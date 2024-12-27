石門水庫的活魚三吃很有名，但那家好吃呢?

今天要跟大家分享一家活魚創始老店

山霸王活魚土雞餐廳

位於桃園大溪康莊路五段上，是家30年的老店，更是桃園大溪活魚餐廳早期

創始老店之一。

使用了山泉水，讓活魚肉質更加彈牙、Q嫩，除了招牌的活魚料理之外，還有

很多肉類 、海鮮 、鮮蔬 .....料理。

如果多人也可選擇經濟高CP值合菜，只要 $1680 起，就可以吃到豐富的合

菜料理，如果人數少的話也可以單點或是現撈活魚多吃，愛吃什麼就點什麼

，選擇相當的多。

不收服務費、白飯免費吃到飽，很適合家族聚會 、公司聚餐 、尾牙春酒 。

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石門山霸王活魚土雞餐廳 交通位置

山霸王活魚土雞餐廳，位置在桃園大溪的康莊路五段上。

鄰近 桃園大溪迎富送窮廟 、 大溪老街 、石門水庫 、桃禧露營區，吃完也

可以到附近逛逛或是露營都很方便喔 !

山霸王活魚土雞餐廳，有著專屬大停車場，讓你用餐不用擔心愛車沒地方可以停。

石門山霸王活魚土雞餐廳 環境

店內空間相當寬敞，L型用餐空間，可容納了55桌的用餐，很適合大團體辦

桌、聚會、公司尾牙春酒，也都相當適合喔 !

一旁還有茶水區及白飯區。

石門山霸王活魚土雞餐廳 餐點分享

山霸王活魚土雞餐廳，有單點菜單及桌菜菜單可以選擇

( 文章底下有提供詳細菜單 )

我們是單點菜色，每一道的價格平民，餐點也都很美味。

活魚一斤 $190

竟然要吃活魚，當然要先知道一下他本尊到底有多大尾。

山霸王活魚土雞餐廳的活魚都是山泉水養殖，每一隻都有 7~8斤重，

種類為 : 草魚 或 烏鰡 ，不一定會吃到哪種魚喔 ! 但不管那種都是很美味

的。

山霸王活魚土雞餐廳 很清楚地將活魚費用寫出來，讓你不用擔心被別人亂

喊價。

不管你想做成什麼樣的料理，只要付少少料理費就可以囉。

如果你的人數少，也可以單點，是不是超貼心，讓你想吃活魚就能吃到。

活魚一吃-豆酥 料理費$120

一上桌我就被那厚實的魚肉給吸引住了，夾取點豆酥跟魚肉一起入口，

讓口感更為豐富，每一口都可以吃到Q彈鮮甜的魚肉。

活魚二吃-糖醋 料理費$120

將魚酥炸後在淋上糖醋醬汁，酸酸甜甜的口感，是道大人跟小孩的最愛。

用刀畫出個子狀後由炸，讓酥脆內嫩的魚肉，酸甜滋味恰到好處，建議大家

來吃一定要點這道喔 !

活魚三吃-三杯 料理費$180

三杯就是醬香濃郁，本以為三杯跟魚肉沒有那麼搭，沒想到我錯了 !

上桌那鍋氣香搭著九層塔香，撲鼻而來，讓人都不自覺想流口水了。

咬下鮮嫩魚肉還可以感受到那醬香口感，搭飯超適合的。

活魚四吃-砂鍋魚頭 料理費$180

炸過的魚頭，再加上白菜 、豆皮 、鑫鑫腸 、魚板 、冬粉 .......等配料。

湯頭不但豐富又多元，還可以喝到湯頭內的蔬菜甘甜，這種冷冷的天氣裡，

來上一碗不但暖心又暖胃，真是超滿足的。

三杯雞 $500

一上桌就可聞到那濃郁醬香及九層塔獨特香氣。

每一塊雞肉都裹滿了濃郁的醬香，入口能吃到鮮嫩的雞肉鹹香口感，

這雞肉真的超好吃的喔 !

清燙砂蝦 $330

新鮮的蝦子，簡單清燙就可以感受到他的美味

每一隻肥滿的鮮蝦，不用沾醬就可以感受到鮮甜滋味，沾醬又別有一番風味。

梅干排骨 $330

這道是老闆娘推薦的新菜色。

使用了梅乾菜醃製風乾後，跟排骨一道入菜風味真是濃郁。

說是排骨，但每一塊都超多肉的，吸附了梅干菜的風味，鹹香回甘超好下飯。

紅燒豆腐 $250

使用了雞蛋豆腐加上洋蔥、甜椒拌炒而成。

軟嫩的紅燒豆腐，好吃到每個小孩都搶著吃，沒多久就被吃完了。

高麗菜 $160

大魚大肉也要來點蔬菜，清炒的高麗菜，鮮甜好吃。

三杯杏鮑菇 $280

想不到杏鮑菇也能做成三杯口感。

鹹香脆感的杏鮑菇口感，搭上一旁煸乾的老薑入口，更是美味，

讓不愛吃菇類的小孩都愛上了。

宮保雞丁 $320

我愛的宮保雞丁，不得不說這是我吃過配料最多的一道宮保雞丁。

鮮嫩的雞肉，不會過於乾柴，微辣口感讓你可以吃到宮保雞丁的美味，

又不會過於辣口，就算不吃辣的人也可以盡情享受這道料理。

拔絲地瓜 $200

如果你跟我一樣愛吃拔絲地瓜的人，你一定一定不能錯過這道。

綿密的地瓜塊外層裹滿了酥脆的糖衣，入口可以先感受到外脆內綿的口感。

好吃到小朋友連吃完了盤子都不肯放下。

石門山霸王活魚土雞餐廳 心得

一直都知道活魚可以多吃，但我真的沒想過可以做成那麼多樣的料理。

山霸王活魚土雞餐廳

菜色不但豐富，價格也很實惠，不管多人或是少人用餐都可以選到想吃的

活魚料理，更不得不說這邊的魚隻肥美又沒土味，肉多刺少，就算小朋友

吃也不用擔心魚刺，可以盡情享受活魚料理。

一隻魚可以從頭吃到尾，還可以選擇自己喜歡的料理口味，吃起來真的超

過癮的。

除了活魚之外，還有很多美味豐富的料理可以選擇，是很棒的用餐餐廳首選

喔 !

建議大家可以挑選平日前來用餐，或是安排假日13:30後用餐，這樣就不用擔

心人多許要等待料理。

石門山霸王活魚土雞餐廳 菜單分享

石門山霸王活魚土雞餐廳 店家資料

山霸王活魚土雞餐廳

電話 : 03-3887989 & 03-3881990

營業時間 : 星期一 ~ 五 10:00 - 14:00 ; 16:00 - 18:30

星期六、日 09:00 - 19:00

其他時間也可以電話或LINE預約訂位

地址 : 桃園市大西區康莊路五段82號 ( 附有免費大型停車場 )

LINE : @zro5812r

官網 : https://www.sbwfish.com.tw/viewpoint

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