨血，搭配金針菇、豬絞肉等食材熬煮，屬於傳統口味

單點大腸、蚵仔、小卷一起煮應該也很適合~

小米笑著跟老闆說應該可以開一家臭臭鍋店了 XD

臭豆腐有臭，湯汁也很入味，又臭又香很下飯~

鴨血滷製入味，很大塊，跟麻辣臭豆腐也很搭，喜歡這種臭香的美食可以試試看

大腸麵線(75元)大腸滷得很入味的軟嫩，跟滑順的麵線真的很搭~

蚵仔滷肉飯(150元)大顆的鮮蚵來自東石就是肥美甜又多汁，跟鹹香滷肉飯非常的搭～

提醒鮮蚵是現點現燙所以才這麼鮮甜

以上是我們的心得分享，麻辣鴨血臭豆腐又臭又香，在寒冷的冬天吃完身體溫暖許多

加上現在很夯的小豬瓦罐，冬天來東門市場找石頭老闆補補身體吧！

👉享來點 東門市場店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：享來點

🏠地址：東門市場1069號

影像博物館旁第二個巷子，中正路75巷（路口是花店）

☎電話：0933919977

⏰營業時間：

平日 11:00–14:30, 16:30-21:30

假日 11:00–14:30, 16:30-21:30

（賣完為止,公休日會公佈在粉絲團)

粉絲團：享來點

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我