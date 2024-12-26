＂店家資訊＂：輕靚美 健康餐盒x機能蔬果飲 台北內科店

＂電話＂：02 2657 6767

＂付款方式＂：信用卡、ＬｉｎｅＰａｙ、街口支付、悠遊付

＂營業時間＂：一~五－11:00–19:00，週六日休息

＂地址＂：114台北市內湖區基湖路3巷38號1樓

＂官網＂：https://www.jing-beauty.com/

＂Line@訂餐＂：https://reurl.cc/qV0nYq

＂ＦaceＢook＂：https://www.facebook.com/jinglighterbeauty/

＂instagram＂：https://www.instagram.com/jinlightbeauty

＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/EK8PYY9kp2SZxxWr5

距離西湖捷運站2號出口 ４５０M ，走路６分鐘

新開幕門市活動：

(1.)會員消費滿 100 送 1 點,點數可另外兌換商品或折價券;新會員註冊享$100 折價券($20x5)

(2.)三公里內，訂單滿$1000或一公里內，訂單滿＄500，免外送費，詳細免運規則請來電或線上洽詢

(3.)週三會員日-會員升級全顆溏心蛋

(4.)週四限定-99 元雙拼餐盒

(5.)週五寵粉日-會員點數兩倍贈

輕靚美在內湖科學園區，走路至西湖捷運站才６分鐘，上班族的新選擇。

由蝦皮人氣直播主小邱哥於 2022 年創立的「輕靚美 7 日健康週」，透過專業團隊和健康理念，讓2000多位粉絲成功改變飲食習慣與體態。

現在，輕靚美將健康美味帶入每個家庭的餐桌，成為新食代的輕食餐盒首選。

在公司就能用ＬＩＮＥ＠訂餐，一到休息時間就能拿到健康又好吃的便當，很多口味可供選擇

真的很厲害ㄟ！現代生活的壓力使飲食問題成為健康的隱形敵人。

店內環境整齊，吃完記得自助收拾喔!

還能加官方LINE，點餐、優惠資訊，在上面都看的到

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＂店家資訊＂：輕靚美 健康餐盒x機能蔬果飲 台北內科店

＂電話＂：02 2657 6767

＂付款方式＂：信用卡、ＬｉｎｅＰａｙ、街口支付、悠遊付

＂營業時間＂：一~五－11:00–19:00，週六日休息

＂地址＂：114台北市內湖區基湖路3巷38號1樓

＂官網＂：https://www.jing-beauty.com/

＂Line@訂餐＂：https://reurl.cc/qV0nYq

＂ＦaceＢook＂：https://www.facebook.com/jinglighterbeauty/

＂instagram＂：https://www.instagram.com/jinlightbeauty

＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/EK8PYY9kp2SZxxWr5

距離西湖捷運站2號出口 ４５０M ，走路６分鐘

新開幕門市活動：

(1.)會員消費滿 100 送 1 點,點數可另外兌換商品或折價券;新會員註冊享$100 折價券($20x5)

(2.)三公里內，訂單滿$1000或一公里內，訂單滿＄500，免外送費，詳細免運規則請來電或線上洽詢

(3.)週三會員日-會員升級全顆溏心蛋

(4.)週四限定-99 元雙拼餐盒

(5.)週五寵粉日-會員點數兩倍贈