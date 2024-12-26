大家平常宵都吃些什麼呢？！

我真的超級無敵喜歡居酒屋的

三不五時跟好友們約在居酒屋吃串燒小酌一下，超級無敵放鬆的！

而且我發現三重、蘆洲都有柒息地串燒居酒屋！！

對我來說真的超方便又開心的~

柒息地串燒居酒屋三重自強店

地址：新北市三重區自強路一段230號

營業時間：18:00–01:30 (12:30最後接客）

電話： 02-29717717

粉絲頁：https://www.facebook.com/qixidi4/

IG：https://www.instagram.com/qixidi_4/

訂位：inline

柒息地串燒居酒屋 蘆洲店

地址：新北市蘆洲區集賢路216號

營業時間：18:00-01:30（12:30最後接客）

電話：02-82866933

***捷運：三重國小站 步行約10分鐘

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我好友們都在三重，而出了名的懶鬼的我~

大家都很努力找三重美食，讓我可以不跑那麼遠

結果發現三重就有柒息地！！立馬預約~

之前跟鄭凱森常常經過就想進來吃了

只是每一次都看人超級多~

有很多選擇，喜歡什麼就拿什麼

現點現烤，所以點完就是等待享用美食啦

而且最便宜的串燒才$19~還在等什麼？

而且我們聚會的那天剛好是世界棒球冠軍賽

所以人超級無敵多！大家都很會選耶

這裡還有大營幕可以看~超級讚！

人多一起看真的會熱血滿滿

我們當天坐在包廂！剛好很適合我這個 I 人~~(笑)

這裡有些餐點是可以用QRcode點餐！超級方便的

偷偷說：柒息地連鎖串燒居酒屋品牌全省有10多家

而且他們擁有ISO22000跟Haccp兩大政府認證的工廠

有這兩大政府認證串燒居酒屋品牌全台僅有一兩家串燒居酒屋有，讓消費者吃的安心喝的安心

招待的泡菜及辣粉~

這個泡菜真的很好吃！我們忍不住又續了好幾次

柒息地是一家十年的串燒品牌（柒串燒屋二代店)

我之前就有吃過士林店，所以當我知道三重的時候超級開心的

因為我走路就可以到店用餐！超級幸福的

不喝酒的就是可以直接到冰箱自取飲料

這個白桃烏龍好適合解解吃太多串燒的油膩感！

當然生啤是一定要的啊！還有水蜜桃沙瓦

怕酒精的人，可以喝個沙瓦~小小微醺一下！很ok

來到這裡~怎麼可以錯過啤酒！！

大口吃肉肉也要大口喝啤酒

而且冠軍賽就是要邊吃邊喝酒才過癮啊~

烤香酥肥腸不能錯過！這是我超級無敵大推薦的菜

超級無敵下酒的！香酥口感真的一口接著一口

我很愛吃大腸！所以跟我一樣喜歡的人不要錯過

這個真的很好吃！很酥不油膩~

當然他們的胡椒豬肚雞湯超級好喝~

而且這一碗湯也才$130，怎麼可以錯過

湯頭超級夠味，好喝又暖心

日本生蠔(3顆)每一顆都很大~

我不是一個很愛生蠔的人，但他們家的生蠔我可以耶

好好吃又沒有腥味，處理得很好

新鮮沒話說

來到這就是一定要大推一下柒息地烤肉神醬，吃串燒一定要配上懂食材的烤肉醬

柒息地串燒居酒屋這十年來，柒息地烤肉神醬，不斷的精進，不斷研發調配

先用熬煮4.5小時的底醬再與調配十多種配方的烤肉粉

再混在一起熬煮30分鐘所調配出的柒息地烤肉神醬，為了就是做出一串又一串的美味又幸福串燒

神醬燒豆皮、神醬燒甜不辣、梅花豬肉串、神醬燒花椰菜、神醬燒豆干

豆皮、甜不辣是我吃串燒一定要點的

他們家的醬真的超級好吃的！每一個地方都有醬

吃起來就是美味沒第二句話

神醬燒百頁豆腐、神醬燒米腸、神醬燒豬血糕、神醬燒花枝丸

相信這幾樣也是大家吃串燒一定會點的吧？！

他們家的神醬真的超級好吃

感覺不吃的食材只要經過神醬一烤！馬上變美味

偷偷說：他們家的神醬有在賣

所以要跟朋友聚會烤肉，真的家裡備上一罐帶著走

大家都要叫你大廚了！！

染息地拉麵(辣)帶一點點微辣加上起司片，超級香

裡面有一些蔬菜、肉片跟火鍋料

讓這一碗麵不孤單！豐富到不行~

湯頭我也很愛！冷冷的天就是要來上一碗熱熱的湯麵！無論身在何處~~

在這裡聚會真的很好玩

我一個人默默在角落看球賽((笑))

但我又一邊吃一邊看，超級享受的

在這裡聚會真的很讚！很喜歡

吃得很飽很滿足！每一樣都可以吃到~超級爽

節日聚會就是來到柒息地！準沒錯

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柒息地串燒居酒屋三重自強店

地址：新北市三重區自強路一段230號

營業時間：18:00–01:30 (12:30最後接客）

電話： 02-29717717

粉絲頁：https://www.facebook.com/qixidi4/

IG：https://www.instagram.com/qixidi_4/

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柒息地串燒居酒屋 蘆洲店

地址：新北市蘆洲區集賢路216號

營業時間：18:00-01:30（12:30最後接客）

電話：02-82866933

來點日式料理

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天冷來點鍋物

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想吃日式燒肉

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