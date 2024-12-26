台北捷運劍潭站串烤美食推薦<<士林串燒>>熱呼呼的平價火鍋/調酒/串燒間的美味相聚!!

天氣冷颼颼

只想吃點熱騰騰又豐盛的鍋物

但是貪心的我除了鍋物還喜歡吃串燒與調酒

這真是秋冬的一大享受

士林串燒位在士林夜市附近

搭捷運到劍潭捷運站三號出口走路不到10分鐘即可到達

<<店家資訊>>

店名-士林串燒

電話-0909 555 595

營業時間- 1700-0030

地址-台北市士林區文林路101巷1號

店內外皆有位置可供選擇融洽活潑的氛圍感令人滿足自在

鍋物與串燒兩者皆可同時選擇

串燒種類繁多想吃甚麼自己動手來就可以

蔬菜類肉串類或是創意串燒通通都有

士林串燒鍋物共有三種湯底

麻辣 ，海鮮，藥膳

我們選擇濃郁滑順的藥膳湯頭

內有紅棗，溫補羊肉片，枸杞，高麗菜，青菜，小香腸，貢丸等豐富配料

目前秋冬優惠活動只要加99元，即可享用兩支龍蝦喔！

單點火鍋選項我們挑了這些

炙燒明太子干貝

甜嫩香軟多汁的干貝入口豐厚飽滿的口味怎麼吃都涮嘴





豬五花

滿滿一大盤超有誠意

單吃或配醬都好飽足

肉嫩紮實超讚大人小孩都愛吃

烤油香鯛魚下巴

香肩後無油耗味只有滿滿的鮮嫩

焦香火烤後的滋味將原汁原味完美包封

讓人覺得大呼過癮

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魚片

肉感鮮甜柔和入鍋後吸取飽滿的湯汁

軟嫩水嫩的口感讓人意猶未盡





螺絲起子調酒 (喝酒不開車/開車不喝酒)

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橙汁與伏特加經典之作

口感滑順充滿橙汁酸甜此起彼落的活力感

讓人一時間沉溺在微醺的時光中無法自拔

蔓越莓荔枝調酒 (喝酒不開車/開車不喝酒)

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酸甜不膩帶有微醺感的優雅感

讓果汁的口感甘甜與酸香比例相互調和的滋味

大口配肉與烤物真的是解膩超搭配捏

生食級的日本超大烤生蠔

肥美多汁的生蠔光是看就讓人忍不住垂涎三尺

入口那爆汁四溢的震撼感毫無違和感也吃不出腥味

推薦給大家喔~~

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新鮮度破表的巨大烤蝦*5入

不僅僅是外觀貌美同時也充滿濕潤水感的彈潤滋味

吃過就回不去的必點招牌菜

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到了士林串燒怎麼能夠不點串燒~~除了火鍋我還要串燒

因為小孩子才做選擇!!哈哈我全都要

烤豆皮--> 吸飽醬汁的極致口感超讚

帶有那酥香厚實的咬勁





烤油豆腐--> 令人欲罷不能的滋味將完整風味-經由烘烤所帶來的豆香真是無可比擬

烤青椒--> 蔬食輕盈的自然口感不變-鹹香甜而不膩的完美黃金口味比例真是讓人味蕾達到更高層次的昇華

烤香菇--> 內嫩香軟的香菇呈現真實不做作的滋味-烘烤後熱辣的新鮮感讓人百嚐不膩

烤秋葵--> 配上調酒讓害怕吃秋葵的人也能輕鬆入口/ 酥脆又綿密的好滋味真的很涮嘴

豬肉培根串--> 豐富油花所帶來的滋潤讓舌尖都讚嘆~加上滑順的培根雙雙入口根本是享受

五花金針菇串-->柔軟金針菇被厚實油花豐富的五花肉緊密包裹住

一口咬下爆汁又綿密的滋味就是一個字--”爽”吃

豬肉青蔥串--> 豬肉不膩又充滿青蔥佐味的串燒完全不油膩-蔬菜與肉食兩者兼備的清新衝突感通通有-讓人胃口大開

烤魷魚-->厚實有嚼勁的口感彈牙無比-吃了有那來自海底的極致鮮味與鹹香烤醬兼具的香氣~~呈現出口頰頻繁留香的滋味

串燒與火鍋之間的美味相聚

繼續大口肆虐美食的我們又相繼點了一堆食材入火鍋

在這冷颼颼的夜晚就是要用美食填飽肚子才行阿

肉汁香滿的雞腿捲透過火鍋的烘煮

更加襯托出那色香味俱全的口感

爆汁並厚實胖胖的雞腿捲完全就是我的理想天菜

百頁豆腐柔軟美妙宛如果凍般晶透的順滑口感

將整個冬天的陰霾通通都一掃而空

柔滑又綿密的體現完全能滿足夜晚高漲的口腹之慾

蔬食補充良好的季節絕對要來點香菇 &四季豆

讓人吃火鍋也不會覺得被熱量給耽誤

營養美味齊頭並進的健康導向





彈牙的花枝丸涮嘴又能解饞

絕對是火鍋必點好伴侶

QQ彈彈的豬血糕吸飽滿滿的藥膳湯汁

吃起來鹹香兼具又甜糯糯的口感

完全可以取代米飯所帶來的飽足食慾喔





推薦給喜歡一次滿足的饕客們

串燒/火鍋/調酒/啤酒通通都有

讓你在這個冬季體驗超過癮的火鍋串燒調酒饗宴喔

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