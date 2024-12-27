【新北食記】星馬廚房

參加新北耶誕城晚會，晚餐很推薦板橋車站附近的這間星馬廚房，老闆是馬來西亞人，將最道地的南洋料理帶到台灣來，且食材都是精挑細選過，雞腿肉質極為滑嫩，喜歡重口味的可以嘗嘗叻沙麵，濃郁湯頭會讓人越吃越開胃，這裡一份餐點價格都在200元左右，學生也能消費得起。

順道一提餐廳隔壁是之前吃過的六必居潮州一品沙鍋粥，這間也是板橋必吃名店喔！

搭乘捷運至板橋站下車，步行約3分鐘可抵達，開車前往可停歐特儀特專三停車場。

▲星馬廚房位在中山路巷內的老公寓一樓，用餐時段騎樓內早已有多組候位的用餐人潮，真的很熱門。在候位時店員會送上菜單可利用時間先劃單。

▲星馬廚房菜單：主餐有飯類和麵類、單點的點心類、飲料，價格都在200元左右很平易近人。

▲店內用餐空間不大座位不多，但環境維持得很乾淨也沒有擁擠感，偷偷觀察一下店內的客人學生非常多。

▲自助區提供各式醬料、餐具、酒精衛生紙可自行取用。

▲內用還有免費的熱湯可以喝，湯頭是高湯熬煮裡面還有玉米粒。

▲泰式炸豆腐 55元：炸豆腐使用醃蘿蔔、生菜、香菜做搭配，並淋上酸酸甜甜的泰式辣醬，辣度微辣，豆腐外皮炸得酥酥的，咬開有濃濃豆香，搭配醃蘿蔔吃起來很清爽，完全沒有油膩感。

▲海南雞飯 185元：主食是一大碗薑黃飯份量很足口感鬆軟，配菜為小黃瓜、泡菜，泡菜口感脆甜，海南雞底部還有豆芽菜，海南雞肉質滑嫩完全沒有乾柴感，沾上白肉常用的蔥薑醬味道更有層次。

▲招牌叻沙麵 210元：叻沙是最經典的馬來料理之一，配料有四季豆、豆芽菜、油豆腐、鮮蝦、雞肉等等，一次可以吃到兩種肉的雙主菜超豐盛，麵條使用細麵口感有Q度，湯頭偏重鹹，椰香和咖哩的味道很明顯，辣的成分比酸更多些。

▲鮮蝦肉質鮮美，雞肉也很軟嫩，油豆腐吸附了湯頭味道吃起來很夠味。

▲燒雞腿飯 印度拉茶 245元：配菜為花椰菜和泡菜，薑黃飯上淋上了雞腿的醬汁多了甜甜鹹鹹的口感，雞腿外皮烤得又香又脆，醬汁絕對是雞腿重要靈魂，帶骨雞腿肉質多汁又軟嫩，另外附了一小片檸檬，讓雞腿增添果香風味。

▲印度拉茶的茶香味很重，但絲毫沒有濃茶的苦澀，奶味與茶味相輔相成完全不搶戲，兩者味道調配得剛剛好，很意外這裡的拉茶可以做到這麼好喝！

雞蛋糕短評：老闆是馬來西亞人，非常親切和善，假日生意非常好常需要候位，店內提供熱湯可免費取用，海南雞飯肉質極為軟嫩，雞腿飯的雞腿外皮煎得焦香，肉質也超好，印度拉茶極為香濃品質很不錯。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★★



【星馬廚房美食資訊】

地址：新北市板橋區中山路一段158巷10號

電話：0222512222

官網：facebook

營業時間：11:00–14:30、17:00–20:30

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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