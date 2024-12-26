台中知名排隊美食老陳海南雞飯又開分店了，這次地點就在科博館對面，吃飽可以逛科博館、台中植物園還可以走訪勤美術館最新聖誕城等，招牌必點打拋豬加海南雞飯，可以一次吃到兩種主餐，只要140元，還附雞湯喝到飽，且有免費蔥薑醬和酸辣醬可以搭配，CP值超高，用餐環境乾淨明亮，成為台中必吃美食。

老陳海南雞飯只賣三種主餐：有海南雞飯、打拋豬、綜合飯。

門口排隊點餐付款後才能入座。

提供免費雞湯和醬料區自行取用。

招牌必點：綜合飯140元：打拋豬加海南雞飯，可以一次享用兩種主食，使用泰國茉莉香米，搭配空心菜、高麗菜、荷包蛋，一整個超豐盛的。

招牌必點：海南雞飯130元：雞肉很嫩，份量很蠻多的，建議可加上它的蔥薑醬、酸辣醬超美味的～

吃飽走路不用5分鐘就到勤美草悟聖誕村。

周邊景點：台中植物園

沒想到就位在台中巿區，只要銅板價20元就可以讓你同時欣賞熱帶雨林溫室及戶外台灣各地低海拔植物生態展示區。

光外型就超好拍的，中國風玻璃溫室，總建築約高達40公尺，裡面居然是熱帶雨林溫室建築。

科博館植物園打卡地標：大蝴蝶

季節限定白雪木現在剛好可以欣賞。

特殊設計大型溫室，可讓陽光從玻璃帷幕中灑落在室內，穿梭在其中，超舒服又愜意～

還有瀑布、叢林、雨林等，讓你一秒進入溫室熱帶雨林。影片分享

到處都設有觀景台可以欣賞。

台中IG打卡景點：台中植物園

第一排免費森林景觀座位區，在此休憩超舒壓的～

還設有有小朋友兒童繪畫區超貼心的。

可以在此享受被綠意包圍的森林感，芬多精和負離子洗禮，成為台中都巿裡的祕密花園。

夜晚漫步在勤美聖誕村，提前感受聖誕節氣息～影片分享

今年的勤美聖誕村，因有台中最新洲際酒店加持，感覺好有質感喔～

250米長光之道，從臺中勤美洲際酒店到勤美術館。影片分享

台中最新五星級飯店-臺中勤美洲際酒店，一樓大廳也好有聖誕氣氛。

一走進去，即可看到中央懸掛的巨大水晶吊燈的，給人一種奢華高級感。

台中最新景點：勤美術館

夜晚點燈後呈現完全不一樣的氛圍，超浪漫的～

台中勤美園區銀色聖誕樹

老陳海南雞飯科博館：台中市西區博館路107號；營業時間：11:00-13:45；17:00-19:30

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