建一食堂上次帶家人來吃都讚不絕口，今年爸爸生日，他就說想要再訪建一食堂，我立刻訂好位子，週六的愜意時光就在建一食堂幫爸爸慶生，品嚐建一食堂的頂級美味~

無菜單價位分成三種價位，爸爸70大壽，就吃最好的2480元無菜單，我看網路分享評價都超頂，一道道尚青的食材，經過師傅精湛手藝料理後，帶領我們開啟味蕾極致的體驗

這家低調的建一食堂，是不可錯過的用心好店，不論服務態度、食材等級、環境裝潢、料理美味度，我通通都給一百分，真心推薦這家店不能錯過，趕快收藏納入口袋名單吧

建一食堂從中崙過來很方便公車捷運都可以到，捷運從忠孝復興站過來，公車坐到中崙站，附近還有寧夏夜市、東區商圈，想要吃飽後血拚一波也沒問題~

這次安排吧台座位，裡頭還有個小包廂，上次來我就在包廂內用餐，這次體驗在建一食堂吧台，坐起來也相當舒服～燈光美氣氛佳，用餐空間很輕鬆自在！

建一食堂菜單

三種無菜單價位任君挑選，1380元、1880元、2480元3種選擇，可以加價單點其他海鮮料理，吃起來更澎派~~

建一食堂裝潢

日式居酒屋我重視裝潢跟擺設，老闆到日本選購超多正宗日本小物，店內散發濃濃的日本風情，環境打理得一塵不染，衛生乾淨值得信任~桌上還有醬油、七味粉等調味料可以自由取用

$2480元無菜單-前菜小品

(雞翅蝦滑/明太子山藥/特製小菜)

雞翅蝦滑

首先登場的前菜小品，就是另人驚豔的烤物，原以為是一般的雞翅，沒想到一咬下居然流出蝦肉湯汁，這裏面有爽脆的蝦滑，大海跟陸上的美味同時在口中跳舞

特製小菜

吃完這個特別的蝦滑雞翅後，吃個入味的醃蘿蔔轉味，清爽不會太鹹太甜，口中充滿醬菜的湯汁，除去雞翅蝦滑在口中的味道

明太子山藥

接著享用前菜小品明太子山藥，山藥烤得爽脆，不會有菜味，上頭明太子加得滿滿，烤過後鮮味十足，濕潤度滿分相當喜歡~

$2480元無菜單-刺身盛合 極上豪華十種

吃無菜單料理就是要滿滿的海鮮，刺身盛合十種海鮮品項一次吃個夠，簡單的調味，就能吃到食材最自然的鮮味~

廣島牡蠣酸酸的醬汁，更能襯托牡蠣的鮮甜，沒有絲毫苦味~超大肥美生食級干貝，軟嫩細緻肉質，鮮甜滋味我好喜歡~多種海鮮都好讚！！！

超鮮新的漁獲，切成一片片，依照品種的特性，進行最適當的料理方式，每一片都好好吃喔，厚度十足，有彈性的魚肉我好喜歡

$2480元無菜單-炙烤海鮮盤

(烤大蝦/烤干貝/烤鮑魚/明太子章魚等)

