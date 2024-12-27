自從知道清境上開了這家【Mountain Bica Cafe】就一直想來，終於在開幕好一段時間後如願造訪，果真，環境讓人大愛，絕佳山景視野好療癒好舒壓，低消一杯飲品或一份餐點，不收服務費也不限時，同時也是寵物友善餐廳，也難怪開幕以來一直有著絕佳人氣，成為清境超人氣咖啡廳之一。

南投清境咖啡廳「Mountain Bica Cafe」，山景第一排玻璃屋內享受美食與美景!

Mountain Bica Cafe就在前往清境農場主要道路台14甲6公里處，鄰近全家便利商店，號稱公路上的最美咖啡中繼站，咖啡廳前有免費停車位可停放車輛，早上10點開始營業，我們來的時候距離營業時間還有15分鐘左右，門口已經有人開始排隊了，還好不是太多，我們就跟著排隊了。

Mountain Bica Cafe沒有提供訂位服務，想要來喝咖啡或用餐需直接來現場候位等待，但咖啡廳內桌位很多，若不一定要山景第一排我想應該都是可以順利入座的。

ADD:南投縣仁愛鄉信義巷34-11號附1

TEL:0911 958 558

營業時間:10:00-19:30

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一樓大門進來後正面對著偌大的櫃台，Mountain Bica Cafe有一樓及地下一樓的用餐空間，來之前在網路上看到大家都推薦要坐地下一樓，果真，門一開大家都是直衝B1，沒有人在一樓停留耶，我想大家也都有先做功課，要不然光看到一樓的空間應該也是會很喜歡。

一樓的空間也是很棒，視野跟採光都相當好，但看到B1後就會覺得一樓完全被比下去了，但若B1的山景第一排桌未滿了坐一樓也是很不錯的。

B1的空間寬敞明亮，一整排的窗邊桌位名副其實的山景第一排用餐區，透過觀景窗眺望一望無際的山嵐美景，絕佳視野讓人身心靈都放鬆。

採自由入座，想坐哪桌就坐哪桌，如果有比較想坐到的桌位就早點來吧！

空間設計帶有波西米亞風格，除了很棒的視野外也很好拍照，拍短影片也很適合，但店家是禁止商業攝影的喔，務必注意。

沒有收服務費，點餐需自行至櫃台點，看到新鮮出爐的麵包好誘人啊，點餐後會給予震動器，需要自行取餐。

我們當天點了脆培可頌餐、有木奶茶、蛋糕、燒肉烏龍、山中炸物拼盤等，餐點價格就是景觀餐廳價位，像可頌餐及炸物拼盤都是一份360元，燒肉烏龍280元、有木奶茶200元這樣。

一邊享受著美景一邊享用餐點真的很美好，Mountain Bica Cafe環境、視野及光線等都讓人大愛。

Mountain Bica Cafe的廁所空間也很美，感覺得出來店家真的很用心在布置。

Mountain Bica Cafe 也有提供觀景平台可以至戶外區賞景，好天氣的高山美景特別迷人，藍天綠意美不勝收，大家有來清境旅遊推薦可以來這裡享用早午餐或是下午茶，真的很不錯。

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