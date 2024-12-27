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在地老品牌餅店，公婆餅、鳳梨酥得過無數金牌

台中伴手禮 公婆餅 台中美食 大里美食
2024-12-27 09:54:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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卡但屋-大里店⟩中秋禮盒推薦，台中在地老品牌餅店，公婆餅、鳳梨酥得過無數金牌，還有季節限定好喝鳳梨汁 @果果愛Fruitlove

以獨家註冊商標公婆餅起家，有甜的、蒜味跟海苔三種口味，在傳統與創新中擦出美麗火花的鳳梨酥，餡料都是店家自己熬製，有原味和巧克力，酥脆中帶有奶香的杏仁酥，唰嘴又香甜，最後配上一杯原汁打出來的鳳梨果汁，享受清香酸甜的美好滋味，可以單買也有多款組合式的禮盒提供挑選，還可以依照喜好來搭配不同的組合，不論是中秋、年節送禮、企業團購或是喜餅、伴手禮，都很推薦可以來卡但屋選購。

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認識卡但屋這個品牌好久了，很深刻的印象是小時候會陪著學校老師來採購禮盒，當時很常整車都是塞滿滿的，後來生了小孩後回到大里居住，而卡但屋就在我們住的對面，三不五時我也會來零買些糕點、餅乾解解饞或是當作下午茶和宵夜的點心，對我來說是一個從小到大熟悉的美味。

總店在民權路開了35年，而大里店則是隔年緊跟著開，至今也有34年了，外觀維持原本的模樣，覺得沒有變太多，在現在來說或許稍微偏傳統一些，但在以前大里這附近沒有什麼店賣伴手禮的年代，可是新穎又大間。

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不僅僅是老店家，也是一直在精進和成長的品牌。

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推開門後，一早就有客人來挑選禮盒，左右兩邊都有陳列不同的禮盒，冰箱後方則是製作的中央廚房，站在店裡就能聞到香甜的烘焙味......( 繼續閱讀文章 )

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phone0424866335
place台中市大里區中興路二段672號
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
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