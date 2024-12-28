

最近某日在家，老婆忽然說想吃泰式料理，又問我，在新莊除了某兩家我們吃過幾回，有沒有其他我們還沒吃過，但聽說不錯，或有特色的泰式料理餐廳？

我想了一下，模糊的印象中，近年曾看過報導，有新開了一家很文青且平價的，但忘了店名。於是上網查詢，才知是這家「水上米-飯泰香｜家料理」。據說主廚是新莊人，曾旅居泰國多年回台，有二十年的泰式料理經驗，前幾年疫情期間，開了這家餐廳。店環境不僅美且帶有文青氛圍，餐點除了經典的泰國菜，還有一人套餐，超萌的小熊瓶裝泰式奶茶，以及必吃的皇室咖哩軟殼蟹...

母女倆聽到我這麼說，眼睛忽然亮了起來，非常感興趣，於是我們就來了~

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▲上方為「水上米-飯泰香｜家料理」短影片介紹

圖文介紹則請見下方↓







▲店外觀

位在幸福路尾段，

近中平路交岔口的「水上米-飯泰香｜家料理」，

據說主廚是新莊人，

曾旅居泰國多年回台，

有二十年的泰式料理經驗，

前幾年疫情期間，

開了這家餐廳。

*好佩服老闆的勇氣，

在疫情期間開業，

且還撐了下來，

並有著在地不低的人氣~







▲店門口

從整大片落地窗外看入店內，

就感覺店裡的環境，

充滿文青年輕但又具活力的氣息，

和一般的泰式料理餐廳，

風格迥異。







▲店環境

淺色木質帶點文青風的簡約裝潢，

加上數個藤編的大燈罩，

以及一些綠色植栽、小相框、小物的點綴，

更增添清新明亮舒服，

帶有溫馨家居般的用餐氛圍。







▲櫃台

很有節慶的應景感







▲菜單：店緣起與主廚推薦

另，用餐時間90分鐘，平日每人低消250元(未滿120cm孩童不酌收)，收10%清潔費。







▲菜單：私房料理、泰好炸、單點







▲菜單：飲品、一人餐桌旅行

造訪前看了店家的相關報導，

店裡還有一特色是，

有推出〝一人餐桌旅行(泰式定食)〞，

且用美麗的竹編圓盤、餐罩與小碟子裝盛，

相當好看好拍，

我本來很想每個人，

就各點一份套餐。

不過由於是4 人造訪，

最後還是決定點四人分享餐，

能吃到的菜色會比較多種，

也比較划算。







▲菜單：雙人分享餐、四人分享餐

*還有六人分享餐2888元的選擇，

我就不放上來了







▲四人分享餐上桌

餐點包含：宋丹青木瓜絲、沙嗲雞肉串、椒麻黃金豆腐、蝦醬空心菜、月亮蝦餅、水晶晶椒麻雞、沙嗲牛小排、青木瓜排骨湯(4碗)、泰式黑皮奶茶(2瓶)、泰香米無限供應。

另，點四人分享餐，打卡送〝泰式打拋豬〞。







▲泰式黑皮奶茶

超萌的小熊造型泰式奶茶，

外觀很吸睛，

口感是比較不那麼甜膩的泰奶風味。







▲宋丹青木瓜絲

微酸辣且爽脆開胃的青木瓜絲



*〝宋丹〞為泰語涼拌青木瓜的音譯







▲青木瓜排骨湯

清甜滋補的傳統湯品







▲沙嗲雞肉串

南洋的國民美食，

而這沙嗲風味比較淡雅，

不會過於豐厚強烈。







▲點四人分享餐，〝打卡送〞泰式打拋豬

這道，

幾乎是到泰國菜餐廳必點的菜色，

十分下飯的料理，

在這竟會是打卡就送!!(不同人數的分享餐，打卡送的不同)

一般常吃到的打拋豬，

口感較重鹹辣，

這則是椒麻味較強烈。







▲椒麻黃金豆腐

炸豆腐酥軟的口感不賴，

另有著極為強烈的椒麻味！

兒子吃下後一直抓頭皮，

大口喝水，

因此提醒吃前需要斟酌一下，

可不要一口就吞下~







▲蝦醬空心菜

這道比我一般所吃到，

蝦醬味淡許多。







▲月亮蝦餅

非常有厚度!!