建一食堂貼心的為不吃生食的朋友，準備炙烤海鮮盤，多款海鮮烤得香噴噴，熟度抓得剛剛好，保留海鮮本身的水份，頂級海鮮烤過後甜份更明顯～

一旁有三種調味料，玫瑰鹽、胡椒鹽、美乃滋，我個人覺得吃原味就好好吃，鮮甜烤干貝、厚切烤鮭魚、去好殼的超大蝦蝦，還有明太子章魚，配飲品頗涮嘴～

$2480元無菜單-烤鮪魚下巴

巨無霸烤鮪魚下巴，下巴運動量十足，魚肉非常有彈性，完全不會乾柴，烤到恰到好處，濕潤魚肉擠上點金桔提味，愛吃魚的爸爸讚不絕口，吃上一口就停不下來

$2480元無菜單-愛爾蘭麵包蟹

頭一次吃到麵包蟹，就是在建一食堂，我原本擔心肉很少，沒想到我錯了！這螃蟹肉爆炸爆滿，甜到好像吃蛋糕一樣，蟹肉處理得超級好，輕輕一剝開就可以大口吃蟹肉

我最喜歡敖的部份，蟹肉超大塊，蟹肉又大又厚又甜，很容易過敏的我，吃完一大堆也沒有不舒服，可見新鮮度滿分，裏頭的蟹黃也超營養，完全沒有腥味跟苦味，我給滿分

$2480元無菜單-澳洲和牛

肉品有多款選擇，不吃牛的朋友也不用擔心，這個和牛烤得剛剛好，肉質有咬勁不乾柴，一咬下口中充滿牛肉湯汁，塞滿口中的滿足感，真的好幸福喔

$2480元無菜單-美國特選牛菲力

人氣的肉品還有這款美國特選牛菲力，採用燉煮的方式，有種家常的味道，牛肉相當有咬勁，搭配蒜片很對味，湯汁別浪費，可以留下來拌飯吃對味～

$2480元無菜單-均衡養生時蔬

吃這麼多大魚大肉後，當然要補充纖維素，龍鬚菜、甜豆、白蘿蔔、紅蘿蔔、木耳、豆芽菜、鴻禧菇、玉米筍、高麗菜，超豐富的蔬菜一次吃個夠，日常所需的營養全補足

$2480元無菜單-食事 花雕雞燉飯

本來已經吃很飽，食事一上桌我就說我吃不下，一聞到花雕雞燉飯的酒香氣我就受不了，一口接一口米飯燉得入味，搭配上頭的雞肉一起吃，好飽飽～好滿足～好暖和～

$2480元無菜單-湯品 粉蛤湯

選用蛤蠣界的LV，每一顆都超大顆超飽滿，這個粉蛤價格超級貴，肉質超級甜，湯頭喝起來宛如大海就在眼前一樣，絕美的湯頭有夠讚

$2480元無菜單-甜點/水果

剛好遇到冬至，最後壓軸的甜點是黑糖元宵，上頭還有撒上些花生粉，一咬下內餡就噴出來，濃厚的過節氣氛，令人開心不已~

甜點還附上當季最頂的水果，無籽葡萄有夠大粒，爽脆多汁，完全不會澀澀的。建一食堂真的太強了，從開胃菜到甜點，完全無雷，帶給我大大滿足~~

建一食堂飲品

吃好料不能少了配飲品，多款日本進口品項，在建一食堂宛如在日本一樣，氣泡飲、限量酒飲、無糖茶飲通通都有。不過要提醒大家喝酒不開車！開車及未成年請勿喝酒喔～

完熟桃子汽水120元

酸甜的日本汽水，使用完熟桃子製作成，果酸能刺激味蕾，越吃越有食慾，汽水又能綜合食物的油膩感，讓我吃下更多建一食堂的好料～

鮮萃金萱冷泡茶80元

喜歡無糖飲品的朋友，一大罐冷泡茶就是最好選擇，使用完整大片的茶葉冷泡，茶汁原汁原味，瓶口有過濾的設計，不用擔心喝到茶葉，溫潤茶汁超涮嘴～～～

建一食堂 5大特色

1. 建一食堂是東區高人氣無菜單日式料理，三種價位可以自由挑選，慶生過節來這邊小聚準沒錯，頂級的食材通通不錯過，愛吃海鮮的朋友趕快訂位來朝聖

2. 從前菜到最後甜點，通通都令人眼睛一亮，尚輕生魚片十品、烤海鮮盤、烤鮪魚下巴、花雕雞燉飯、頂級肉品、當季麵包蟹、粉蛤湯等等，毫無地雷全滿分

3. 吃得好又能吃得飽！很多人擔心無菜單會不會只能吃巧，來建一食堂會哇哇叫，飽到吃不下，老實說我們最後還有打包，份量真的太多了，吃得超飽足快要走不動了

4. 飲品、甜點、水果是吃無菜單不可或缺的配角，為用餐的過程增添不少趣味。每一個環節都很用心，師傅料理功力一流，熟度抓得恰到好處，呈現頂級食材最佳的風味！

5. 一道接一道，邊聊天邊享用，這是場頂級的味蕾旅程，很適合來這邊宴客。店內生意非常好，座位不多經常客滿，店員忙碌中不失笑容，再訪體驗非常滿意，我還會再回訪～

💭店家資訊 建一食堂

🏠地址: 台北市中山區八德路二段300巷10號

🚌交通: 捷運忠孝復興站7分鐘

☎️電話: 02-8772-2178

⏰時間: 1200-1430 1800-2300

😪公休: 周日公休

💰消費: 現金、信用卡、applepay

💬粉專: https://www.facebook.com/Jian1.Jian1/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407105637