喜愛茶餐廳的朋友們，這次我們帶你穿越時光，走進美生餐室的港式情懷！

港式茶餐廳今天就來竹北的美生餐室，是喜歡港式美食的人不容錯過的地方。

店內設計充滿了懷舊復古風情，復刻了香港80年代茶餐廳的模樣，從老式的瓷磚地板到經典的綠色皮椅，每個細節都精緻還原。

牆上滿是經典港片明星的海報，熟悉的一切流淌在空氣中，彷彿隨時會有人提著茶壺為你倒茶，不管是否去過香港這裡的氛圍都能勾起對那座城市的濃濃想像。

伴隨耳邊熟悉的粵語老歌，氛圍更加令人沉醉燈光柔和，不過於明亮，彷彿為每位到訪的客人保留了一份隱秘的懷舊情懷。

這裡採掃碼點餐用餐後結帳，菜單上的都好想點喔🤭！

這時店員親切地送上經典「洗筷餐具組」，瞬間把懷舊感拉滿想像一下自己是港片裡的主角，先來抓起筷子和湯勺，熟練地「咕嚕咕嚕」在水中沖洗一番，感覺儀式感直接拉滿！

洗完筷子放在桌上，你就可以期待那一盤盤熱氣騰騰的港式點心，準備開動囉！

看送餐裡的蒸籠冒著白煙，聽到盤碟碰撞的輕響，似乎每一刻都在預告即將到來的美味等待是值得的！

龍鳳檸樂港式清涼飲品經典龍鳳檸樂是茶餐廳裡不可或缺的經典選擇，它的魅力在於簡單卻又充滿層次的風味

咸檸檬的鹹香與檸檬酸爽相互平衡，再加上氣可樂的清新刺激，整體口感既解膩又清涼。

香滑鴛鴦可是港式茶餐廳的靈魂飲品，將咖啡的濃郁與奶茶的醇厚調出獨特的雙重風味滑順入口微甜中透著濃香。

古法鳳爪皇每次來必點的品項鳳爪蒸得恰到好處，膠質滿滿、入口即化，濃郁的醬汁香氣直衝味蕾允指回味阿！

灌頂小湯包店內的明星菜品，湯包的皮薄薄的，咬下去時濃郁的湯汁瞬間爆發，內餡鮮甜多汁，吃的時候記得小心燙嘴很好吃讓人忍不住想再點一籠！

魚子蝦燒賣內餡Q彈，魚子帶來豐富的口感層次，滿滿的海鮮鮮味挺好吃的。

脆皮燒肉飯脆皮燒好可惜，酥脆感略減燒肉外皮的酥脆感本來是它的亮點，但可惜的是，肉質有些肥厚導致原本的酥脆口感少了一些不過，儘管如此燒肉的油蔥香卻仍然極為誘人混著飯那香濃的油蔥味，讓人欲罷不能。

腊味雙腸盅飯完全是那種讓你吃了一口就停不下來的港式家常味。煙燻腊肠和腊肚的香氣，讓白飯吸收了腊味每一口都特別有味道。

而當你一勺飯中加上那半熟的蛋黃，金黃的蛋液慢慢渲染開來，整碗飯瞬間多了層滑順的口感，真的是讓人忍不住一口接一口。

鳳梨咕咾肉雖然肉質不錯，口感柔嫩，不會過於柴，但甜膩的醬汁卻讓人有些難以下嚥。吃一口後，強烈的糖分和醬汁味道一下子沖擊舌尖，讓人覺得有些過於甜膩，實在難以再繼續下去。

我的推薦指數⭐⭐⭐⭐

如果你還沒吃過美生餐室，可以來試試這裡不僅有地道的港式美味，還有濃濃的懷舊氛圍，保證你來一次就會想再回訪。

店家資訊：美生餐室

地址： 新竹縣竹北市文喜街23號

營業時間： 11:00–23:00

電話： 03 558 3541

有什麼好吃的港式茶餐廳可以推薦我幫大家去品嚐喔！