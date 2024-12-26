台中最強吃到飽早餐非鳳凰食號莫屬，它就位在台中鳳凰酒店二樓，就算不住宿也可以來吃，營業時間從早上7:00-13:00，讓你一早就可以吃到哈根達斯冰淇淋、星巴克咖啡、水牛城辣雞翅、沙茶魷魚羹麵、泰式黃金咖喱蟹、泰式檸檬魚、人蔘雞湯、韓式炸雞、韓式海鮮炒碼麵、咖喱海鮮烏龍麵、德國豬腳等異國美食、還有許多現做料理，離開前還可以外帶一杯星巴克咖啡，附設兒童遊戲區，平日用餐可享599元吃到飽，為台中CP值超高的吃到飽早餐。
鳳凰食號：隱身在台中五星級飯店鳳凰酒店餐廳。
最新優惠：平日粉專按讚，成人原價690元，優惠價599元吃到飽。
用餐環境寬敞舒適，用餐時段分為三個時段：07:00~09:00、09:00~11:00、11:00~13:00，用餐以兩小時為限。
鳳凰食號最大的特色：星巴克咖啡無限暢飲，哈根達斯、塔拉朵冰淇淋、韓式辣味炸雞、水牛城辣雞翅、德國豬腳、泰式黃金咖喱蟹等超過100道異國料理通通吃到飽。
經典必吃：水牛城辣雞翅外皮烤得酥脆焦香，鮮嫩多汁，讓人忍不住一口接一口。
提供中、西、日、韓、東南亞等五大主題異國料理，早餐居然就有螃蟹、蝦子、蛤蠣、魷魚、清蒸魚等海鮮自由。
經典必吃：泰式檸檬魚，酸辣夠味的檸檬魚，每回到餐廳必點，沒想到在這可以吃到飽。
不管你要日式、泰式、港式、韓式、新加坡式通通都有。影片分享
麵包多樣化選擇，還有可頌麵包、丹麥麵包等無限供應。
我最愛的韓式海鮮炒碼麵，裡面有滿滿的海鮮，來上一盤超滿足的～
經典必吃：主廚客制化歐姆蛋
經典必吃：自製沙茶魷魚羹，影片分享
經典必吃：現做銅鑼燒，還可以自己DIY加奶泡或蜂蜜等。自製美味的甜點。
現做熱壓吐司：新加坡咖椰吐司。
經典必吃：現切爐烤維吉尼亞火腿
日式茶碗蒸上面居然有蟹肉跟蝦子，營養又豐盛。
早餐居然有泰式黃金咖喱蟹、椰子雞、泰式檸檬魚、紅咖喱海鮮、香茅燒肉、現做銅鑼燒、馬來咖椰起司吐司、星巴克咖啡、哈根達斯冰淇淋、韓式人蔘雞湯、韓式炸雞、韓式海鮮炒碼麵、咖喱海鮮烏龍麵、日式茶碗蒸、卡拉朵義式冰淇淋、主廚克制歐姆蛋、現切爐烤火腿、德國豬腳、水牛城辣雞翅、馬來糕、蟹黃燒賣、叉燒包、翡翠餃、港式叉燒酥、現做沙茶魷魚羹麵區、香茅燒肉等樣式多到讓人難以選擇。
早餐超大間的，每樣都想嚐鮮，可惜只有一個胃，真是飽到天靈蓋，中午都不用吃了。
還可以自製檸檬氣泡水。
最特別的是還附超大兒童遊戲區，旁邊都有沙發座位區，超貼心的～
整體用餐下來相當滿意，真的很難想像這是早餐，雖然限時二小時，但已飽到中午都不用吃了～
鳳凰食號：台中市中區民權路162號2F；營業時間：07:00-13:00
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