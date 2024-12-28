嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物嘉義仁愛店】免費自助吧(8款麵食/20種冷熱飲品/冰淇淋/霜淇淋/壽喜燒飯/椰香咖哩飯/魚板/豆芽菜)無限吃到飽(逸小鍋嘉義店菜單)

一分鐘逸小鍋餐 食( 短影)快速看 https://youtube.com/shorts/ON6jMyDR0f0?si=Z3n93OfAfOPrceDX

來逸小鍋內用(火鍋)或外帶、外送(熟食鍋)都可享生干貝、豬肉片(買一送一)好康!

總共12顆(12片)很划算!

吃過桃園逸小鍋健行總店火鍋!

看到嘉義分店新開幕! 趁來嘉義市玩(直接來回味)

驚喜發現! 嘉義人太幸福啦! 火鍋肉片數量竟然比總店配餐還多；仔細算『一鍋多2片肉捏』肉量是所有逸小鍋分店中最多的!

與他牌(平價個人小火鍋相比) 逸小鍋嘉義仁愛店(奶香麻辣鍋)鍋內肉量也比別家火鍋店來的多『有8片肉』

逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店

電話:05-225-9797

營業時間: 10:00~22:00(中午不午休)

地址:嘉義市西區仁愛路452號

粉絲頁: 逸小鍋 の鍋-嘉義仁愛店

收費方式: 剛開不久~目前只收現金

離嘉義火車站步行約450m-7分鐘路程

是旅人們來嘉義市立美術館、嘉義市玩時享食好去處！ 內用附設『自助吧』對食量大的人而言~(飯麵)副食可以吃超飽!

從早上10點開到晚上10點

(無~午休時段)全天~無論何時想吃火鍋都可內用、外帶或外送!

最新好康報報一:

(平日)10:00~16:00內用開鍋(點火鍋)現場加碼免費招待30元小菜乙份(也可補差額更換其它小菜)

註:共鍋或使用其它優惠者/無法同時做兌換!

可預約訂位!

內用座位分1、2樓! 一樓客滿時才會開放2樓用餐空間

2樓共12席座位(可包區)

假日生意好! 沒預約~若遇客滿；店外有候位椅(不會等太久)

逸小鍋嘉義仁愛店消費方式:

不收服務費、只收現金 用餐時間90分鐘 內用自助吧餐食無限吃到飽(不提供剩食與任何內用餐點之打包) 可共鍋(最多2人共食乙鍋)

身高110cm以上(未點鍋)共鍋費80元(可折抵單點餐食)

身高140cm以上(共鍋費100元)可折抵單點餐食

點餐方式: 手機掃桌上QR碼點餐〉選(店內付款)送出訂單〉馬上到櫃台結帳〉入座等候出餐

點完餐~千萬不要更換座位! 服務生才不會出錯餐！

未結帳~廚房不會出餐喔! so記得掃碼點完餐立即到櫃檯付費!

沒帶手機或不會使用線上點餐系統！

店內(櫃檯旁)有紙本MENU可劃單；再到櫃檯點餐結帳；也可請服務生協助您點餐

好康報報二:

任點(奶香麻辣鍋/川香麻辣鍋/泰式酸辣鍋)麻辣系列火鍋任2鍋；現場加送小菜(麻辣滷鴨血)乙份

之前與桃園堂妹家外食在桃園-中壢健行總店有點過(麻辣系列任擇2鍋)真的當餐現送(下圖)滷麻辣鴨血

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店MENU

2024-12月拍攝! 避免未來店家菜單內容或單價調整更新(僅供參考)請以您用餐日(現場菜單)為準!

