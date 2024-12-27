【臨沂殿小火鍋】深受上班族、學生喜愛的大份量平價小火鍋！

豪華海鮮拼盤免千元，海鮮控、火鍋控別錯過！

臨沂殿小火鍋位於臨沂街上，從捷運忠孝新生站步行約2分鐘即可抵達，交通極為便利

臨沂殿是誠鮮餐飲旗下全新的小火鍋餐廳，將總公司在台南本土在地養殖的誠鮮白蝦介紹給民眾。

誠鮮餐飲目前在南京復興站附近有一家『光壽司』迴轉壽司店，2025年初也將在

西湖站旁開幕全新的『光壽司』割烹料理店

採個人小火鍋的消費方式，生意真的很好，客人大多都是年輕族群和附近上班族

還好有先訂位，人潮洶湧無比，平日來吃還客滿咧

店內用餐空間寬敞、乾淨明亮，座位區很大

座位也設計得很貼心，移動式隔板，一個人也能好好享用美味

更有適合同事聚餐的大座位區、溫馨好聊的４人座位桌

趕緊來看一下菜單看要點什麼好料吃

老實說，一開始小編有高級火鍋店的感覺，幸好門口有擺放菜單，才不會讓我們有猶豫的機會

價位從338元起跳，平日午間還有超值鍋物限定優惠價，以台北鍋物價位來看，算是平價的

除了料多實在的小火鍋外，還有自助吧選擇，包括紅豆湯、霜淇淋、麥茶

、柳橙、奶茶、無糖綠茶等各式飲料

醬料區的檯面都有在顧，一直維持很乾淨的一間店(拍拍手)

很快的全部餐點都上齊！

【剝皮辣椒湯】

最台灣味的剝皮辣椒湯，會回甘的手工辣椒跟湯一起沸騰

嚴選花東剝皮辣椒搭配古釀醬汁，熬製成微辣又香甜的精華湯底，微辣甘甜好過癮〜

【當日時蔬菜盤】

菜盤內容豐富，高麗菜、綠色蔬菜、金針菇、南瓜、大黃瓜、蕃茄、玉米、香菇、木耳

、豆腐等等，每種菜都超新鮮超甜的，火鍋料不多，還有文蛤1顆

【低脂牛板腱鍋 L】

每盤有25片，而且每一片都特地切成長條型，比一般火鍋肉片有份量多了

牛板腱油花雖然不多但是非常軟嫩，涮一下可完全不輸油花分佈多的牛小排部位唷

板腱是吃起來比較有嚼勁的

【誠意海陸鍋】

誠鮮白蝦+文蛤+鯛魚+小卷

+培根豬或梅花豬或培根牛或雞肉或羊肉(五選一)

海鮮船來了〜

愛吃海鮮的朋友這海鮮船你能不點嗎？！

給你大片肉肉和豐富海鮮爽爽吃，滿足大家愛嚐鮮的味蕾

【梅花豬】

梅花肉瘦肉中帶有放射狀的油花，油脂分布均勻

吃起來的口感很像牛肉的沙朗，柔嫩軟Q、滑潤不澀

相較之下我們一致認為還是梅花豬略勝一籌，厚度夠、又彈牙

大力推薦他們的豬梅花結果真的蠻好吃的耶！

【誠鮮白蝦】

誠鮮白蝦是台灣在地養殖，無毒無藥

口感媲美野生海白蝦，蝦肉細緻，口感爽脆鮮甜，Q彈都是一級棒

肉甜、殼薄、蝦膏飽滿，吃來肉質彈牙，會讓人一吃上癮！

【鯛魚】

光看外表就覺得這品質一定很好的鯛魚片！

很嫩很鮮，而且還有點厚度欸！

好好吃〜小編覺得沒有土味唷，重點沒有刺哈哈

【小卷】

已經事先處理過，輕涮一下就可以品嘗到小卷的美味！

小卷的肉質柔嫩Q彈，清甜中帶有獨特風味

【文蛤】

文蛤也是完全真心不騙，超肥美的啦！

一顆顆文蛤爆開的畫面超邪惡，飽滿多汁又鮮甜，美味的令人激賞

【誠鮮微醺蝦】

迷人酒香，淡淡中藥味，蝦子鮮甜，口感Q彈真是人間美味啊〜

酒香四溢，絕對令人回味無窮！

【辣明太子玉子燒】

辣明太子鹹鮮的辣味最討人歡喜，與玉子燒結合，微辣的味道加上層次分明的口感

一口咬下有著蛋香和爆漿明太子的辛香，二種口感一次滿足

【和風秋葵】

口感爽脆獨特，別有一番風味！

連最後甜點當然不能錯過紅豆湯

飽滿卻鬆軟的紅豆顆粒口感，不甜膩的口味，紅豆燉到微爛，喝起來非常順口喲！

竟然可以自己DIY霜淇淋隨你擠到飽！！！

濃郁的北海道牛奶風味香濃不膩，讓人忍不住一口接一口，吃完鍋再來一支解解嘴裡的油膩剛好

小珊珊碎碎念：

【臨沂殿小火鍋】吃飽喝足意猶未盡的火鍋好店！

台北必吃火鍋，海陸雙拼的高CP值火鍋，趕緊也分享給你的肉肉和海鮮好朋友

不開火小資族的月底套餐推薦〜

【INFO】

【臨沂殿小火鍋】

地址：台北市中正區臨沂街27巷9-1號

捷運忠孝新生站2號出口忠孝公園步行2分鐘(約190公尺距離)

訂位專線：（02）2322-2929

營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:30(週二公休)

官方臉書：臨沂殿小火鍋

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