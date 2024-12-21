上回去台中火車站附近走跳時，經過大魯閣新時代後方這家▸友鐵廣島燒◂看到一長串的排隊人潮忍不住行了注目禮，後來才知道他們是日式廣島燒專賣店，發現也可以線上預約還蠻方便的，於是找了一天來吃看看啦！



用餐前先查了一下，雖然廣島燒和大阪燒很類似，但廣島燒的製作工序其實比大阪燒來得複雜，除了以薄薄一層類似可麗餅的餅皮做為基底，還必須把不同食材以層層疊疊的方式在鐵板上翻面處理，而且還會加上炒麵和煎蛋，這才發現原來製作廣島燒時很吃技巧不然會容易失敗呢！



友鐵廣島燒

地址：台中市東區大勇街75-1號

電話：04-2222 0788

營業時間：12:00-15:00、17:00-21:00



友鐵廣島燒│店面環境

這天挑了平日晚上來用餐，友鐵廣島門口有個大大的燈籠在夜色裡也很好認。



入店後首先會看到圍繞著鐵板區的座位，邊用餐邊看師傅製作廣島燒其實也蠻療癒的。其實平日用餐比較不需要等待，但假日建議可以善用線上訂位系統，另外現場也會保留部份的現場候位席次哦！



也有其他座位區，整體的裝潢風格是復古的日式昭和風，最後方的電視上播放著90年代的HITO熱門歌曲MV，不乏有些耳熟能詳的人氣日劇主題曲呢～



友鐵廣島燒│菜單Menu

友鐵廣島燒的完整菜單如下，一開始也有說明製作方式還有鏟子的拿法和切法；另外可以選擇的口味還蠻多的，因為第一次來我們就點了人氣前幾名中的章魚廣島燒和起司廣島燒試試。





也有其他以鐵板製作的單品可以點起來唷！









友鐵廣島燒│製作方式

廣島燒很強調層次感，製作方式是在鐵板上先淋上一層薄餅後、再依序一層層鋪上高麗菜絲、炸麵衣、肉片。



接著再疊上炒麵、蛋，淋上醬汁、撒上蔥花就完成了！後續呈盤後再送到客人面前，上桌後可以直接開心品嚐～



點不同口味的話最上層會長得不一樣，看師傅做起來好像很簡單，但其實處理的不好可能就會在翻來覆去的手法中坍掉欵，所以看到下方這個漂亮的外觀覺得厲害



友鐵廣島燒│餐點內容

等待沒多久，我們點的二款廣島燒一一上桌啦！



章魚廣島燒

章魚的份量還蠻多的，廣島燒上面幾乎3/4處都有章魚片，柴魚片也給的很大方，熱騰騰上桌時還會在上面跳舞唷😆





隨餐都會附上用來分割廣島燒的小鏟子，一旁還有鏟子拿法教學有夠促咪欵！



接著當然要來看一下廣島燒的斷面秀啦！上方淋上大量的美乃滋還有海苔粉增添甜味還有鹹味，鹹甜交錯的滋味很豐富之外，裡面加上大量的高麗菜絲，中間還有煎到有點脆口感的炒麵以及豬肉片來增加口感及豐富度唷～整份吃起來蠻有飽足感的，如果是小鳥胃的朋朋建議合點一份再搭配其他鐵板料理就可以囉😉



我們是覺得廣島燒原本的味道已經很足夠了，但座位旁還是有提供各種醬料，如果覺得味道還不夠的話可以再自行疊加唷～



起司廣島燒

上頭加了二種起司，慢慢地因為溫度而融化在整個廣島燒表層上，讓身為起司控的小吠一看就覺得流口水啦🤤



內層的組成物雖然相同，但醬汁的風味比較沒有上一道來的厚重，由於這道是以起司為主，基本上是兩種不同的起司交錯味道非常香濃，整體不會太鹹，相較起來這道更加合我們的胃口！



雞肉丸子

也是店內很受歡迎的餐點之一，共有五個雞肉丸子，底下舖有煎熟的蛋白、中間還有一個生蛋黃，賣相也是很誘人呀！



雞肉丸吃起來偏紮實口感但完全不會柴！特別的是裡面還混合了雞軟骨，吃起來同時會有脆脆的口感，整體有喜歡🩷



炙燒和牛小排

牛小排的份量兩個人一起share也還算蠻多的，一旁搭配3種蔬菜也是營養滿分的選擇！



處理成剛好一口大小的牛小排帶有部份油脂，吃起來十分嫩口沒有帶筋的部份，調味也剛剛好；底下炒過的洋蔥搭配有點鹹甜交錯的醬汁也挺好吃的



彈藍色冰淇淋蘇打

他們家的冰淇淋蘇打好喝耶！蘇打喝起來不會有化學感，帶有氣泡感的蘇打搭配香草冰淇淋混在一起喝，整體就是香香甜甜的氣味，小吠直接一口接一口喝個不停啦



日式焦糖布蕾

這晚看到幾乎每桌都有點日式焦糖布蕾耶，最後還是要吃個甜點才能算得上是滿足的一餐啦！服務人員會把舖滿糖粒的布丁先用噴槍烤至焦化後再冰鎮過。



上面的焦糖脆脆的，和底下的布丁搭配吃起來有種苦甜參半的氣味，布丁口感則是柔嫩香甜，吃完整個大滿足！



不得不說這次來吃廣島燒也讓我們多認識了一款日式美食，搭配其他鐵板料理吃起來也很滿足，重點是不用飛日本直接來台中火車站附近就可以享受到廣島燒的獨特滋味和豐富口感，地點就在大魯閣新時代後方的大勇街上，還沒嘗試過的朋朋們趕緊約起來吧！



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友鐵廣島燒│店家資訊

友鐵廣島燒

地址：台中市東區大勇街75-1號

電話：04-2222 0788

營業時間：12:00-15:00、17:00-21:00

線上訂位：https://pse.is/6t34re

FB：https://www.facebook.com/tomotetsu001/

IG：https://www.instagram.com/tomotetsu001/



<本文為友鐵廣島燒邀約試吃，內容均為真實感受>



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