▲月亮蝦餅沾醬

超厚的月亮蝦餅，

一口咬下，

發出吱吱作響的酥脆聲。

蝦餅剖面，

可見不少的蝦肉，

口感彈牙、滿嘴鮮味，

好吃過癮~







▲水晶晶椒麻雞

和一般椒麻雞相較，

這盤的份量不少~







▲水晶晶椒麻雞，特寫

皮酥脆、肉嫩口，

厚又大塊的椒麻雞，

我這肉控吃起來有滿足，

唯覺得口感偏台味些。







▲沙嗲牛小排

印象中，

我好像沒在泰式料理餐廳看過這，

感覺有點特別，

風味還不錯。







▲泰香米飯上，

勺入一匙泰式打拋豬，

夾些青菜與一塊沙嗲牛小排，

吃起來感覺真不賴，

又下飯~







▲清蒸檸檬魚

清蒸檸檬魚，

也是到泰式料理餐廳，

幾乎必點的菜色。

由於我們點的四人分享餐中，

沒有包含這道，

老婆本想加點這來吃，

但她看到另一道讓她更想點的，

只好放棄清蒸檸檬魚，

有點可惜，

因為看起來頗不賴的模樣。

*這道是跟隔壁桌借來拍的







▲皇室咖哩軟殼蟹

老婆說，

已好久沒吃到南洋風味的咖哩螃蟹，

尤其這，

還是選擇食用相對方便的軟殼蟹。

於是我們放棄了平常在泰式料理餐廳，

幾乎必點的清蒸檸檬魚，

改加點這道。

這道通常在一般泰式餐廳大約5百元左右，

在「水上米」點四人分享餐，

再加購這道只要399元，

我們是覺得還蠻超值得。







▲皇室咖哩軟殼蟹，咖哩滑蛋

吸附飽滿濃厚咖哩的滑蛋，

呈現誘人金黃色澤，

看起來就有如發出，

很好吃的美味光芒~







▲皇室咖哩軟殼蟹，特寫

炸的外酥香、肉味鮮美的軟殼蟹，

再拌炒濃郁香稠的咖哩滑蛋，

相當入味，

且還不用撥殼可直接吃，

讓人吃了就停不下來。







▲皇室咖哩軟殼蟹，搭泰香米

這道真超好吃、超下飯，

老婆女兒可是吃得又開心又過癮。



「水上米-飯泰香｜家料理」，

以泰式料理餐廳而言，

其店環境在新莊可說是很獨樹一幟。

淺色木質帶點文青風的簡約裝潢，

加上數個藤編的大燈罩，

以及一些綠色植栽、小相框、小物的點綴，

更增添清新明亮舒服，

並帶有溫馨家居般的用餐氛圍。

〝一人餐桌旅行(泰式定食)〞，

從報導上的照片看來，

很有視覺美感，

可惜我們點的是四人分享餐，

沒有用美麗的竹編圓盤、餐罩與小碟子裝盛，

視覺效果就有些落差。

料理的餐廳味不會太重，

帶點家的溫馨味道，

價位也還算平價。

當天，

我們最喜歡的一道是皇室咖哩軟殼蟹。

另，

小熊瓶裝造型泰式奶茶，

很萌很可愛~



【注意事項】用餐時間90分鐘，平日每人低消250元(未滿120cm孩童不酌收)，收10%清潔費。

【營業時間】11：00～14：00，17：00～21：00；週一店休

【地 址】新北市新莊區幸福路821號

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