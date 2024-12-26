這次來台中參加耶誕城，我們選擇位在柳村旁的五星級飯店-台中鳳凰酒店，這裡地理位置優越，走路就到聖誕城，住宿還可享有24小時免費停車，重點是早餐超豐盛好吃，飯店內還有健身房和超大星際樂園兒童遊戲室，成為台中親子飯店最佳首選。

台中耶誕嘉年華主打2024台中好甜，耶誕來電，以迪士尼經典動畫電影怪獸電力公司為主題。

鳳凰酒店住宿享免費停車24小時，Google評論還送小禮物。

大廳現代風簡約風格，寬敞舒適。影片分享

一樓大廳咖啡廳有提供簡易咖啡和甜點，40元就可以享用咖啡。

鳳凰食號餐廳在2樓，提供早午餐就算沒住宿也可以來享用。

飯店九樓提供按摩室休憩。

窗外看出去的風景

飯店九樓星際樂園，只要入住卡樂主題樓層即可免費玩樂園，若非主題房住客，也可購票入場，兒童每人350元，13歲以上100元、2歲以下不收費需家長陪同。

飯店九樓健身房免費使用。

標準雙人房，約17平方米，浴室乾溼分離。

房間雖小應有盡有，沒有提供一次性用品，必須自行犧帶。

周邊排隊美食：阿斗伯冷凍芋

招牌必點：冷凍芋45元，入口即化，簡單美味。

經典組合：吐司加冷凍芋70元，完美的下午茶點心。

周邊美食：科博館水煎包潛艇堡。

台中聖誕城：柳川展區，推出幸福發電廠燈光秀表演，即日起至2025/1/1，每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，為今年台中耶誕絕不能錯過的亮點。

台中耶誕嘉年華主打2024台中好甜，耶誕來電，以迪士尼經典動畫電影怪獸電力公司為主題。影片分享

愈夜愈美麗，愈夜愈精彩，提前陪我們度過一個美麗溫韾耶誕夜。

台中鳳凰酒店夜晚點燈後更加明亮。

周邊景點：台中巿役所、臺中州廳

台中新景點：中央公園飛行美樂地。影片分享

四周空曠，交通不是很便利，廁所距遊戲區約300公尺。

這裡有全國最長32M雙軌滑索，還有盪鞦韆、旋轉盤、現沙區、洗手台，適合12歲以下小朋友遊玩。

飛行美樂地特色遊戲場：主題式飛行組合滑梯遊具。

現在正是芒花盛開，來中央公園可以欣賞芒花，美不勝收。

台中鳳凰酒店：台中市中區民權路162號

科博館水煎包：台中市北區博館路95號

中央公園-飛行美樂地：台中市西屯區經貿九路138號

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