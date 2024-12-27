石門水庫的活魚三吃很有名，但那家好吃呢?
今天要跟大家分享一家活魚創始老店
山霸王活魚土雞餐廳
位於桃園大溪康莊路五段上，是家30年的老店，更是桃園大溪活魚餐廳早期
創始老店之一。
使用了山泉水，讓活魚肉質更加彈牙、Q嫩，除了招牌的活魚料理之外，還有
很多肉類 、海鮮 、鮮蔬 .....料理。
如果多人也可選擇經濟高CP值合菜，只要 $1680 起，就可以吃到豐富的合
菜料理，如果人數少的話也可以單點或是現撈活魚多吃，愛吃什麼就點什麼
，選擇相當的多。
不收服務費、白飯免費吃到飽，很適合家族聚會 、公司聚餐 、尾牙春酒 。
桃園大溪餐廳 / 石門水庫餐廳 / 石門活魚三吃 / 石門活魚推薦
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石門山霸王活魚土雞餐廳 交通位置
山霸王活魚土雞餐廳，位置在桃園大溪的康莊路五段上。
鄰近 桃園大溪迎富送窮廟 、 大溪老街 、石門水庫 、桃禧露營區，吃完也
可以到附近逛逛或是露營都很方便喔 !
山霸王活魚土雞餐廳，有著專屬大停車場，讓你用餐不用擔心愛車沒地方可以停。
石門山霸王活魚土雞餐廳 環境
店內空間相當寬敞，L型用餐空間，可容納了55桌的用餐，很適合大團體辦
桌、聚會、公司尾牙春酒，也都相當適合喔 !
一旁還有茶水區及白飯區。
石門山霸王活魚土雞餐廳 餐點分享
山霸王活魚土雞餐廳，有單點菜單及桌菜菜單可以選擇
( 文章底下有提供詳細菜單 )
我們是單點菜色，每一道的價格平民，餐點也都很美味。
活魚一斤 $190
竟然要吃活魚，當然要先知道一下他本尊到底有多大尾。
山霸王活魚土雞餐廳的活魚都是山泉水養殖，每一隻都有 7~8斤重，
種類為 : 草魚 或 烏鰡 ，不一定會吃到哪種魚喔 ! 但不管那種都是很美味
的。
山霸王活魚土雞餐廳 很清楚地將活魚費用寫出來，讓你不用擔心被別人亂
喊價。
不管你想做成什麼樣的料理，只要付少少料理費就可以囉。
如果你的人數少，也可以單點，是不是超貼心，讓你想吃活魚就能吃到。
活魚一吃-豆酥 料理費$120
一上桌我就被那厚實的魚肉給吸引住了，夾取點豆酥跟魚肉一起入口，
讓口感更為豐富，每一口都可以吃到Q彈鮮甜的魚肉。
活魚二吃-糖醋 料理費$120
將魚酥炸後在淋上糖醋醬汁，酸酸甜甜的口感，是道大人跟小孩的最愛。
用刀畫出個子狀後由炸，讓酥脆內嫩的魚肉，酸甜滋味恰到好處，建議大家
來吃一定要點這道喔 !
活魚三吃-三杯 料理費$180
三杯就是醬香濃郁，本以為三杯跟魚肉沒有那麼搭，沒想到我錯了 !
上桌那鍋氣香搭著九層塔香，撲鼻而來，讓人都不自覺想流口水了。
咬下鮮嫩魚肉還可以感受到那醬香口感，搭飯超適合的。
活魚四吃-砂鍋魚頭 料理費$180
炸過的魚頭，再加上白菜 、豆皮 、鑫鑫腸 、魚板 、冬粉 .......等配料。
湯頭不但豐富又多元，還可以喝到湯頭內的蔬菜甘甜，這種冷冷的天氣裡，
來上一碗不但暖心又暖胃，真是超滿足的。
三杯雞 $500
一上桌就可聞到那濃郁醬香及九層塔獨特香氣。
每一塊雞肉都裹滿了濃郁的醬香，入口能吃到鮮嫩的雞肉鹹香口感，
這雞肉真的超好吃的喔 !
清燙砂蝦 $330
新鮮的蝦子，簡單清燙就可以感受到他的美味
每一隻肥滿的鮮蝦，不用沾醬就可以感受到鮮甜滋味，沾醬又別有一番風味。
梅干排骨 $330
這道是老闆娘推薦的新菜色。
使用了梅乾菜醃製風乾後，跟排骨一道入菜風味真是濃郁。
說是排骨，但每一塊都超多肉的，吸附了梅干菜的風味，鹹香回甘超好下飯。
紅燒豆腐 $250
使用了雞蛋豆腐加上洋蔥、甜椒拌炒而成。
軟嫩的紅燒豆腐，好吃到每個小孩都搶著吃，沒多久就被吃完了。
高麗菜 $160
大魚大肉也要來點蔬菜，清炒的高麗菜，鮮甜好吃。
三杯杏鮑菇 $280
想不到杏鮑菇也能做成三杯口感。
鹹香脆感的杏鮑菇口感，搭上一旁煸乾的老薑入口，更是美味，
讓不愛吃菇類的小孩都愛上了。
宮保雞丁 $320
我愛的宮保雞丁，不得不說這是我吃過配料最多的一道宮保雞丁。
鮮嫩的雞肉，不會過於乾柴，微辣口感讓你可以吃到宮保雞丁的美味，
又不會過於辣口，就算不吃辣的人也可以盡情享受這道料理。
拔絲地瓜 $200
如果你跟我一樣愛吃拔絲地瓜的人，你一定一定不能錯過這道。
綿密的地瓜塊外層裹滿了酥脆的糖衣，入口可以先感受到外脆內綿的口感。
好吃到小朋友連吃完了盤子都不肯放下。
石門山霸王活魚土雞餐廳 心得
一直都知道活魚可以多吃，但我真的沒想過可以做成那麼多樣的料理。
山霸王活魚土雞餐廳
菜色不但豐富，價格也很實惠，不管多人或是少人用餐都可以選到想吃的
活魚料理，更不得不說這邊的魚隻肥美又沒土味，肉多刺少，就算小朋友
吃也不用擔心魚刺，可以盡情享受活魚料理。
一隻魚可以從頭吃到尾，還可以選擇自己喜歡的料理口味，吃起來真的超
過癮的。
除了活魚之外，還有很多美味豐富的料理可以選擇，是很棒的用餐餐廳首選
喔 !
建議大家可以挑選平日前來用餐，或是安排假日13:30後用餐，這樣就不用擔
心人多許要等待料理。
石門山霸王活魚土雞餐廳 菜單分享
石門山霸王活魚土雞餐廳 店家資料
山霸王活魚土雞餐廳
電話 : 03-3887989 & 03-3881990
營業時間 : 星期一 ~ 五 10:00 - 14:00 ; 16:00 - 18:30
星期六、日 09:00 - 19:00
其他時間也可以電話或LINE預約訂位
地址 : 桃園市大西區康莊路五段82號 ( 附有免費大型停車場 )
LINE : @zro5812r
官網 : https://www.sbwfish.com.tw/viewpoint
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