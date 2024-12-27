《翔鍋石頭火鍋》有人吃過嗎？這間翔鍋是高雄前金這邊新開石頭火鍋，開幕慶直接送一盤鮮蝦，這麼有誠意怎麼可以錯過？最近真的工作太忙，忘記上一趟到高雄是哪時候，趁最近空檔衝一波，雖然相對台中天氣高雄比較暖，但稍有一點寒意就想吃鍋，找了高雄石頭火鍋還真沒幾間，而翔鍋石頭火鍋跳了出來，不囉嗦帶著飄飄直衝，怒吃一波翔鍋～

翔鍋石頭火鍋

要講到高雄石頭火鍋，撇除連鎖店的拾七、嗑肉食鍋那種，原本想去吃香香石頭火鍋，不過高雄在地朋友推薦一間他家附近新開的翔鍋石頭火鍋，猛稱讚他們家湯頭跟沙茶很厲害，而且新開幕送鮮蝦一盤，好像沒有理由不去吃看看？哈哈哈哈～～這間《翔鍋石頭火鍋》在網路上還沒人介紹，畢竟新開石頭火鍋店家～

翔鍋石頭火鍋 資訊

電話號碼： 0916 207 628

營業時間：17:00-00:00

地址： 801高雄市前金區中華四路286號

高雄石頭火鍋推薦 | 翔鍋

翔鍋石頭火鍋就位在高雄前金區，不得不說位置開的還不錯，附近高雄中央公園、漢神百貨等，要是開車前往可以找一下附近的路邊車位，餐廳後面也有停車場，走路三分鐘即可抵達，而阿新我是騎車倒不擔心停車問題。

《翔鍋石頭火鍋》門口掛著新開幕，用餐就送鮮蝦一盤，我找不出不怒吃一波的理由，哈哈哈哈，白嫖蝦子很讚的拉～～

翔鍋石頭火鍋用餐空間比較簡約一些，桌位6桌大概容納24人，建議提前預約就不用現場才排隊。

翔鍋石頭火鍋剛開沒多久，這天晚上用餐的人潮還沒太多，怎麼活動這麼佛，大家沒趕快衝一波，快點拉～～

翔鍋石頭火鍋菜單

下面是翔鍋石頭火鍋菜單給大家參考，價格算是合理！

要是兩個人一起用餐可以選套餐組合，當然要是人比較多可以選四人套餐。

翔鍋石頭火鍋的醬料區選擇不算多，但石頭火鍋要是味道夠，沙茶絕對會是一個靈魂！服務生特別強調他們家的沙茶跟外面鍋物店差異可大了，害我滿滿期待～～聽服務生說沙茶是老闆3代祖傳！

