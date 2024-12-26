慕名以久的湯品專賣店「小湯烏」，各式燉湯、濃湯喝過才知道他的美味！絕不是隨便調味的湯品！鮮魚湯超級鮮甜~豬軟骨則是燉得非常軟嫩！冷冬天裡來碗熱湯也是非常暖心的！

原本是因為看了菜單乍看之下價位稍高，但是評價又非常好！讓我不禁好奇他的味道~終於等到天氣涼涼的11月才去訪店，然後才過了一個月！竟然！換菜單了！！！(大崩潰)！所以今天的內文只有一個湯品有繼續販售，其他都下架啦QQ 此篇僅供參考用！不過我看了新菜單應該是只有料有變動~湯底應該是差不多的

店家介紹

在華美街上~店面雖寬，但沒有很顯眼，要看到側招和立招寫著「小湯烏」才確定到了！

店內位置蠻多的！而且蠻寬大的，我們安排坐在靠近門口的窗邊桌

小湯烏菜單

菜單部分我放上現在的菜單~因為我當時也沒拍XD僅供參考！

餐點介紹

點了一個大湯套餐和小湯烏套餐

▼ 特製大湯套餐 $380 （大湯一碗 +45 元以下主食 + 綜合沙拉）

大湯我選昆布干貝海蛤鮮魚湯，這個湯真的必點耶！滿滿的海鮮料~有大海蛤、干貝、鱸魚，尤其鱸魚塊超級多塊！！！每塊肉質細緻嫩口！蛤蜊超大顆~也吃得出很新鮮！重點還有我最愛的干貝！其他蔬菜料也很豐富！

喝一口湯更絕了！完美的將海鮮的鮮甜燉入湯裡！每一口都好鮮！熱熱喝超級暖！

主食我選貝殼麵，不過我覺得可能點烏龍麵會比較適合，貝殼麵本身沒有鹹度，但有灑上香料，比較適合搭配西式濃湯！

套餐還有附沙拉和飲料，沙拉份量蠻多的，除了生菜以外還有一球地瓜泥、滷過的豆腐！飲料則是罐裝的~我選擇可爾必思

▼ 小湯烏套餐 $265 （小湯兩碗 +45 元以下主食）

這是友人的餐，選擇好菇竹筍豬軟骨燉湯和胡椒白菜雞肉燉湯，主食選擇蔓越莓軟法麵包

好菇竹筍豬軟骨燉湯難怪是招牌湯品！豬軟骨燉得夠嫩！筍子的鮮甜都煮進湯裡~還有菇類和蘆筍等等蔬菜！湯也喝得出完全是原料的鮮甜！整體真的很豐富

胡椒白菜雞肉燉湯有蘿蔔、白菜、玉米筍、菇類、蘆筍，雞肉蠻多塊、蠻軟嫩的，蘿蔔也燉得軟又入味！湯底微微胡椒辣，喝起來很暖！

蔓越莓軟法麵包鬆軟會回彈！不過也是比較適合搭配濃湯類~

結語

整體來說，很推薦跟我一樣愛喝湯的朋友來試試！超推薦小湯烏套餐，一次品嚐兩種湯品超滿足！湯品完全都只有原料的香甜~那種不過於修飾的純粹滿足味蕾~真的會讓人愛上！改天會想再去試試其他湯品~

店家資訊

【 小湯烏 湯品專門店 華美店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/soupudonshop

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/soupudonshop/

▸ 地址｜台中市西區華美街366號

▸ 電話｜04-23210860

▸ 營業時間｜11:30-20:30



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