個人小火鍋每鍋170元起~230元

逸小鍋鍋物是我們目前吃過的百元平價小火鍋(品牌中)湯頭選擇最多的店家

葷食火鍋口味多達23種。素食鍋有4種選擇

無論是傳統『大腸臭臭鍋/沙茶鍋/海鮮鍋』

冬令進補『藥膳鍋/麻油鍋』

異國風味『韓式泡菜鍋/咖哩鍋/檸檬香茅鍋/南洋風味鍋/粵式胡椒鍋』

奶控必點『香濃起司鍋/南瓜牛奶鍋/海鮮牛奶鍋/奶香麻辣』

台式經典『酸菜白肉鍋/剝皮辣椒鍋/超濃香蒜鍋/干貝鍋/鮮魚片鍋』

等...火鍋湯頭選擇真的太多啦!

一週吃2次(每次點不同口味)連吃3個月也不會覺得膩!

(餐碗)與夾食自助吧餐食(紙盤)結帳後才會給

點幾鍋給幾份! (共鍋)也是付費後才會提供共鍋者(碗盤)

我是趁陪大仁哥來嘉義洽公時(順便安排)嘉義市半日遊

內用這天開幕活動有送豬肉片(免費兌換券)

當時心想近期應該沒時間『再來嘉玩』當下直接將『券』轉送給現場用餐客人啦!

活動不曉得結束沒？ 若您也有此券!

別忘了有(使用期限喔)最慢114-1月底前可免費換6片豬肉盤！

好康報報三: Google星評送雞蛋一顆

真心喜歡再評論；店家不會主動提醒或要求給星評(秀給店員看)即可現換一顆蛋

(下圖)自助吧餐食內用(全部)通通免加價(免費)自助無限享用! 無限吃到飽

候餐時間~帶小朋友親子家庭! 自助區有餅乾可解饞

廁所在2樓! 對行動不便饕客來說~略顯不方便!

除了一樓用餐區、二樓也有用餐座位

2樓有3桌(可坐12人)

非常適合家庭聚餐、朋友、同事約聚『包區』

包區方案與低消？我不清楚! 請自己電洽05-225-9797詢問店家嘿

一樓餐椅無椅背

櫃檯旁有置物籃(自取)可放外套與包包

餐畢記得將置物籃(物歸原位)

內用除了白飯

還有椰香咖哩飯/壽喜燒飯/麻辣汁拌飯(飯食)自助無限吃

飯鍋旁有小朋友吃飯最愛配食佐餐『肉鬆』肉鬆拌飯想吃多少？自己+

對工作需消耗許多體力(大仁哥)來說!

這種單價不高

(內用)又有很多飯麵食

可以無限吃小火鍋店(一直是他的心頭好)

今天南下來嘉義洽公;忙到沒時間吃午餐 (此時心想)下午離峰時段直接來吃逸小鍋剛好(午餐、晚餐)兩餐一次解決。

下午時段火鍋吃飽飽~晚餐直接跳過(免吃啦)

壽喜燒飯淋一些麻辣醬汁(哥單吃)就可扒兩碗飯

冷熱飲品選擇大約20種、餐後還可來支DIY霜淇淋

麵食控! 快來實現吃麵自由

寛王子麵/雞絲麵/意麵/王子麵/細冬粉/油麵(黃麵)/烏龍麵/寛冬粉通通自助無限吃到飽

冷藏冰箱內豆芽菜、魚板也是無限夾煮(吃到飽)

不怕客人吃、只怕客人夾太多吃不完

避免浪費食物(記得分次)酌量取用、吃多少夾多少

午餐沒吃! 兩餐當一餐吃! 開動啦!

餐具(筷子、湯匙)自助區~自取

我喜歡(左)椰香咖哩飯~香氣

哥喜歡(右)壽喜燒飯淋麻辣醬汁(下飯)滋味

點餐時火鍋均可選擇『辣度』也可+加價升級換『羊肉、牛肉、雞腿或魚片』

有附肉片之火鍋(鍋內)會附豬肉片

我點奶香麻辣鍋 $230元+10元 (原本的豬肉片)換牛肉片

出餐時覺得肉量很多

(回家)和之前吃逸小鍋總店食記相片(比對後)

哇!!! 嘉義仁愛店『多』2片肉捏! 總共有8片牛肉片難怪當下我覺得鍋中肉多多

五花牛肉片 肥瘦相間~肉質嫩口

麻奶牛肉片~免沾醬 單吃就好吃!

