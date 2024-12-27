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高雄首間 禪燒肉zen yakiniku 、限定獨家超值平日午餐，痛快吃日本和牛澳洲和牛、特色私房創意燒肉 X 高雄燒肉推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-27 13:04:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄首間 禪燒肉zen yakiniku 、限定獨家超值平日午餐，痛快吃日本和牛澳洲和牛、特色私房創意燒肉 X 高雄燒肉推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄燒肉又多一間新選擇 禪燒肉zen yakiniku 高雄店
南部首間 禪燒肉，就在 中華路 YES KTV 旁
很多年輕人都是吃完燒肉繼續唱歌
或者唱歌玩來吃禪燒肉 美食，聚餐、約會推薦

禪燒肉主打炭火烤肉，可以吃到日本和牛、澳洲和牛
推薦給喜歡吃燒肉、想念日本和牛 就來 禪燒肉 吃

禪燒肉zen yakiniku 高雄店
位置：高雄市前金區中華三路124號
營業時間：11:30~00:00
電話號碼： 07 286 2888
線上訂位：https://inline.app/booking/
IG：https://www.instagram.com/zen_yakiniku_kaohsiung/
粉絲團：Facebook

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中華路與中正路交接口的 禪燒肉zen yakiniku 高雄店

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平日中午很多饕客都會來朝聖，推出高雄限定平日商業午餐

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週一~周四，平日午餐限定 11:30~16:00
不用千元就可以享用 和牛盛宴雙人套餐888元、伊比利豚饗宴雙人套餐 788元

真的很划算!!!

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斥資6千萬打造的禪燒肉zen yakiniku 高雄店
打造了一座江浙風格的四合院風格的燒肉店

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主結構使用不易開裂的銀杏木，帶有溫度感
霸氣古色古香的用餐環境

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不僅有燒肉，還有主廚特製私房創意燒肉美食、日本料理、特色調酒
讓很多年輕人愛來約會、聚餐、小酌吃燒肉

一次可以吃到超多頂級奢華的日本和牛、北海道生食級干貝、日本馬糞海膽

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桌上都會有溫暖好喝的雞湯可免費續
服務人員也都會隨桌倒茶水唷!

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松葉蟹肉茶碗蒸2碗
餐具都是精心配置過，讓吃燒肉可以很優雅不忙碌

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滑嫩蒸蛋帶出蟹肉甜味、波波鮭魚卵鮮度

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日本馬糞海膽佐生牛肉壽司（單點）
極力推薦這款壽司，滿嘴的豐富滋味
帶出海苔的清香清脆提味，鮮甜海膽軟綿帶出生牛肉的香甜，太銷魂了

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禪 招牌奢華鑫丼飯（單點）
喜歡吃日料、喜歡吃丼飯，都要點這款繽紛色彩視覺療癒的浮誇 禪 招牌奢華鑫丼飯

底下搭配的是醋飯，上面有滿滿海膽、鮭魚卵、炙燒比目魚、松露、蔥花、生牛肉

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保證吃的滿嘴的鮮味，每一口都是豐富香氣堆疊
海鮮可以跟生牛肉完美的融合在一起

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和牛冰淇淋（單點）
有趣好玩還增添視覺的和牛冰淇淋
年輕饕客都很愛嚐鮮，視覺當然也不能馬虎
會有桌邊服務處理的一道餐點，先拍照再享用

服務人員會把和牛跟甜桶攪拌一起，再灑上蒜酥提味

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帶出和牛香氣，甜桶中還藏有蛋黃
整個滋潤滑嫩口感，帶出甜桶餅乾的脆度甜味豐富口感與香氣
爽口好吃帶出和牛香氣甜味，無違和又唰嘴

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飲品可以升級更換特調飲品

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桌上都會附贈玫瑰鹽、沾醬、檸檬汁、特製芥末椒鹽

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燒肉也有秘技，可以打開來看看
比較高單價的和牛、不容易烤的橫隔膜、一夜干等等食材，都會有貼心的桌邊代烤

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解膩可以免費喝的洛神花沙瓦

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澳洲和牛口袋牛舌(2片) 單點
會有桌邊服務，可以先拍照等服務人員桌邊代烤

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帶有厚度、細膩油花，中間塞入滿滿的特製蔥鹽

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整個鎖住水嫩，外皮帶有焦香

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每一口咬下都會爆出蔥鹽提味，保有厚切牛舌的脆度與嫩度
整個香氣瀰漫口腔，太好吃了

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日本A5松露紐約客壽司（單點）
奢華享受推薦吃法，不用飛日本，大口享用 日本A5紐約客

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會有桌邊代烤，沾上特製燒肉醬提味

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精準的時間與細膩火侯，逼出牛肉湯汁、油脂

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油脂還不斷的釋放出來，滿滿的精華

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淋上生蛋黃滋潤，咬下整個香濃味道都湧上來
滿嘴的和牛油脂香氣，好吃不油膩、保有肉的軟嫩口感
好吃到想起來跳舞了！

