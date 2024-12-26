【燒肉道】全台第一間軌道送餐燒肉吃到飽，還有熱呼呼的火鍋可以享用，火烤兩吃一次滿足！直上最高價位，就享高達70種食材無限供應！

全台第一間輸送帶火烤兩吃燒肉吃到飽就是桃園蘆竹這間「燒肉道」！複製日本迴轉壽司模式，只要點點螢幕，燒肉就從輸送帶送餐過來超方便！燒肉道平日最便宜$698元起，就有30多種食材隨你吃，真的是桃園高CP值燒肉店，直上$1089元價位，還有巨無霸肋眼牛排、伊比利豬、澳洲M9和牛、北海道大干貝、藍鑽蝦、天使紅蝦等等高達70種食材無限供應！想喝熱湯也有現煮火鍋，另外加價199元還有日本瓶裝進口的SAPPORO啤酒無限暢飲，真的很可以～飯後還有四種品牌冰淇淋選擇超齊全，Cold Stone、莫凡彼、Niseko、明果冰淇淋，絕對能滿足你的甜點胃！內用還很貼心附設兒童遊戲區，燒肉道也是間燒肉親子餐廳。

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桃園蘆竹這間「燒肉道」就位在南崁交流道附近，旁邊就是「家樂福超市南竹店」，開車來可以停在餐廳特約的「曼哈頓社區的地下停車場」，消費滿$500可折抵$30停車費，依此類推。

店裝潢也跟迴轉壽司很像，座位旁就是輸送帶，以2-6人座位為主，一桌一烤爐方式用餐，每桌還會給一個卡式爐煮火鍋，可以邊吃烤肉邊喝熱湯。

店內還有個玫瑰裝飾的牆面，可以說是店內的招牌打卡牆。還附設兒童遊戲區，帶小朋友來用餐也有空間讓小朋友玩樂放電。

自助吧區有飲料機、咖啡機、氣泡飲機，燒烤必備的泡菜、蔥鹽、包肉生菜，以及杏鮑菇、玉米筍、玉米等等，都是自己去冰箱夾取，另外還有限量的奶油金針菇、蛤蜊。

烤肉前還可以先裝碗味噌滷牛筋來試試，燉到軟爛鹹香入味，非常下飯。

飯後還有美國Cold Stone、瑞士莫凡彼、日本Niseko、泰國明果，來自四個國家的知名冰淇淋品牌隨便你挖，冰箱還有水果、奶酪可以吃！

燒肉道有$689元、$889元、$1089元三種價位選擇，小朋友才做選擇，當然直上最高價位，70多種品項120分鐘隨便你吃！另外酌收10%服務費。

另外加價199元，還有日本瓶裝進口的SAPPORO啤酒可以無限暢飲，這個真的超划算！※喝酒不開車，開車不喝酒！

火鍋是單純的雞湯底，喝起來清甜，吃燒肉覺得膩口時，超適合裝一碗來喝，另外這裡也有不少火鍋料可以點，超推這厚實的手工蛋餃，皮薄餡多還蠻好吃的。

「美國Prime等級肋眼牛排」外面隨便一片至少$400元起跳，來這就是拼回本，瘋狂點它就對了。

可以一次滿足上蓋肉以及肋眼心兩種不同口感，不只大片且很厚實，烤起來還很軟嫩多汁，沾點鹽巴就很好吃～

「澳洲M9和牛」軟硬適中，吃起來超級甜。「美國極黑牛」肥瘦剛好，吃起來口感也不錯。喜歡有口感的可以點「板腱牛」，中間有一條筋，肉質偏瘦，咬起來肉感明顯但不會難咬，很適合健身的族群。

切成長條形的「羽下肉」，口感也是軟嫩多汁，捲著泡菜一起吃超讚。

「伊比利梅花肉」真的完全不輸給高級的牛肉片，而且油膩感也比較低。

$1089元價位還有我最愛的「橫膈膜」，烤起來肉香十足，還會越咬越香。

豬肉部分很推薦帶伊比利「松阪豬」一定要點，略帶點厚度，咬起來又脆又多汁，真的很好吃。竟然還吃得到高級餐廳的「法式櫻桃鴨胸」，鴨皮烤到金黃酥脆，肉質相當粉嫩多汁。

國產的「法式豬排」，沒有什麼豬腥味，帶點肥肉很適合包生菜一起吃。

海鮮部分有超大隻的天使紅蝦、藍鑽蝦、北海道大干貝、生蠔、鮑魚等等，絕對能滿足海鮮空的胃。輸送帶燒肉真的是個很聰明的發明，平板點餐簡易操作，輸送帶送餐速度也很快，也增加用餐趣味性，而且這裡很適合帶小朋友來一起用餐，「燒肉道」真的是桃園蘆竹、南崁燒肉吃到飽的聚餐首選之一。