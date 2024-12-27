高雄燒肉又多一間新選擇 禪燒肉zen yakiniku 高雄店

南部首間 禪燒肉，就在 中華路 YES KTV 旁

很多年輕人都是吃完燒肉繼續唱歌

或者唱歌玩來吃禪燒肉 美食，聚餐、約會推薦

禪燒肉主打炭火烤肉，可以吃到日本和牛、澳洲和牛

推薦給喜歡吃燒肉、想念日本和牛 就來 禪燒肉 吃

禪燒肉zen yakiniku 高雄店

位置：高雄市前金區中華三路124號

營業時間：11:30~00:00

電話號碼： 07 286 2888

線上訂位：https://inline.app/booking/

IG：https://www.instagram.com/zen_yakiniku_kaohsiung/

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中華路與中正路交接口的 禪燒肉zen yakiniku 高雄店

平日中午很多饕客都會來朝聖，推出高雄限定平日商業午餐

週一~周四，平日午餐限定 11:30~16:00

不用千元就可以享用 和牛盛宴雙人套餐888元、伊比利豚饗宴雙人套餐 788元

真的很划算!!!

斥資6千萬打造的禪燒肉zen yakiniku 高雄店

打造了一座江浙風格的四合院風格的燒肉店

主結構使用不易開裂的銀杏木，帶有溫度感

霸氣古色古香的用餐環境

不僅有燒肉，還有主廚特製私房創意燒肉美食、日本料理、特色調酒

讓很多年輕人愛來約會、聚餐、小酌吃燒肉

一次可以吃到超多頂級奢華的日本和牛、北海道生食級干貝、日本馬糞海膽

桌上都會有溫暖好喝的雞湯可免費續

服務人員也都會隨桌倒茶水唷!

松葉蟹肉茶碗蒸2碗

餐具都是精心配置過，讓吃燒肉可以很優雅不忙碌

滑嫩蒸蛋帶出蟹肉甜味、波波鮭魚卵鮮度

日本馬糞海膽佐生牛肉壽司（單點）

極力推薦這款壽司，滿嘴的豐富滋味

帶出海苔的清香清脆提味，鮮甜海膽軟綿帶出生牛肉的香甜，太銷魂了

禪 招牌奢華鑫丼飯（單點）

喜歡吃日料、喜歡吃丼飯，都要點這款繽紛色彩視覺療癒的浮誇 禪 招牌奢華鑫丼飯

底下搭配的是醋飯，上面有滿滿海膽、鮭魚卵、炙燒比目魚、松露、蔥花、生牛肉

保證吃的滿嘴的鮮味，每一口都是豐富香氣堆疊

海鮮可以跟生牛肉完美的融合在一起

和牛冰淇淋（單點）

有趣好玩還增添視覺的和牛冰淇淋

年輕饕客都很愛嚐鮮，視覺當然也不能馬虎

會有桌邊服務處理的一道餐點，先拍照再享用

服務人員會把和牛跟甜桶攪拌一起，再灑上蒜酥提味

帶出和牛香氣，甜桶中還藏有蛋黃

整個滋潤滑嫩口感，帶出甜桶餅乾的脆度甜味豐富口感與香氣

爽口好吃帶出和牛香氣甜味，無違和又唰嘴

飲品可以升級更換特調飲品

桌上都會附贈玫瑰鹽、沾醬、檸檬汁、特製芥末椒鹽

燒肉也有秘技，可以打開來看看

比較高單價的和牛、不容易烤的橫隔膜、一夜干等等食材，都會有貼心的桌邊代烤

解膩可以免費喝的洛神花沙瓦

澳洲和牛口袋牛舌(2片) 單點

會有桌邊服務，可以先拍照等服務人員桌邊代烤

帶有厚度、細膩油花，中間塞入滿滿的特製蔥鹽

整個鎖住水嫩，外皮帶有焦香

每一口咬下都會爆出蔥鹽提味，保有厚切牛舌的脆度與嫩度

整個香氣瀰漫口腔，太好吃了

日本A5松露紐約客壽司（單點）

奢華享受推薦吃法，不用飛日本，大口享用 日本A5紐約客

會有桌邊代烤，沾上特製燒肉醬提味

精準的時間與細膩火侯，逼出牛肉湯汁、油脂

油脂還不斷的釋放出來，滿滿的精華

淋上生蛋黃滋潤，咬下整個香濃味道都湧上來

滿嘴的和牛油脂香氣，好吃不油膩、保有肉的軟嫩口感

好吃到想起來跳舞了！

極致和牛雙人套餐

鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、飛魚卵沙拉、月光米飯2碗、日本A5和牛板腱、澳洲和牛牛小排、澳洲和牛橫隔膜、澳洲和牛厚切牛舌、西班牙伊比利豬梅花、醬燒雞腿肉、生食級干貝2顆、野生草蝦2尾、一夜干午仔魚、松葉蟹肉茶碗蒸2碗、山藥、綠櫛瓜、醬燒杏鮑菇、紫米薏仁粥、桂花番茄蜜