牆上有店家推薦的特調配方，花生粉、糖、醋、醬油跟蔥花的搭配還真有趣。

除了有特調醬料，店家也在牆面上介紹他們家特色，必吃手工沙茶跟必點手工火鍋料。

左邊是純店家手炒沙茶，右邊是他們推薦的搭配。

副食點了冬粉跟白飯，阿新我是白飯控，飄飄超愛冬粉，白飯搭陪著吃，冬粉要丟湯內煮滾，吃的是那湯頭香氣。

菜盤有高山高麗菜、娃娃菜、絲瓜及杏鮑菇等，翔鍋石頭火鍋都會有服務人員幫忙炒料，所以菜盤、肉盤都是看一眼就被丟入鍋內料理拉～

肉片帶有厚度又大片，這個也是拍沒幾張照片就被服務人員拿下去炒鍋了，噗噗～～

鍋內倒入油之後，把魷魚乾、油蔥等下鍋拌炒，現場濃厚的香氣也太迷人～～

拌炒之後，菜盤、肉片接著入鍋，這也是吃石頭火鍋的樂趣，畢竟炒得有沒有香很重要！

炒過之後倒入高湯，接著就可以開始等煮滾，然後開動拉～～高湯是整隻雞去熬煮，不添加化學調味，整個就是講究。

忽然覺得兩個人吃一鍋也太爽了啦！哈哈哈哈～～

火鍋料有魚餃、魚冊及貢丸，海鮮有花枝之外，還有店家贈送的鮮蝦，鮮蝦超大尾又多，挖靠！！！！

花枝給不少，另外點了紅蟳，這紅蟳是店家推薦，所以特別點了一隻來搭配，要是常吃鍋物肯定會知道湯頭內多了螃蟹類，湯頭會更鮮美的迷人～～

等煮滾大概7-8分鐘左右，餓肚子在等餐點的時刻最是難熬，哈哈哈，好煩阿～

服務生說石頭火鍋搭娃娃菜跟山東大白菜是一絕，阿新我之前怎都沒聽過？服務生說湯頭會更加甘甜，所以我就加進去了。

他們家湯頭確實不錯，入口的甘甜，重點是喝湯之後不會口渴，常吃鍋應該都懂這意思吧？就是沒有太多添加物！

前面服務生會把肉片炒到半熟，接著會把肉片取出，加入高湯之後再回鍋煮，所以吃的時候稍稍注意火侯，畢竟肉片煮久，口感會顯得老。

我懂《翔鍋石頭火鍋》為什麼特別強調沙茶醬是招牌了！第一次吃到沙茶味道恰到好處，不過重口味，尾韻帶著甘甜，增加了層次感，獨特香氣相當有記憶點，跟以往吃的鍋物店有著極大的反差，直接原味沙茶搭白飯就可以吃好幾碗，OMG、OMG、OMG，確實有厲害～～

另外店家特調的老饕調醬也是一絕，增添黯然銷魂的層次感，認真可以吃爆～也可以增添湯頭的口感風味。

花枝Ｑ彈脆口，咀嚼透出的鮮甜在沙茶的加分下，豐厚的香氣吃起來更過癮。

送的鮮蝦誠意太滿了！蝦肉緊實肉質咀嚼透出的鮮甜，超讚的～～這種水準的鮮蝦，之後再訪沒送，我也願意單點！

吃到一半，紅蟳準備入鍋，每加入不同食材，湯底味道也會有所不同，所以我很期待！忽然讓我想到之前台中大雅有一間薑母鴨店也是主打紅蟳入鍋，湯頭喝起來不燥熱也更顯鮮甜，翔鍋石頭火鍋有異曲同工之妙。

紅蟳的蟹黃也太多，哈哈哈哈，飄飄不吃蟹黃，阿新我直接爽吃一波！

蟹膏也是滿滿，大口吃起來鮮美到我無話可說，只能說紅蟳必點，哈哈哈～～

湯頭多了紅蟳加分，湯頭更顯鮮美，蔬菜剛好最後吃，這樣味道會更棒，怎麼我每次吃鍋好像都習慣蔬菜最後吃？

雖然說翔鍋石頭火鍋是新店，但這天我跟飄飄兩人吃完心得是這間店很有實力！

另外點了起司燒，我真的被店員推坑不少，說滿滿的起司，那我肯定要點給飄飄吃的阿～～她可是起司控～～

起司燒要點，哈哈哈，真的很誇張，起司給的很多，咬一口拉開可以看到起司牽絲的畫面，滿滿的邪惡，飄飄吃完還嚷嚷吃不夠，整個就是一吃就愛上！

翔鍋石頭火鍋評價

要是吃膩了一般的石頭火鍋或一般鍋物，那這間《翔鍋石頭火鍋》一定要去吃看看！招牌手炒沙茶相當有底蘊，味道跟香氣吃過難忘，而店員介紹用娃娃菜跟紅蟳等搭配讓石頭火鍋更顯鮮甜美味，有聽《翔鍋石頭火鍋》老闆說之後會有麻辣鍋等新品上市，讓我很期待阿～～～