吃米，不知米價，吃柳丁，知道柳丁樹長什麼樣嗎？那就到柳丁果園去看看囉！九人座休旅車一搭，目標苗栗縣西湖鄉聖靈宮附近的【淺森林農場】，進行有趣的農場採果體驗。

↓進入果園下車，還沒見到果樹，先遇香花一朵，直覺柳丁花，其實是玉蘭。

↓樸實無華的農場，低矮平房，大片果樹。

↓開宗明義，農舍標了價了，12月份正當時的作物便是蜜柚、柳丁、甜桔、檸檬和百香果。

↓放牛吃草，自行採果。啊！都市俗真是第一次認識，原來柳丁樹是長這樣高度的。

↓可見樹枝非常強韌，撐得住如此果實纍纍。

↓有些樹枝仍免不了被壓得快垂到地面。

↓藍天白雲，結實纍纍的柳橙，這樣的場景，也是非常適合當打卡背板啊！

關於【淺森林農場】的由來：「淺」字，其中涵義為「簡單」，萬事萬物，越簡單越美好，使用對環境影響最小的有機自然農法耕作，友善環境，讓家人吃得更健康——農場主人林語諄原本在英國從事餐飲業，因母親生病於是返鄉就近照顧。淺森林原是父親名下土地，但長年荒廢，後來隨著母親身體每況愈下，成了她開墾土地成立農場的契機。她說，飲食對身體的影響甚鉅，為了讓母親吃得健康，便開始挽起袖子整理荒地當農夫，積極向周圍農友請教適合當地栽種水果，學習柚子、柳丁、橘子等栽種方法，漸漸形成有規模的農場。

淺森林以種植柑桔類的果樹為主，讓遊客可以走進果園，觀察水果生長環境，認識不同品種水果之間的外觀及所需要的養分差異，進行生態導覽及教學。同時，園區規劃採果體驗活動，讓遊客可以手作利用可見的水果、蔬菜、花卉，自製成飲品、果乾，還能品嘗到果園採收的新鮮水果所做成的餐點，享受產地直送餐桌的低碳飲食饗宴，也讓整趟採果體驗更具有豐富性。

↓親子合力採果，同樂趣無窮。

↓走到哪兒都有咸豐草的事。

↓咦？果園裡還有賣便當的小蜜蜂？

↓採柳丁應該是挑果皮呈橙黃色，果實橢圓形、飽滿、富彈性的為佳吧？

↓這顆似乎還有點太青？

↓這是蜜柚吧？

↓農場採用草生栽培法，用雜草來維持土地的濕潤，達到保護土壤的效果。同時果實採摘全程不落地，保持果皮的完好品質與色澤。這掉地上的文旦，恐怕就沒用了。

採柳丁時要注意，有些是透過果樹認養計畫、有人認養的，所以別摘那樹上的果子。

↓咦？這些柳丁是壞掉了嗎？其實不是，這就是傳說中的「火燒柑」。它不是品種關係，也不是另外一種受烈日灼傷的狀況，而是細小的「銹蜱」蟎類刺吸造成的黥面，也被稱為「油皮柑」，恰足以是農場沒有使用農藥的證明。

↓外皮因蟲害而發黑，卻於果肉無損，吃起來可能更加美味唷！

↓火龍果。

↓百香果。

↓金桔，現摘即可入口。

↓可惜，地上掉了好多。

↓果園鋪塑膠布，大概是為了除草整地吧？

↓這是什麼果子？竟然是金露花！從沒見過金露花能長得那麼高大！

山上的果園，清幽且樸實，風光實在好，採果體驗，更是難得。不過西湖鄉緊鄰海線的後龍與通霄，並沒有靠海，今天的風卻超級大啊！感覺就像從台灣海峽長驅直入的。

↓農舍前的芳香萬壽菊。

淺森林的農場體驗活動中，有季節性水果搭配自種蔬菜，做成沙拉或是法式輕食三明治；也有融入橘子丁等柑桔類餅乾、蛋糕，讓遊客在果園中享受英式下午茶(女老闆是留英的)。但我們今天可不是下午茶這麼簡單喔，來整個大的！至於是什麼？下一篇再說。

【淺森林農場】：

地址：苗栗縣西湖鄉四湖村8鄰糠榔埔4-3號

電話號碼：0973-037-071

.