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極致和牛雙人套餐
鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、飛魚卵沙拉、月光米飯2碗、日本A5和牛板腱、澳洲和牛牛小排、澳洲和牛橫隔膜、澳洲和牛厚切牛舌、西班牙伊比利豬梅花、醬燒雞腿肉、生食級干貝2顆、野生草蝦2尾、一夜干午仔魚、松葉蟹肉茶碗蒸2碗、山藥、綠櫛瓜、醬燒杏鮑菇、紫米薏仁粥、桂花番茄蜜

雙人套餐絕對可以吃飽，人多可以單點創意燒肉一些特色私房菜色、

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擺盤相當有儀式感，加上使用炭火烤、讓燒肉香氣更好吃

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澳洲和牛厚切牛舌、澳洲和牛牛小排、日本A5和牛板腱

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西班牙伊比利豬梅花、澳洲和牛橫隔膜、澳洲和牛厚切牛舌、澳洲和牛牛小排

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澳洲和牛厚切牛舌

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像是比較難烤的橫隔膜，會有桌邊服務代烤，烤到水嫩口感超厲害

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一夜干午仔魚

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野生草蝦2尾
草蝦也都貼心去殼，烤玩就可以大口吃

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飛魚卵沙拉
雙人套餐內的飛魚卵沙拉，讓吃燒肉、日料不乏味
中間都會穿插一些餐點

波波口感豐富的香甜飛魚卵沙拉

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鮪魚握壽司、鮭魚握壽司
禪燒肉的日料美食一點都不隨便，比很多日本料理店還要好吃

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澳洲和牛厚切牛舌、澳洲和牛牛小排

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澳洲和牛厚切牛舌烤到表面金黃酥脆，咬下還有脆度
沾一點玫瑰鹽就很美味

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澳洲和牛橫隔膜

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咬下帶出水嫩，整個獨特香氣都湧上來

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可以搭配日本昆布鹽、黃芥末提味，意外的好吃
服務人員教的創意吃法，推薦給大家

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雙人套餐內會有米飯，是月光米飯唷！
一口牛舌、一口飯，真的很對味

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都是使用炭火烤，香氣瀰漫
室內的抽菸系統很讚，吃完燒肉身上不會臭臭的，大推

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日本A5和牛板腱香濃好吃，我個人超愛

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澳洲和牛牛小排油脂很多，軟嫩口感香甜好咀嚼

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西班牙伊比利豬梅花
好吃無腥味，烤過帶出炭香、焦香，帶有軟Q度

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山藥、櫛瓜都是吃原味，簡單又新鮮
山藥帶有脆度最好吃

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醬燒雞腿肉有釀製過，保有雞腿肉的嫩度

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生食級干貝不要烤太熟，半生熟咬下保有水嫩
整個干貝的甜味都湧上來，幸福好吃的滋味

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蝦子很肥美，帶有q度

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炭火加強烤過更好吃

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一夜干午仔魚就交給專業的桌邊代烤

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外皮酥脆鹹香，保有魚肉的濕潤，不是那種乾乾的！！太厲害了～

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紫米薏仁粥
餐後甜點有冰的、熱的，暖胃 桂花番茄蜜

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桂花番茄蜜
大人小孩都愛吃的桂花番茄蜜，擺盤也很精緻細膩
不僅可以吃到 番茄蜜，還有香甜哈密瓜、綠葡萄

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雙色起司地瓜燒（單點）
加碼單點飯後甜點，南部人都很愛的雙色起司地瓜燒
整個雙色起司很厚厚堆疊，地瓜的香甜都湧上來，香甜鹹香乳香
即使吃很飽還是想吃阿！

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禪藝伎舞曲 柚子酒/ 梅酒/葡萄柚
日式柚子酒的清爽，口感順暢，葡萄柚汁溢著天然柚子果香
再混入濃郁蜜香梅子甘醇的梅酒，呈現出一杯酒香渾厚卻無苦韻的調酒
是杯大人味的調酒，很適合搭配吃燒烤肉類時飲用，更有細緻解膩的風味
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

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禪檸檬冰茶 大吉嶺紅茶/ 琴酒/ 檸檬 /氣泡
中性烈酒琴酒基底，酒氣濃厚不甜，大吉嶺紅茶，茶湯散發著花果香的茶香氣
口感柔和順滑，喉韻會帶點澀味，再加入檸檬汁及氣泡水，口感帶著活潑躍動
變成年輕族群喜歡的茶酒，搭配燒烤海鮮類很適合

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

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老闆收藏的「漢白石百善大照壁」

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禪燒肉zen yakiniku 高雄店 菜單

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