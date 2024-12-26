Verdure HAND，台中勤美商圈、廣三SOGO附近的素食餐廳。Verdure HAND是斐得蔬食的全新品牌，強調完全自家手作的自製義大利麵、手做的Pizza，結合蔬食的中西式、韓式料理等多元化餐點，即使平常不是素食者也能吃得很滿意。

Verdure HAND

Verdure HAND 位置與停車

Verdure HAND位在忠明南路上的巷弄－明義街，距離廣三SOGO、勤美商圈不遠，搭大眾捷運者，可以在台灣大道上的忠明國小站下車，步行過來只需3分鐘，相當方便。

開車者，沿著華美西街河岸兩側有停車格，正隔壁就有收費停車場半小時40元，目前有3個停車優惠的停車場，分別是：Times台中明義街停車場、中美街上的城市車旅停車場、忠明公園停車場。



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Verdure HAND門口種了許多香草植物，餐點上的薄荷盤飾都是從這裡新鮮現採

一樓是座位區，一般消費者用餐空間；二樓則為展覽、辦活動包廂，需提前預約才有開放。

半開放的廚房可以隱約看到主廚們料理的過程，手桿披薩皮放入窯烤、翻炒義大利麵…等

桌邊提供茶水、分享盤等自取

Verdure HAND 菜單

➤完整菜單

Verdure HAND 優惠活動

近期有滿千送百的活動。食記有時效性，所有優惠活動皆依官方粉絲頁公告、現場公告為主。

Verdure HAND 餐點介紹

Verdure HAND是斐得蔬食新品牌，有主廚特製的中式、義式、韓式的蔬食料理，特別主打的是製麵、揉麵、桿麵全都自己來。

餐點以單點為主，也可加價升級A、B、C套餐。

Verdure HAND的義大利麵採用頂級杜蘭小麥麵粉製作，Q彈好吃，吸附主廚製做的獨門醬汁，混合中、西、韓 三種不同風格料理特色，讓義大利麵吃起來有多重的層次風味！

明太子佐香煎裴根群擺麵 $280

主廚特製白醬、主廚特製植物明太子醬、主廚秘製菇油、主廚秘製蒜油、鴻喜菇、玉米筍、櫛瓜、香菇、植物培根、植物魚卵、初榨橄欖油、裙襬麵

主廚特製的白醬深得同行朋友喜愛，尤其是植物魚卵也很有鮭魚卵的爆漿感，讓吃葷的朋友都說超厲害~

巷弄裡的麻奶松花蛋波浪麵 $335

主廚特製麻奶醬、皮蛋、杏鮑菇、玉米筍、櫛瓜、波浪麵

有著清新花椒香氣的麻奶醬，緊緊巴附在有著波浪裙襬的麵條上，讓每一口都很有滋味，充滿彈性嚼勁的麵條也讓人意猶未盡。

雖然是微辣程度，但不太能吃辣的朋友也說很喜歡。

慶尚婆婆麻油蕈菇燉飯(奶素) $260

主廚特製麻油薑、黑蠔菇、杏鮑菇、秀珍菇、香菇

米飯混和了紅藜麥、糙米、白米，不會像義式燉飯那般的有硬米心，但是也不會太過軟爛，保持著顆顆分明的米粒，吸收了濃郁的醬汁，主廚特製麻油薑有種麻油雞飯的香氣，但多了奶香溫潤整體口感，中西式混和的風味很耐人尋味。

Verdure HAND除了義大利麵自己做之外，自家現桿現做的PIZZA也是一大特色，以黃金發酵時間製作餅皮，帶著若有似無的啤酒花香氣經過高溫窯烤，蓬鬆軟Q帶有韌性的麵皮，表皮還有著微薄脆的口感，光是披薩餅皮就相當好吃！

義式未來牛若pizza$325

除了有櫛瓜、杏鮑菇、番茄等配料之外，植物牛若的口感相當令人驚艷，以葷食的我們來說，這口感很有牛肉纖維感，相當厲害，如果不說這是蔬食餐廳，會讓人以為這是葷的。

主廚蜂蜜起司PIZZA $300

不想吃鹹的，妮妮個人很推薦來份蜂蜜起司披薩當作飯後甜點。

很純粹的蜂蜜與起司，搭配很有嚼感的披薩皮，更能感受的餅皮麥香與迷人彈性口感

除了義大利麵、PIZZA之外，還有燉湯類的鍋料理，愛喝暖呼呼熱湯的也有得選擇，融合韓式、義式的料理特色，而且主食可選米飯或式烤餅，一旁搭配主廚小菜，有酸甜南瓜片、脆口不死鹹的蘿蔔。

百年古堡煮牛若燉 $350

裡面有杏鮑菇、南瓜、櫛瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、玉米筍、番茄、未來牛若，配料相當豐富。特別的是豆腐居然自己製作，豆香濃郁，入口即化！

湯頭以主廚特製豚骨高湯加入黑胡椒、孜然，鹹香度很足夠。

人蔘基白湯$290

蔬食的韓式人蔘雞湯，加入了枸杞、紅棗、薑、人蔘、珊瑚菇、杏鮑菇、鴻喜菇、腐竹。

湯頭中有著清楚可見的人蔘，濃郁人參味，朋友直呼超好喝~一口接一口，相當滿足。

鍋料理的主食可選擇米飯或是烤餅，如果沒有點披薩的人，妮妮布魯非常推薦你選擇加了孜然香氣十足的烤餅，享受一下Verdure HAND的手桿餅皮魅力，下一次來就會選吃披薩。

米飯會加上紅藜麥，煮得濕潤度恰恰好、Q彈好吃

醬燒松阪 $160

這一道也是讓朋友們直呼好驚訝、太好吃，整體香氣、口感、味道都不輸葷食烤肉串

主廚自製植物松坂刷上特製醬汁烤得很香酥，還有著仿肉的絲絲纖維，搭配小番茄、櫛瓜、杏鮑菇、甜椒、鳳梨、南瓜，多層次變化口感，好好吃！

青檸果香涼拌青木瓜 $150

泰式風味的涼拌木瓜絲搭配紅蘿蔔絲、番茄、小黃瓜、芹菜、花生，加入的是主廚特製參巴醬、植物魚露，酸甜清爽很開胃。

Verdure HAND 飲品

全店飲品都是低咖啡因、無酒精，而且相當有特色。

星月大地 $160

檸檬、芭樂、蜂蜜柚子、檸檬乾加入氣泡水，有著果香的甜又有著氣泡的刺激，有著水果啤酒的錯覺。

夏蒂綠 $150

這一款相當清爽，適合不愛甜的人，還加了大量青蘋果、小黃瓜顆粒。

海瘋 $150

葡萄柚、檸檬的果香，搭配柚子醬、椰奶的甜以及椰奶奶蓋的濃郁，適合愛喝奶類飲品的人。

整體感想：

斐得蔬食在台中蔬食界可是相當有名，餐點上有著高水準與創意度，這次新品牌－Verdure HAND，更強調手作職人、手做麵條、手桿餅皮特色，在裙襬麵條、披薩餅皮都相當有彈性與咀嚼感，難人尋味的好吃，就連平常葷食的朋友們也說讚，值得再訪。

妮妮布魯很推薦蜂蜜起司披薩、巷弄裡的麻奶松花蛋波浪麵、醬燒松坂，整體的餐點雖然都是蔬食，但是相當有創意又風味十足，不會有吃素的菜菜感，即使是葷食的朋友來也很OK喔~

Verdure HAND 店家資訊

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