雙人套餐絕對可以吃飽，人多可以單點創意燒肉一些特色私房菜色、

擺盤相當有儀式感，加上使用炭火烤、讓燒肉香氣更好吃

澳洲和牛厚切牛舌、澳洲和牛牛小排、日本A5和牛板腱

西班牙伊比利豬梅花、澳洲和牛橫隔膜、澳洲和牛厚切牛舌、澳洲和牛牛小排

澳洲和牛厚切牛舌

像是比較難烤的橫隔膜，會有桌邊服務代烤，烤到水嫩口感超厲害

一夜干午仔魚

野生草蝦2尾

草蝦也都貼心去殼，烤玩就可以大口吃

飛魚卵沙拉

雙人套餐內的飛魚卵沙拉，讓吃燒肉、日料不乏味

中間都會穿插一些餐點

波波口感豐富的香甜飛魚卵沙拉

鮪魚握壽司、鮭魚握壽司

禪燒肉的日料美食一點都不隨便，比很多日本料理店還要好吃

澳洲和牛厚切牛舌、澳洲和牛牛小排

澳洲和牛厚切牛舌烤到表面金黃酥脆，咬下還有脆度

沾一點玫瑰鹽就很美味

澳洲和牛橫隔膜

咬下帶出水嫩，整個獨特香氣都湧上來

可以搭配日本昆布鹽、黃芥末提味，意外的好吃

服務人員教的創意吃法，推薦給大家

雙人套餐內會有米飯，是月光米飯唷！

一口牛舌、一口飯，真的很對味

都是使用炭火烤，香氣瀰漫

室內的抽菸系統很讚，吃完燒肉身上不會臭臭的，大推

日本A5和牛板腱香濃好吃，我個人超愛

澳洲和牛牛小排油脂很多，軟嫩口感香甜好咀嚼

西班牙伊比利豬梅花

好吃無腥味，烤過帶出炭香、焦香，帶有軟Q度

山藥、櫛瓜都是吃原味，簡單又新鮮

山藥帶有脆度最好吃

醬燒雞腿肉有釀製過，保有雞腿肉的嫩度

生食級干貝不要烤太熟，半生熟咬下保有水嫩

整個干貝的甜味都湧上來，幸福好吃的滋味

蝦子很肥美，帶有q度

炭火加強烤過更好吃

一夜干午仔魚就交給專業的桌邊代烤

外皮酥脆鹹香，保有魚肉的濕潤，不是那種乾乾的！！太厲害了～

紫米薏仁粥

餐後甜點有冰的、熱的，暖胃 桂花番茄蜜

桂花番茄蜜

大人小孩都愛吃的桂花番茄蜜，擺盤也很精緻細膩

不僅可以吃到 番茄蜜，還有香甜哈密瓜、綠葡萄

雙色起司地瓜燒（單點）

加碼單點飯後甜點，南部人都很愛的雙色起司地瓜燒

整個雙色起司很厚厚堆疊，地瓜的香甜都湧上來，香甜鹹香乳香

即使吃很飽還是想吃阿！

禪藝伎舞曲 柚子酒/ 梅酒/葡萄柚 日式柚子酒的清爽，口感順暢，葡萄柚汁溢著天然柚子果香 再混入濃郁蜜香梅子甘醇的梅酒，呈現出一杯酒香渾厚卻無苦韻的調酒 是杯大人味的調酒，很適合搭配吃燒烤肉類時飲用，更有細緻解膩的風味 <未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

禪檸檬冰茶 大吉嶺紅茶/ 琴酒/ 檸檬 /氣泡

中性烈酒琴酒基底，酒氣濃厚不甜，大吉嶺紅茶，茶湯散發著花果香的茶香氣

口感柔和順滑，喉韻會帶點澀味，再加入檸檬汁及氣泡水，口感帶著活潑躍動

變成年輕族群喜歡的茶酒，搭配燒烤海鮮類很適合

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

老闆收藏的「漢白石百善大照壁」

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