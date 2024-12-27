久仰台中后里【約客&厚禮築夢手創館】大名，趁著換新裝我們也安排來拍照玩樂了，不得不說真的太好拍好玩了，除了充滿芭比風情的粉紅泡泡廣場、最新水晶五彩冰宮、獨角飛馬神殿、巨型薑餅屋及冰雪奇原婚禮等各式造景可以美拍之外，園區也附有餐飲、親子手作DIY、AR擴增實境球池溜滑梯、戶外沙坑、多種桌遊等設施，來到約客&厚禮大人可以盡情拍照，小朋友開心玩樂，肚子餓了直接到餐廳用餐，是台中一站式旅遊玩樂好去處，更棒的是雨天也適合來，也是台中雨天備案景點。

台中親子景點「約客&厚禮 築夢手創館」，粉紅芭比廣場、冰雪奇原，2025最新拍照場景、門票資訊!

約客&厚禮築夢手創館鄰近后里交流道，下交流道不到5分鐘車程就能抵達，也可以搭乘大眾運輸前來，詳細交通資訊可參考 官網 ，園區有提供大型免費停車場，距離中社觀光花市、發現新村景觀休閒園區、后里馬場等景點不遠，時間允許的話可以安排順遊。

ADD:台中市后里區民生路520號

TEL:04 2556 8168

營業時間:平日10:00-17:00 ；假日 09:30-17:30（週一及週二公休)

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官網

約客&厚禮築夢手創館門票資訊：

門票僅限當天使用，只認完整票根，請勿自行撕下折抵！

【全票】250元（120公分以上一般民眾）

『玩樂卷』折抵120元，不能合併使用；『吃喝卷』折抵80元，不能合併使用（部份品項不能折抵）

【半票】170元（120cm以下兒童/65歲以上民眾/身心障礙人士+一位陪同者）

『玩樂卷』折抵 70元，不能合併使用；『吃喝卷』折抵 50元，不能合併使用（部份品項不能折抵）

*未滿三歲幼童免費。

*以上除購買半票兒童現場丈量身高，其它需持證明文件。

一進入，光是在戶外區就讓人開啟拍照模式，戶外廣場以粉紅芭比風格呈現，粉嫩嫩的場景讓現場每個女孩兒都快門按不停，除了幫自己拍之外也要幫小孩拍照，大小女孩各個都沉浸在粉紅泡泡裡。

每個場景都很用心的布置，隨處都好拍，說是拍照景點但也有點迷你樂園的感覺，小朋友也能玩得很開心，像是粉紅鞦韆、心動之椅都讓他倆玩到不想下來了，但切記，若是有其他遊客等待拍照就不要霸站太久時間喔，等到大家都拍完的時候再繼續來玩。

約客&厚禮築夢手創館有一館及二館，一張門票就可以暢玩，還可以部分抵消費，還挺划算，當天我們足足待了四個半小時，直到閉館時間到了才離開，來到這裡手機或是相機真的要有足夠的記憶體，愛拍照的你一定會拍爆喔。

位於一館入口處的巨型薑餅屋是新設施，要比一般的薑餅屋要大上好幾倍，整個超吸睛，除了可以合照外，小朋友也可以進去薑餅屋內玩。

原本我以為這裡就是純粹拍照景點，沒想到也這麼貼心，有讓小朋友很愛的桌遊區，是一整區的喔，有多種桌遊設施可以玩樂，大人小孩可以一起動動腦也動動手，當大人盡情在拍照時小朋友也可以在這裡玩，就不會在旁邊喊無聊。

夢幻歐風城堡華麗浪漫，就好像走進童話世界裡般，讓大家驚喜連連，瘋狂拍照之餘也忍不住讚嘆怎麼可以布置得那麼美那麼夢幻，每個場景都超好拍。

歐式皇宮裡宮廷造景就跟童話故事裡一樣，可以拍出屬於自己的故事。

皇宮旁有個AR互動遊戲區，可以跟櫃台購買圖畫紙（可以使用抵用券或是體驗AR球池也會贈送一張），幫海洋生物畫上專屬自己的顏色，掃描後就可以互動玩樂了。

鄰近餐廳的冰雪奇原也是最新造景，地點就在一樓用餐區旁，等待餐點上桌前可以先來這裡拍拍照，有可愛的大熊、亮眼的大蝴蝶結，還有摩天輪及白馬等，伴隨著一直變化顏色的燈光，怎麼拍都漂亮，但記得進入這一區要脫鞋喔。

牆面上、地面上也處處都是拍攝點，館內館外有很多3D立體彩繪，想怎麼拍就怎麼拍。

雲朵花園裡除了濃濃的耶誕造景外還有鋼琴地面互動感應裝置，這個小朋友也很喜歡，踩到的琴鍵就會發光及發出聲音。

小朋友很愛的AR擴增實境球池遊戲區自2025年開始不能使用票券折抵，需要額外付費50元就能進入玩樂也很超值，超放電。

不想額外付費進入球池玩樂的話，一旁有免費的創意球牆可以玩，小朋友們可以發揮創意拼出自己的圖案。

在一館通往二館的戶外空間還有沙坑、溜滑梯、鞦韆等兒童玩樂設施，這一區小小孩會很喜歡，我們家大小孩也玩上好一陣子呢。

還有這個人體模型牆可以互動玩樂，我們家小朋友也很愛，覺得新奇有趣，玩得很開心。

進入二館迎面而來的是幻彩光境，有燈泡及水母裝置，燈光顏色還會一直變化，可以拍出專屬自己的網美照。

二館以眾神祕密花園為主題，要比一館更為浪漫好拍，水晶五彩冰宮是可以走進去的，裡面還有小驚喜，可以玩互動遊戲。

穿過水晶五彩冰宮後來到獨角飛馬神殿，很夢幻的場景，可以走上神殿拍照也可以坐在獨角飛馬上拍照，怎麼拍都美。

拍照遊玩後肚子餓了就來餐廳用餐，提供各式餐點、輕食及飲料等，門票抵用券可以折抵餐點，但蛋糕及果醋部分不能使用，務必注意。

用餐空間分為好幾區，有一、二樓空間，大家可以找尋合適的桌位坐下來享受美味，主廚精選特餐包含玉米濃湯及軟法，有飯、烏龍麵及義大利麵可以選擇，紐澳良大雞腿餐有附果醋，只要200多元就能吃得滿足，比較可惜的是飲料需要另外單點。

餐點份量足、風味口感也都很不錯，個人覺得在館內用餐很可以喔。

最後我們來手作DIY，準備帶回專屬自己的作品，DIY可以使用票券折抵，手作教室有多款商品可以選擇，都很可愛也具實用性。

每一個手作包都附有QR Code教學，製作前可以先掃描，現場也有提供教學手冊，過程中若有問題也都可以詢問櫃檯人員，我們家孩子很喜歡手作，這個完全難不倒他。

我們家孩子選的是夾娃娃機，是木製的材質很有質感，而且也很精緻，這個是存錢筒，回家後小朋友可以存他們的零用錢，製作時間大約半小時至40分鐘，如果真的做不完也沒關係，可以回家繼續，只要有保力龍膠就可以完成，所以有任何喜歡的商品也可以直接買材料包回家喔。

很棒的台中旅遊景點，雖然需要門票但很超值，大人小孩都可以玩得很開心，而且無論豔陽天或是雨天都可以玩，不會因為天氣因素而壞了旅遊興致，喜歡拍照的朋友或是想安排台中旅遊的朋友都可以將 約客&厚禮築夢手創館 列入行程裡喔！

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