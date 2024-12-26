台中森林系網美名店-雛菊見DAISY HOUSE，冬天限定的草莓季甜點來囉~不管是裝潢或餐點都美炸的雛菊見台中南屯店，今年草莓季推出的莓好祕密花園，新增炙燒卡士達草莓芭菲，草莓浮誇爆量、而且桌邊炙燒秀，香甜氣味超誘人！

雛菊見 草莓季

雛菊見台中南屯店 位置與停車

雛菊見 的店面位在台中車流頗大的五權西路二段上，路邊雖有汽車停車格但不多，但旁邊有收費停車場(無特約)，平日半小時25元、假日半小時30元，有上限收費。

距離國一五權交流道、74快速道路很近，相當適合外縣市朋友約來一起聚餐~

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價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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雛菊見 菜單

這次季節限定的草莓甜點-莓好秘密花園，包含有炙燒卡士達草莓芭菲、莓莓雪戀塩可頌、濃情卡士達草莓披薩、雪莓流心巴斯克及紅心莓莓果昔，喜歡草莓的朋友要把握季節趕快點起來！如果是愛吃鹹食的朋友，可以參考其他義大利麵、燉飯、披薩等餐點

其他餐點完整菜單

莓好秘密花園 菜單價格

炙燒卡士達草莓芭菲 $388

雛菊見的芭菲甜點不只是多層次的豐富口感，而且有著讓人驚豔的外觀，底部還躲著一隻可愛草莓小熊，一上桌大家顧不上吃就趕緊先搶拍再說~

不只杯中的草莓滿滿，就連底盤也是舖上滿滿草莓，豔紅飽滿的草莓加上浮誇的數量，讓隔壁桌的客人一度以為這些草莓只是裝飾品~哈哈哈！

郎客啊～這可都是貨真價實的新鮮草莓，但也因為精挑細選、高品質，所以有時草莓會缺貨，想吃最好先預約啦！！

裡面是嚴選高品質飽滿草莓加上海綿蛋糕、葡萄果凍、餅乾

最上方則是搭配上拌入草莓醬的香濃卡士達及外交官奶醬，再均勻鋪滿三溫糖後炙燒，帶出焦糖化的香氣與脆感～

採桌邊炙燒，噴槍高溫烤出香甜，外交官醬融化時的熔岩感也讓人跟著垂涎三尺

三溫糖焦糖化後的外層脆脆的～吃的時候用湯匙大口的往下挖，一次吃到全部的食材，整體吃起来層次豐富，同時滿足視覺、嗅覺與味覺的感受

莓莓雪戀塩可頌 $338

現烤鹽可頌搭配新鮮草莓以及台南名店的手做布丁－銀波布丁，還有超可愛的手做草莓小熊餅乾陪伴

現烤的鹽可頌表皮酥脆又熱熱的，搭配新鮮草莓、濃郁卡士達醬及飽滿的外交官奶醬，整體卻是意外不膩口的好吃！ 妮妮個人極建議拍照不要拍太久，趁熱時更好吃喔~

滑嫩的手工布丁表面多了三溫糖炙燒過，香甜焦香與酥脆口感，讓布丁更加有層次變化。

濃情卡士達草莓披薩 $388

一出場就整個煙霧縹緲、非常浮誇美麗的草莓披薩可是雛菊見草莓季的熱賣口味

濃情卡士達草莓披薩上桌倒上乾冰，沁煙的雲霧讓人看了就心花開～

手工現桿現做的披薩，披薩麵團也是師傅自己搭配最佳比例製作，9吋薄皮上塗上自家熬著的草莓果醬，灑上乳酪絲進烤箱烘烤，吃起來甜甜鹹鹹，還能吃到爆汁的新鮮草莓，吃不完帶回家用烤箱加熱也好好吃~

雪莓流心巴斯克 $198

經典原味巴斯克有著濃郁奶香流心感的內層，再淋上一旁附的新鮮草莓熬製而成的濃郁果醬，與草莓乳酪鮮奶油一同挖起，整體柔化綿密的口感，再來顆新鮮的草莓，增添酸甜層次，濃郁奶香完美結合草莓的甜美。

紅心莓莓果昔 $158

紅心莓莓果昔使用紅心芭樂、無糖優格及自製的草莓果醬，粉紅與白的推疊像是雲朵般的夢幻，喝的時候先搖均勻，整體像是草莓優格，香甜滑順還有著清新的紅心芭樂香氣。

雛菊見台中店 用餐環境

挑高的前廳，以木質系桌椅與沉穩石材，配以大量的綠色植栽與花藝營造的舒適的森林系氛圍

妮妮平日中午來人潮也是很多，許多沒訂位的客人都需要現場排候位，所以不管平日、假日，都極度建議你要先預約，以免客滿沒位置~

整體空間相當多元，而且有多個小包廂，很適合小團體聚餐、閨密聊天，而且很貼心的是：雛菊見包廂座位只須滿足每人低消100元、不用額外加價，滿五人以上就可以指定你想要的包廂，但，一定要提前預約。

雛菊見 壽星客製化畫盤

雛菊見特有的客製化畫盤只要是當月壽星、提前完整4天預約，並完成以下步驟，即可免費得到壽星小蛋糕。

雛菊見不只有草莓系列的餐點，妮妮布魯也滿推薦四人分享餐、超萌棉花糖套餐

萌萌的棉花糖製作過程真的不簡單啊~不只要塑形，還得有夢幻的漸層顏色，上桌之後絕對吸引全場目光~這麼大的棉花糖吃不完怎麼辦? 沒關係，店家也可以幫你把棉花糖外帶喔~你可以在這裡拍美照，回家慢慢吃。

更多4人分享餐介紹

整體感想：

雛菊見每次冬季限定的草莓季甜點都讓人很驚豔，而且會有不同的創新，但只有在草莓季節才吃得到，而且不管是平假日人潮都不少，所以極度建議你一定要預約喔～趕快把握草莓季吃起來！

雛菊見 台中南屯店家資訊

➤台中南屯|油潑辣子麵、麻辣油條

➤台中南屯|黑松露漢堡、炒麵、厚切炸豬排丼飯

➤台中南屯 | 營業到凌晨2點的酸香麻辣宵夜

➤台中南屯|有包廂、專屬停車場，鍋底、白飯、冰沙免費續

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