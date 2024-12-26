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北海岸海景超值吃到飽，只要530元：新北萬里【薆悅酒店野柳渡假館】漁人廚房

2024-12-26 10:00:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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新北【薆悅酒店野柳渡假館】漁人廚房

      貪吃啊！到野柳不看女王頭，反而為吃喝來了——久聞薆悅酒店吃到飽平日只要530+10%，以台北動輒千元起跳的自助餐價格來說，根本半價了，使人好奇要搭遊覽車來瞧瞧菜色如何。

      ↓位於野柳地質公園旁，附免費停車位。

新北【薆悅酒店野柳渡假館】

      ↓酒店大廳充滿了海洋度假風，遊客必留影打卡牆。

新北【薆悅酒店野柳渡假館】

      ↓自助餐在二樓，不是住客也能來用餐。

【薆悅酒店野柳渡假館】漁人廚房

      ↓能夠以海天一線的景色佐餐，這是薆悅酒店KO其他餐廳的得天獨厚之處。今日天色不佳，窗外的大海還是令人心折。

【薆悅酒店野柳渡假館】漁人廚房

      ↓一進場，最吸睛的莫過於這巨無霸火腿，也太大塊了。

薆悅酒店:現切火腿

      ↓橫切面超誘人。不過現切肉品只有這款，沒有牛排。

薆悅酒店:現切火腿

      ↓看起來有點生，咬起來還滿嫩的，不沾醬的原味也OK

薆悅酒店:現切火腿

      ↓我還在拍照，其他人動作超快，一盤盤，連水果都夾好了。

薆悅酒店:現切火腿

      ↓生菜沙拉。

薆悅酒店:生菜沙拉

      ↓前菜區的泰式海鮮沙拉。

薆悅酒店:泰式海鮮沙拉

      ↓蟳味棒薯泥。

薆悅酒店:馬鈴薯泥

      ↓標榜「主打在地食材、支持小農」，依照季節時令提供新鮮食材，講求低卡，低鹽健康料理。就近的金山地瓜，做成香料栗子口味，帶皮吃，香甜綿密，還帶有起司粉的微鹹。

薆悅酒店:金山地瓜

      實話講，菜色偏少，熱食區是重點，今日清炒時蔬是花椰菜，再過去是招牌火腿炒飯。

薆悅酒店:熱食區

      ↓芝麻醬過貓很棒。

薆悅酒店:過貓

      ↓德國豬腳。

薆悅酒店:德國豬腳

      ↓肉品新鮮，吃得出淡淡煙燻風味。

薆悅酒店:德國豬腳

      ↓紐奧良烤雞翅。

薆悅酒店:紐奧良雞翅

      ↓川燙甜白蝦，新鮮好剝，看其他人都一盤一盤地夾，蝦殼滿桌。泰式檸檬魚也很受歡迎。

薆悅酒店:白甜蝦

      ↓就是為這個避風塘炒蟹來的，炸過的螃蟹再跟已炒香過的大蒜、辣椒、蔥、薑翻炒，香脆鹹酥。

薆悅酒店:避風塘炒蟹

      ↓我是希望更辣一點，但能夠這樣一口接一口吃爆螃蟹，也實在過癮了。

薆悅酒店:避風塘炒蟹

      蝦仁雞蛋豆腐，嫩又鮮！

薆悅酒店:雞蛋豆腐

      ↓招牌燻雞披薩，雖然有厚度可是不乾，非常可以。

薆悅酒店:燻雞披薩

      ↓現煎蘿蔔糕。

薆悅酒店:現煎蘿蔔糕

      ↓現煮擔仔麵。

薆悅酒店:現煮擔仔麵

      ↓並非現點現煮，所以最好等剛燙出來的再拿，麵條會比較Q

薆悅酒店:現煮擔仔麵

      ↓湯品區：排骨湯。

薆悅酒店:排骨湯

      ↓紅棗枸杞銀耳湯，養生！

薆悅酒店:紅棗銀耳湯

      ↓貼牆飲料區。

薆悅酒店:飲料區

      ↓最喜歡這種復古的迷你玻璃瓶可樂，結果似乎喝了一肚子水。

薆悅酒店:可樂

薆悅酒店:美粒果

      ↓蒸籠區：叉燒包還不錯。

薆悅酒店:叉燒包

      ↓燒賣。

薆悅酒店:燒賣

      ↓甜點區，很顯然都是OEM的。

薆悅酒店:甜點區

      ↓我還是一直去拿地瓜來配。

薆悅酒店:蛋糕

      ↓冰淇淋櫃也選用台灣品牌「塔拉朵義式冰淇淋」，口味超特別：紅茶拿鐵、新竹好米。

薆悅酒店:冰淇淋

      ↓藍色的人魚眼淚、峨眉抹茶、公老坪柑橘，名稱比味道響亮。

薆悅酒店:冰淇淋

      用餐心得：海邊的自助餐，沒有生魚片說不太過去，況且也沒有牛排，很顯然基於成本考量。但是以583元的價格，實在不能要求太多，對著太平洋海景吃到飽，CP值已經算高。如果到野柳來玩，很可以訂位大吃一頓。

      ↓每次來野柳都是陰雨，習慣了，不料剛離開，竟然放晴了！

北海岸

 

薆悅酒店野柳渡假館漁人廚房

地址：新北市萬里區港東路162號之22

電話：(02)77035777

午餐:12:00-14:00 
晚餐:第一場17:00-18:30/第二場19:00-20:30

平日收費：530+10% 假日收費：660+10%

 

 .

 

 

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美食 吃到飽 buffet 自助餐 野柳風景區 薆悅酒店 漁人廚房 萬里 女王頭 避風塘炒蟹 金山地瓜
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薆悅酒店野柳渡假館漁人廚房

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place新北市萬里區港東路162-2號2樓
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美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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