過年送禮要圖寓意，大家都想發大財，元寶造型餅乾真的會送到心坎裡。金好運的好運滿滿禮盒包裝非常喜慶，不管是送長輩或是上司都接受度高，但也不會傳統而古板。

一般收到禮盒拆封後很快就會受潮，必須快速解決，好運滿滿禮盒一盒5小包的單包裝方式非常方便。除了外型可愛又有祝福意義，金好運的元寶造型餅乾真的很好吃。帶著牛奶香和麵粉香，微甜的口味加上表面鹽粒的一點鹹味，讓人想要一口接一口。絕對是涮嘴又CP值高的過年禮盒！

花鳥迎春‧麻將餅乾新春禮盒｜380元

休年假就是要摸兩把，過年送禮這款花鳥迎春‧麻將餅乾新春禮盒實在很應景，是有趣又CP值高的過年禮盒。台灣優格餅乾學院是台灣目前唯一的餅乾觀光工廠。受故宮藏品＜花卉翎毛>的啟發，創造出中式麻將與西式餅乾的創意結合。奶香味的餅乾配上香草的氣味，祝大家自摸不斷。

新春限定金旺禮盒｜999元

法布甜由法國藍帶甜點主廚Angel帶領，獲獎不斷，是過年送禮十分有面子的選擇。創意的全台首創無油法式鳳梨酥、無油炸的養生堅果塔還有法式工藝的流心奶皇。全部低糖低油，不但是CP值高的過年禮盒，還是享受又健康的特別選擇。

十全十美御守袋茶禮盒 10入茶包｜490元

過年送禮送茶葉也能送出美好的寓意。京盛宇讓台灣茶葉的美好更貼近生活，十全十美御守袋茶禮盒，有10款台灣茶茶包，每一款都是不同的御守包裝，送上不一樣的祝福。新年款的紅金色外包裝，是不只喜慶，也是心意滿滿且CP值高的過年禮盒。

三倍美味超滿足免運禮盒組｜899元

過年送禮送泡菜，新春圍爐配火鍋吃再適合不過。協發行泡菜的三倍美味禮盒組，6款650ml和8款420ml的各種泡菜、鳳爪和海蜇可以自由搭配口味，也能選擇搭好的不辣、小辣、中辣三種組合。喜慶的紅色手提紙盒，是美味、百搭又CP值高的過年禮盒。

財蛇到 海有福禮盒（4種口味）｜590元

海邊走走手工蛋捲是近年台灣第一的人氣禮盒推薦蛋捲伴手禮品牌。外盒頭戴財神帽的可愛小財蛇，過年送禮祝大家福氣多金。除了品牌首創的爆漿花生餡口味蛋捲，還有另外3款甜而不膩的爆漿口味。超方便的獨立包裝，是2025必備CP值高的過年禮盒。

品鑑咖啡大全精品掛耳禮盒｜579元

現代人過年送禮不再只想收到餅乾，還有很多咖啡愛好者。歐客佬的品鑑咖啡大全精品掛耳禮盒，4本書的造型超級精緻有質感，每本書是不一樣的烘培度，各有5款不同口味的掛耳咖啡，當中不乏多款在各種比賽中獲獎的咖啡。20包讓人品嘗到不同的豐富風味，是很美又CP值高的過年禮盒。

饗艷綜合堅果禮盒（內含3款）｜429元

過年送禮的經典人氣禮盒推薦品牌一定有萬歲牌，饗艷綜合堅果禮盒特別適合送給偏好甜口的親友，含有楓糖腰果、莓香核桃和蔓越莓雪Q餅。紅色的喜慶外包裝，部分鏤空，露出裡面的彩色花磚紙盒，是漂亮也CP值高的過年禮盒。

珍藏禮盒2入組｜420元

過年送禮，肉乾禮盒也是常見的人氣禮盒推薦。可味肉乾的珍藏禮盒有6種搭配可以任選，特別推薦人氣肉乾條和蜜汁肉乾的搭配。多汁又厚實的口感，不只是CP值高的過年禮盒，也是過年必備的零食。

嚴選牛軋糖組合禮盒（內含4款）｜800元

大黑松小倆口是過年送禮必備的人氣禮盒推薦獲獎老品牌。嚴選牛軋糖禮盒的大紅喜慶包裝盒，內含4款招牌點心。除了最受歡迎的原味牛軋糖，還有綜合牛軋糖可以品嚐各種口味。另外，還有過年必備的傳統南棗核桃糕和酥脆的娃娃酥，是CP值高的過年禮盒經典款。

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原文：[過年送禮]Top 10 CP值高的過年禮盒—平價人氣禮盒推薦

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