鍋內食材比三媽多! 除了高麗菜、青江菜、金針菇、油豆腐、老油條、鴨血、豆皮...還有數種火鍋料

(小辣) 奶香麻辣鍋湯~看起來紅通通

入口(辣度)只有小辣~辣感!

是那種『奶香味濃郁』尾韻微微辣~順口麻奶鍋韻

小叮嚀: 煮奶類火鍋(非常忌)開超大火煮食! 火開太大很容易讓鍋中的牛奶『乳水分離』會變成麻辣牛奶豆花鍋

so您可以和小紫一樣開中火煮

(不要開大火)煮到鍋內湯一直大滾冒泡泡

中火煮食、煮熟轉小火(全程)免擔心好吃又好喝奶香麻辣鍋~煮著煮著變成(乳水分離)麻奶豆花鍋冏況!!

麻奶鍋內有兩大根老油條

我愛吃軟中帶脆口感! 不喜歡煮太糊爛! 咬食時"小心燙口"老油條會爆汁

鴨血可以多煮一下再食用!

點麻奶鍋附餐鴨血不會像點『川香麻辣鍋』那樣帶著麻辣湯香氣

鴨血是微微辣帶奶香~滑嫩食感(我喜歡)

自助吧『醬料區』基本辛香佐料都有

但~逸小鍋無提供『蒜末』

喜歡蒜香者~可以點超濃香蒜鍋吃(火鍋湯帶著蒜香煮肉食很棒)

佐醬除了醬油、也有辣味醬油與蒜茸油膏可自調佐醬(鹹度)

(住桃園)逸小鍋是我們一年四季外食(小火鍋)愛店之一(常吃總店)

這品牌~沙茶醬很特別! 吃的到細花生顆粒香氣

若您是點食(重口味)火鍋吃! 建議您調醬時可以不加醬油(只加少許蒜茸油膏)拌醬就好(佐醬)才不會過鹹!

沙茶醬+拌乾麵也好吃!

哥點的藥膳雞腿鍋 $180元+30元(豬肉片換雞腿)

每家逸小鍋雞腿肉(供應商)可能不太一樣？

總店是無骨雞腿肉! 今天吃的嘉義仁愛店是厚切帶骨雞腿肉(肉量算多)

鍋內鍋物蠻多的! 雞腿肉吃的到肉甜味~有新鮮；肉質不柴不硬(嫩口)

我吃火鍋很少喝湯(湯都用來煮鍋物吃)

哥則是吃火鍋必喝湯一族!

逸小鍋是他的愛店! 每次外食吃(逸小鍋)都會點想喝的湯頭喝不停!

內用『可免費續湯』

全店僅藥膳鍋(加湯)是+藥膳高湯!

其餘葷食火鍋『加湯』都是+店家自熬大骨蔬菜高湯!

哥真的是大食怪! 已喝一鍋藥膳湯又續了8分滿藥膳湯底

自助區~豆芽菜與魚板 (免加價)自助無限吃到爽

想吃多少夾多少! 店員會一直補料! 煮完再續夾就好! 萬一夾太多造成浪費! 店家有權加收浪費食材費的喔!

內用(自煮小火鍋)或外帶、外送(熟食火鍋)均享生干貝、豬肉片買一送一好康!

但~叫外送平台(Foodpanda熊貓外送)無法享此優惠!

豬肉片 買一送一總共12片才$70元 必加點!

生干貝 買一送一總共12顆 $80元

生干貝出餐時有包冰! 下鍋後不用煮太久!

煮到冰融化再煮一下下即可撈食(若煮過久)干貝會縮太小變硬!

