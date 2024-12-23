星級飯店最強江浙餐廳台中福華飯店江南村推出2025《台中福華冷凍年菜》，由江南村主廚規劃整套江浙年菜，讓你回家只要簡單加熱，就能吃得到整桌台中福華大飯店江南村主廚團隊的手藝，而且《台中福華冷凍年菜》除了中式的江浙料理之外，還有推出西式年菜，以及許多單點年菜菜色，選擇很多搭配也很彈性，現在預購《台中福華冷凍年菜》除了早鳥優惠外還有送江浙糕點，滿額免運外更有專屬優惠價。

｜2025台中年菜宅配台中福華冷凍年菜

在台中小有名氣的江浙菜餐廳江南村，為台中福華大飯店館內餐廳，每年都會推出中式江浙年菜組，幾乎每一年都是相當熱銷，2025年也是推出六菜一湯的開運御膳中式年菜套組，《台中福華冷凍年菜》除此中式年菜之外還有開運世界西式年菜套組與開運錦繡素食年菜套組，《台中福華冷凍年菜》主打就是一個在家就能輕輕鬆鬆吃到星級飯店主廚的手藝。

｜2025台中福華冷凍年菜宅配訂購方式與優惠方案

2025台中福華年菜最後訂購日為2025/01/18，宅配出貨日則為2024/12/23（一）～2025/01/22（三），滿額免運還有預購加贈紅豆桂花年糕，再來還能用優惠價格訂購星級飯店水餃，以超值優惠加購多項年節商品，原本一桌要五六千元的桌菜用不到四千元價格就能帶回家，還有許多優惠加乘，真的很可以買，2025/01/12前預購想有粉絲早鳥預購價。粉絲限時隱藏優惠價

2025台中福華冷凍年菜除了江南村推出的江浙料理年菜之外，還有西餐廳推出的西式年菜，重點你不一定要買整組年菜，你也可以單買自己喜歡的菜色，組合會更為豐富。

｜台中福華冷凍年菜推薦必點開運御膳中式年菜套組

《台中福華冷凍年菜》開運御膳中式年菜套組，總共有鴻運當頭開運盤【富貴玫瑰油雞、貴妃花雕蝦、秘製海蜇頭】、宮廷椒鹽金鯧魚【椒鹽金鯧魚】、極品筍絲封肉【筍絲封肉】、如意櫻花糯米糕【櫻花蝦糯米飯】、金華干貝燉全雞【金華干貝燉全雞】等六菜一湯，預購加贈步步高升桂花糕【紅豆桂花年糕】，這樣一套才3988元，老實說並不會太貴。

鴻運當頭開運盤-貴妃花雕蝦

貴妃花雕蝦退冰之後就可以吃了，處理起來很方便，味道真的很濃郁，都可以聞得到花雕酒的香氣，但吃起來並沒有酒味，吃之前吸一口蝦子的湯汁，真的很甘甜，因為浸泡處理後，蝦肉本身會更為緊實，吃起來相當彈，入口帶有香氣的回甘風味也是很讚。

鴻運當頭開運盤-秘製海蜇頭

秘製海蜇頭真的還蠻強的，主要是食材選得很好，不像外面切成條狀那般，都用蠻大朵，吃起來口感更為脆口，相當開胃。

鴻運當頭開運盤-富貴玫瑰油雞

富貴玫瑰油雞也是前菜冷盤，用的是雞腿肉，吃起來肉質算是紮實卻不會太硬，蔥油加上去，整個味道很對，鹹香中帶有清新的感覺。

極品筍絲封肉【筍絲封肉】

筍絲封肉看起來像是台菜，但其實是用江浙菜的手法去做封肉，有一點像是東坡肉的感覺，但其醬的感覺沒有那麼厚重，吃起來鹹香帶有甘甜感，而且整個滷得很透，肥的部位也不會讓你覺得膩口，配飯可以直接扒上好幾口，連配菜的筍絲也相當入味好吃。

宮廷椒鹽金鯧魚【椒鹽金鯧魚】

年年有餘，年菜當然不能錯過魚的料理，過年蠻常用金鯧魚，拿回家後其實都已經處理調味好了，建議是退冰後用氣炸鍋處理，還能保持其酥脆的外皮口感，主要是調味，椒鹽的鹹香還蠻有層次感的。

