吉仕貳館｜台中人氣燒臘店進軍台中西屯！超狂四寶飯，料多到爆炸！

台中人氣燒臘店再開分店！於12月新開幕的吉仕貳館就位在台中西屯，主打港式燒臘，超狂四寶飯，料多到爆炸，還有招牌燒鴨腿飯，太晚來買不到！西屯喜歡吃燒臘的朋友趕緊將吉仕貳館給筆記起來

吉仕貳館位置

吉仕貳館位在台中西屯西屯路二段，靠近漢口路，轉角間店面加上紅色扛棒相當醒目，距離台中西屯大仁國小、台中文心櫻花捷運站不遠

吉仕貳館環境

吉仕貳館環境乾淨明亮，一、二樓都有提供座位區，因一樓有一半邊是廚房，所以座位數有限，二樓空間更加寬敞，座位數也更多

吉仕貳館的餐點都是當天新鮮製作，瞧瞧櫥窗上掛滿了燒臘的模樣，看起來是不是讓人食指大動呀，配菜也很豐富，每個便當除了主餐外基本上都會有四樣配菜

吉仕貳館菜單

四寶飯 145元

最澎派口味非這款四寶飯莫屬啦！一次讓你吃到多種燒臘，吉仕貳館的四寶飯一次吃到四種燒臘，包含燒鴨、油雞、叉燒及脆皮燒肉，搭配四樣配菜，整盤裝好裝滿，吃完這四寶飯糖糖直接飽兩頓

糖糖很喜歡吉仕貳館的脆皮燒肉，表皮香脆不油膩，裡頭肥瘦勻稱，肉質紮實，讓人越吃越香

叉燒肉肥瘦勻稱，肉質軟嫩帶紮實口感，鹹香中帶著蜜汁的微甜滋味，會讓人一片接一片

油雞肉質相當鮮嫩多汁，上頭還有搭配油蔥醬，香氣超迷人

燒鴨帶有微脆的外皮，鴨肉紮實不乾柴，單吃就超夠味

貴妃雞全腿飯 125元

吉仕貳館的貴妃雞腿超大一支，幾乎佔據了1/2的便當，雞腿肉不僅軟嫩又多汁，搭配油蔥醬一起享用，香氣十足，層次更加豐富

燒鴨腿飯 150元

吉仕貳館的人氣招牌，每天最快售完的就是這款燒鴨腿飯，晚來吃不到！瞧瞧這燒鴨腿的份量還不少，油亮亮的外皮看起來相當可口，搭配四樣配菜，燒鴨腿外皮烤至脆皮口感，裡頭的鴨肉更是紮實多汁，整體吃起來也不會太鹹或太油膩，最精華再加腿的底部，已經烤到焦脆口感，讓人吮指回味

油雞全腿飯 125元

喜歡吃油雞的朋友，糖糖也蠻推薦吉仕貳館的油雞系列，有油雞飯、油雞腿飯跟油雞全腿飯，糖糖點的是油雞全腿飯，整支雞腿直接佔據了3/2的便當，油雞腿肉真的無敵嫩，搭配油蔥超讚

四喜拼盤 小320元

吉仕貳館除了燒臘便當，還有販售燒臘四喜拼盤，裡頭包含脆皮燒肉、叉燒、燒鴨及油雞全腿，有小、中、大的份量，可以買回家加菜，是不是超棒的

臘腸 55元／肝腸 55元

糖糖還另外點了臘腸跟肝腸，吃起來帶有淡淡酒香，很適合拿來當下酒菜

香港煲湯 55元

冷冷的天氣還有熱呼呼的香港煲湯可以選擇，每日湯品不同，糖糖今天喝到的煲湯還不錯，湯頭溫潤，裡頭還可以吃到滿滿肉塊

冰鎮絲襪奶茶 60元／桂花烏梅汁 55元／鹹檸七 60元

冰鎮絲襪奶茶甜度是固定的，裡頭沒有添加冰塊，是採冰鎮的方式，喝起來不會太甜，茶味還蠻香的，另一杯桂花烏梅汁，喝起來酸酸甜甜的，鹹檸七也不錯，喝起來不會過鹹，吃完便當來一杯還蠻解膩

台中好吃燒臘便當再推一間！台中西屯路新開幕的人氣燒臘便當吉仕貳館，用餐時間生意超好，糖糖大推吉仕燒臘的燒鴨腿飯，鴨皮香脆，鴨肉紮實又多汁，吃過一次就愛上，喜歡一次吃到多種燒臘的朋友可以點招牌四寶飯，叉燒、脆皮燒肉、燒鴨、油雞通通吃得到，除了便當，吉仕貳館也有販售燒臘拼盤，很適合中午想要加菜的小家庭