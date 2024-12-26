貪吃啊！到野柳不看女王頭，反而為吃喝來了——久聞薆悅酒店吃到飽平日只要530+10%，以台北動輒千元起跳的自助餐價格來說，根本半價了，使人好奇要搭遊覽車來瞧瞧菜色如何。

↓位於野柳地質公園旁，附免費停車位。

↓酒店大廳充滿了海洋度假風，遊客必留影打卡牆。

↓自助餐在二樓，不是住客也能來用餐。

↓能夠以海天一線的景色佐餐，這是薆悅酒店KO其他餐廳的得天獨厚之處。今日天色不佳，窗外的大海還是令人心折。

↓一進場，最吸睛的莫過於這巨無霸火腿，也太大塊了。

↓橫切面超誘人。不過現切肉品只有這款，沒有牛排。

↓看起來有點生，咬起來還滿嫩的，不沾醬的原味也OK。

↓我還在拍照，其他人動作超快，一盤盤，連水果都夾好了。

↓生菜沙拉。

↓前菜區的泰式海鮮沙拉。

↓蟳味棒薯泥。

↓標榜「主打在地食材、支持小農」，依照季節時令提供新鮮食材，講求低卡，低鹽健康料理。就近的金山地瓜，做成香料栗子口味，帶皮吃，香甜綿密，還帶有起司粉的微鹹。

↓實話講，菜色偏少，熱食區是重點，今日清炒時蔬是花椰菜，再過去是招牌火腿炒飯。

↓芝麻醬過貓很棒。

↓德國豬腳。

↓肉品新鮮，吃得出淡淡煙燻風味。

↓紐奧良烤雞翅。

↓川燙甜白蝦，新鮮好剝，看其他人都一盤一盤地夾，蝦殼滿桌。泰式檸檬魚也很受歡迎。

↓就是為這個避風塘炒蟹來的，炸過的螃蟹再跟已炒香過的大蒜、辣椒、蔥、薑翻炒，香脆鹹酥。

↓我是希望更辣一點，但能夠這樣一口接一口吃爆螃蟹，也實在過癮了。

↓蝦仁雞蛋豆腐，嫩又鮮！

↓招牌燻雞披薩，雖然有厚度可是不乾，非常可以。

↓現煎蘿蔔糕。

↓現煮擔仔麵。

↓並非現點現煮，所以最好等剛燙出來的再拿，麵條會比較Q。

↓湯品區：排骨湯。

↓紅棗枸杞銀耳湯，養生！

↓貼牆飲料區。

↓最喜歡這種復古的迷你玻璃瓶可樂，結果似乎喝了一肚子水。

↓蒸籠區：叉燒包還不錯。

↓燒賣。

↓甜點區，很顯然都是OEM的。

↓我還是一直去拿地瓜來配。

↓冰淇淋櫃也選用台灣品牌「塔拉朵義式冰淇淋」，口味超特別：紅茶拿鐵、新竹好米。

↓藍色的人魚眼淚、峨眉抹茶、公老坪柑橘，名稱比味道響亮。

用餐心得：海邊的自助餐，沒有生魚片說不太過去，況且也沒有牛排，很顯然基於成本考量。但是以583元的價格，實在不能要求太多，對著太平洋海景吃到飽，CP值已經算高。如果到野柳來玩，很可以訂位大吃一頓。

↓每次來野柳都是陰雨，習慣了，不料剛離開，竟然放晴了！

【薆悅酒店野柳渡假館漁人廚房】

地址：新北市萬里區港東路162號之2號2樓

電話：(02)77035777

午餐:12:00-14:00

晚餐:第一場17:00-18:30/第二場19:00-20:30

平日收費：530+10% 假日收費：660+10%

.