如意櫻花糯米糕【櫻花蝦糯米飯】

辦桌菜一定不能少的櫻花蝦糯米飯，重點是這裡面的櫻花蝦給的也太多了吧！用料很實在，櫻花蝦本身的香氣也很足夠，吃起來帶有一點麻油的香氣跟香菇的味道，完全不乾還是有濕潤感，米心是帶有Q彈的，大概五到六人分都很剛好，重點是處理也是很簡單，退冰後去蒸熱就好。

金華干貝燉全雞【金華干貝燉全雞】

金華干貝燉全雞真的很讚，一樣是退冰之後去蒸或者是放到鍋裡面去燉煮即可，湯頭喝起來很甘甜帶有一點白菜的味道，而且干貝給的超多的，而且是給整顆不是散的，整個超重本的，讓雞湯的鮮度很明顯，雞肉輕輕一扒就起來，吃起來很軟嫩，整個覆熱之後跟一般菜色差不多。

步步高升桂花糕【紅豆桂花年糕】

江浙菜很強的就是一些糕餅類的甜點，紅豆桂花年糕真的很強，重點是處理也是很好處理，基本上退冰之後去蒸就可以吃了，吃起來帶有黏性跟Q度，口感相當不錯但不會黏牙，紅豆是帶皮的，微微的甜度，入口不會覺得膩，整個超好吃的，害我不知不覺的吃了兩塊。

德式脆皮酸菜豬腳

除了中式年菜之外，《台中福華年菜》也有推出西式年菜，像這道德式脆皮酸菜豬腳除了豬腳之外，旁邊的燉菜跟酸菜都會附上，回家自己擺盤就像是外面賣的一模一樣，豬腳處理的很剛好，吃起來不會讓你覺得很油膩，皮很脆但不會到太硬太老，豬腳肉的部位很軟嫩，蠻意外的很好入口，搭配酸菜一起吃，很可以。

法式堅果小牛背

一開始以為是小羊排，結果竟然是小牛背，特別選用紐西蘭小牛，其肉質鮮嫩，切開之後透出粉紅色的肉質，看起來就很好吃，外層包著香草和堅果，其肉香氣跟口感多了許多層次，老實說很費工的菜色，只有星級飯店主廚才能做得出來，沒想到也能在家享用。

招財納福桂圓糕

桂圓糕吃起來內部保有濕潤感，完全不會讓你覺得乾，再來桂圓跟核仁都放的很多，每一口都能吃得到其口感跟甜香，是相當有水準的桂圓糕，剛好過年期間還有推出上面比較喜氣的造型，放在客廳或拜拜也是非常可以的。

富貴滿堂金元寶好餃子

台中福華飯店也有推出好餃子冷凍水餃，聽說是連員工自己都很愛買的冷凍水餃，有高麗菜鮮肉、韭菜鮮肉跟鮮蔬高麗菜三種口味，水餃皮看起來雖然有點厚，但吃起完全是不乾很Q彈，而且還能把內餡緊緊包覆，高麗菜的部份不是切的很碎，還是保留著口感，吃起來很特別，一包原價是220~260元，有20顆，現在跟2025年菜一起加價購才168元，真的很划算，重點是好吃啦！

不得不說《台中福華冷凍年菜》整體菜色真的很棒，大概是四到五人吃的桌菜，重點是覆熱簡單，整個味道的還原度很棒，現在預購還有早鳥折扣，預購整組免運還有送甜點，優惠加價的水餃也是很強，記得一定要在2025/1/12前預購才有優惠價格，今年過年就把星級飯店主廚手藝帶回家吧！

2025台中福華大飯店冷凍年菜組

訂購日期：即日起至2025/01/18

早鳥優惠日期：即日起至2025/01/12

台中福華飯店年菜早鳥優惠訂購

冷凍宅配出貨日期：自2024/12/23（一）～2025/01/22（三）

飯店自取提貨日期：自2024/12/23（一）～2025/01/31（五）【初三】

飯店自取提貨時間：1100～1800

取貨地點：台中福華大飯店 1F 豪吧