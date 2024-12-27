武聖夜市不只是台南觀光必遊夜市，也是在地台南人很愛逛的夜市！今天就帶大家來一場武聖夜市的美食之旅，分享七間必吃的店家，讓大家輕鬆找到武聖夜市裡的美味寶藏。

⬇【武聖夜市7家必吃】⬇

【1、海苔玉米筍/起士玉米粒】

這攤的玉米筍酥炸後撒上海苔粉，口感層次豐富，鹹香滋味讓人一口接一口。起司玉米粒更是酥脆鹹香，絕對是嘴饞時的最愛！

【2、Q哥地瓜球】

Q哥的地瓜球外酥內軟，口感Q彈，每一顆都飽滿扎實，五顏六色也很吸睛！現炸熱呼呼，特別喜歡搭配梅子粉，酸甜而不膩，是我們到武聖夜市必吃的經典小吃。

【3、阿文麻油雞專賣店】

這家的麻油湯頭濃郁香醇，麻油香氣十足。每次來武聖夜市必吃麻油豬心麵線和麻油腰子麵線，豬心和腰子處理得非常乾淨，口感脆彈，搭配麵線，暖心又暖胃。

【4、大上海香酥雞】

大上海香酥雞是夜市常見的排隊美食，炸雞就是誘人！雞肉炸得金黃酥脆，外皮香酥，肉質鮮嫩多汁，逛夜市必買的炸物之一。

【5、洪記轉轉烤小卷】

這攤的烤小卷個頭飽滿，肉質肥厚鮮甜，烤得恰到好處，外皮微焦香脆，內裡軟嫩多汁。搭配上店家特製的獨家醬料，鹹香夠味，讓人忍不住一口接一口。

【6、陳家阿嬤拔絲地瓜】

陳家阿嬤拔絲地瓜是武聖夜市的超人氣美食，每次都大排長龍！拔絲地瓜、拔絲薯條香甜綿密，裹上熱騰騰的糖漿，口感甜蜜酥脆。拔絲地瓜球外酥內軟，香甜可口，是老少咸宜的點心，每次來武聖夜市絕對要買滿滿一盒才過癮！

【7、草字頭草本茶】

炸物、烤物買滿手XD當然得來一杯清爽的茶飲！這家在陳家阿嬤隔壁，武聖夜市第一排。專門賣草本茶，飲品香氣宜人，味道清爽，天然不加糖。除了傳統常見的草本茶，百草羅漢、菊花枸杞等，店家也推出一些創新的口味，例如百草歐蕾，有更多草本茶相關的選擇！並提供試喝，喜歡再買！

這七間店家只是武聖夜市美食的一小部分，也是我們的私心愛店！還有更多隱藏版的美味等著大家去發掘，下次來台南，別忘了把武聖夜市排入行程，來一場美食探險之旅吧！