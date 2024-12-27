

🌟 晚安奈特台北體驗館🌟



最近想換床墊的朋友有福了！位於中山區的 晚安奈特台北體驗概念店 正式開幕，

這裡不僅提供多款高品質床墊，還設計了兩種不同的體驗空間，讓你可以輕鬆找到最適合自己的床墊～

體驗空間亮點

開放式體驗空間 ：寬敞明亮，隨時都可以進來試躺，適合臨時起意來逛逛的朋友。

獨立體驗空間：採預約制，打造更安靜、專屬的試躺環境，讓你完全放鬆、細細感受床墊的特性。

店內的氛圍真的很棒，服務人員會簡單介紹床墊後，便讓你自由體驗，完全不會有壓力～像我這種很怕被緊盯的個性，真的覺得在這裡可以輕鬆自在地試躺，每一款床墊都能慢慢體會它的支撐感和舒適度！

而且這次帶小孩一起來，竟然也超愛這裡，直接躺下就舒服到睡著?，說床墊好舒服～連小朋友都能感受到的舒適感，真的很讓人驚喜！

💤 床墊試躺心得分享

這次試躺了晚安奈特的兩款經典床墊，每一款都讓人印象深刻

✨ 擁抱支撐床墊

這款床墊的包覆感真的讓人驚艷，特別是腰部和臀部的支撐非常到位，整個人躺上去感覺像被床輕輕抱住一樣～

不僅舒適，還能減少壓力點，長時間躺著也不會覺得累。小孩試躺後也直呼「好軟好舒服」，完全捨不得起來！

✨ 穩穩支撐床墊

我是一個淺眠又容易被干擾的人，這款床墊真的很適合！

獨立袋裝彈簧的設計讓翻身時幾乎沒有震動傳遞，旁邊的人怎麼翻都不會影響到我～

如果你和伴侶一起睡，這款絕對是救星！而且小朋友在旁邊玩鬧或翻滾，也不會影響到我休息，真的很厲害！

🛠️ 品牌特色｜安心睡眠的保證

晚安奈特傳承了台灣40年的製床工藝，所有床墊都 100%台灣製造，從選材到製作都嚴格把關，讓人睡得舒適又放心。

120日試睡服務 ：買回家試睡也沒壓力，不適合還能退換，真的很佛心！

10年保固：展現品牌對產品品質的信心，讓你睡得更安心。

🎁 貼心小驚喜

來體驗的朋友還能免費獲得一條專屬枕巾，鋪在枕頭上試躺時完全不用擔心衛生問題～這樣的小細節真的很加分，讓整個體驗過程更加舒適！



如果你最近也在尋找一張適合自己的床墊，真的一定要來晚安奈特體驗看看！不管是喜歡柔軟包覆感，還是追求穩定支撐力，這裡都能找到滿足你需求的完美選擇～不僅大人躺得舒服，小孩也會愛上這裡的床墊，試躺後都不想離開！

📌 店家資訊

📍 地址：台北市中山區龍江路42號

⏰ 營業時間：11:00 - 19:00

💺 體驗方式：開放空間（無需預約） / 獨立空間（需事先預約）

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