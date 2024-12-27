《天然莊園NTG》

☕ 在阿里山腳下，留一段歲月柔情 🌿

爸媽的銀髮慢旅行，這次來到了中埔的《天然莊園NTG》。

這裡不是繁華熱鬧的景點，而是一片靜謐的天地，結合了茶文化、香草園藝與手作工藝。每個細節，都像是在輕輕述說關於土地與人文的故事。

詳全文：https://kielkiel.com/%e5%a4%a9%e7%84%b6%e8%8e%8a%e5%9c%92ntg/

✨ 亮點小筆記：

- 🌾 茶植染 DIY：用阿里山的茶葉染出獨一無二的布料，像在時光中織出自己的記憶。爸媽的成品各有特色，讓這趟旅程添了更多溫馨與驚喜。

- 🌸 香草園漫步：隨著香氣緩步，認識迷迭香、萬壽菊等植物的故事，感受自然的靜美與芬芳。

- 🍵 下午茶時光：自製香草茶搭配精緻茶點，清新的氣息伴隨阿里山景致，彷彿連心靈都被大自然洗滌。

這趟旅程不僅僅是一次停留，更像是一場與自然、與家人的深刻對話。🌿

🌟 推薦給： 喜歡慢活、注重手作體驗，或想為家人留下一段溫暖回憶的你。

☁️ 在《天然莊園NTG》，不只是在旅行，而是把時光留在心裡，細細品味。

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天然莊園NTG

營業時間：9:00~18:00(週二、三公休)

電 話：0988 274 922

地 址：嘉義縣中埔鄉社口村十塊厝21-8號