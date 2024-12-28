這篇不知道法國人會不會生氣，把傳統的可頌做成這麼誇張，

但是真的是好吃到我從快閃店吃到本店！一個人吃到兩個人～

帶著周先生到台北赤峰街，穿梭在各種小店之後，看見了明亮的Creaminal，

整間店的風格就是可愛的讓人無法抵抗！

店裡空間很寬敞，是一間可以久坐的咖啡廳感，

Creaminal本店也有販售周邊商品，在櫃檯還有各式口味的可頌樣式，可以清楚的看到即將要吃到的美食！

廚房內部超公開，

整個超乾淨，看起來有夠舒服～

還可以看到店員製作各式可頌的過程！

奶酥可頌，蛋塔也很推薦！

一個個手工的可麗頌，只有在Creaminal才可以吃到，

從外皮的可麗露樣的可頌，到內餡的餡料，都是Creaminal自己製作，那用心程度讓人佩服！

Creaminal店裡的小巧思真的可愛！

連周先生也注意到，無論是桌子或椅子，都有眼睛盯著我們～

打開椅子後，還有置物空間，這個有夠貼心！

很喜歡Creaminal從在店外到店內的一切都串連在一起，

滿滿的眼睛，滿滿的被盯著(?)

這水杯也是超可愛！

來看看菜單，

甜鹹口味夸頌都有，

也可以搭配成為套餐，

如果只是單純點甜點或是飲品也是沒有問題的，

Creaminal的飲品也是沒有在隨便的唷！

現點現做，但大約10分鐘就可以拿到餐了！

墨西哥辣椒牛 $210

周先生指定要吃的墨西哥辣椒牛鹹可頌，

裡面的料有夠多！

經過熱壓的可頌，裡面的起司融化了～拉開還會牽絲超誘人！

周先生表示酥脆外皮讓人好喜歡，裡面的肉超多，吃到最後一口都不寂寞，都還有肉香氣，

墨西哥辣椒比較像是調味感，增添了層次和香氣，

熱拿鐵 $170

濃郁紅茶牛奶 $170

難得說要點拿鐵的周先生，很喜歡Creaminal的咖啡香氣，直說那咖啡豆很香！

我的紅茶牛奶有老欉味，不虧是熟成紅茶搭配鮮奶的組合，每一口都是濃郁的紅茶香味好迷人，

雖然紅茶牛奶甜度無法調整，但是黃金比例的甜味也讓我很滿意！

開心果可麗頌

101快閃店的限定口味，

幸運如我～在Creaminal本店也吃到了！

現在開心果正流行，突然發現自己搭上了順風車，

這開心果可麗頌也太好吃了吧，我整個大驚呼！

微甜的的內餡，香氣滿滿的開心果味，搭配烤得酥脆的可麗頌外皮，

可能又會再次惹惱法國人的一個甜點，但值得成為台灣之光的伴手禮啊！

夸頌阿法奇朵 $160

阿法奇朵的升級版，

肥胖胖的霜淇淋，附了一片可頌餅乾，淋上espresso，

把espresso淋入霜淇淋內也太可愛了！

那眼睛跟表情完全會跟著做變化，有夠療癒～

苦甜的阿法奇朵，吃了好幸福！

我們兩個是搶著吃光它～

Creaminal還有販售霜淇淋杯的杯子，

那杯子很有質感呢！如果帶杯子到Creaminal購買霜淇淋系列的話，還有折扣價唷～

本文為邀約體驗合作文，內容為真實感受~

你好，我是西班牙蛋塔。jeterbecky@gmail.com

〖店家資訊〗

店 名：Creaminal 新型態可頌專賣店

地 址：台北市大同區承德路二段91巷15號1樓

營業時間：周二~周日 1100-1800、每周一公休

營業電話：02 2550 8579

官方IG：https://www.instagram.com/creaminal_tw/

另外Creaminal在101 B1也有快閃店！即日起～2025/1/1，詳情請點我看更多

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