冰融再煮一下下(撈食)口感最棒! size不大~但鮮甜

櫃檯放了季節限定茼蒿菜

茼蒿是哥煮火鍋時最愛的青菜 $40元/份

(單點)蝦子 $60元 有6隻

今年冬天和往年相比(特冷) 點蝦子煮藥膳蝦吃很可以

白蝦尺寸算大隻! 口感鮮Q彈牙

桌上無面紙

面紙是放置店內多區(牆面)讓客人自抽取

(單點) 滷雙拼 $50元 是我們每次吃逸小鍋標配(必點)

嘉義仁愛店(盛器和桃園健行總店不一樣)無法二次加熱

出餐後~建議您可以夾一旁酸菜配食(趁熱吃)

麻辣鴨血(口感微辣)! 可能是切太大塊？ 今天點的略顯沒那麼入味

麻辣臭豆腐 聞起來"臭"吃進嘴裡"香"

我習慣拿筷子對半切(沾佐)盤內麻辣滷汁後再開吃! 此時臭豆腐孔洞沾附麻辣滷汁香(入口)香氣更顯濃郁；口感軟硬適中很涮嘴

哥點的燙魷魚 $70元/份

使用麻辣滷汁川燙後才出餐! 記得先將酸菜和麻辣湯汁拌一拌再夾食

燙魷魚 Q脆Q脆! 沾麻辣汁後再吃最對味!

一鍋170元左右小火鍋附設自助吧免費吃喝!

自助區(冷熱飲)選擇算多

冷飲也有低糖薏仁水、多酚無糖紫茶、卡曼橘果汁

熱飲選擇也不少

別問我哪種飲料好喝？

因問小紫不準嘿! 外食火鍋我只鍾愛(無色系列)汽水(7喜)

單點的麻辣滷雙併~還剩2大塊麻辣鴨血沒吃(已冷掉)

我點的"奶香麻辣鍋"湯底放麻辣鴨血加熱(很麻吉)很合

so我將麻辣鴨血用筷子分切小塊一點(再放進麻奶鍋內)加熱~口感讚捏！好吃

哥google評論送的雞蛋(我煮麻奶鍋蛋包)給他吃

他說: 金厚呷! 帶麻辣牛奶湯香氣~好吃

奶香麻辣鍋(鍋物)已完食

剩下的麻奶湯別浪費! 煮乾拌麵很夠味!

王子麵吸飽飽麻奶湯~超涮嘴

不管炎夏或寒冬

外食吃小火鍋若店家附設冰品自助吧! 必留一點胃吃冰

逸小鍋有冰淇淋與DIY霜淇淋!2種冰品

我特愛霜淇淋口感味蕾!

嘉義店是提供『巧克力口味』霜淇淋! 巧克力味道很濃郁! 不會太甜!

好吃到忘了(今天戶外氣溫只有12度)連吃了2支

店外寫著

逸小鍋百元平價小火鍋(外帶/外送)熟食小火鍋每鍋現折10元+加送利樂包飲料乙瓶

離店前剛好看到店員在包(要外送的熟食火鍋) 借拍一下

外帶熟食火鍋附白飯+豆瓣醬+一瓶乳酸飲

好奇的詢問: 外送範圍與規定？

附近居民、上班族(1公里內)點一鍋即享店家熟食火鍋外送到府服務

超過一公里(1次點5碗)就有送! 距離超過3公里以上(需點滿幾鍋？)請您自己打電話洽詢喔！

PS: 點一鍋外送(會視店家當下)店內忙碌與否才接單；用餐尖峰時段~可能無法現點現外送；需等不忙時才能安排外送到府

(下圖)逸小鍋嘉義仁愛店外送、外帶(熟食火鍋)MENU

若您急著外送到府用餐也可以直接點『熊貓外送』但~點foodpanda外送(無法享)豬肉片或生干貝買送一送好康喔!

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店(一樓)用餐環境

櫃檯前方有(單人)用餐座位

4人桌(1~2人用餐)有隔板

嘉義仁愛店是使用IH爐煮火鍋

不像總店及其它分店是使用瓦斯爐火煮食

我覺得超適合親子家庭用餐(無明火) 不用擔心帶孩子來吃火鍋! 爸比媽咪沒注意時、不小心打翻火鍋或燙傷

騎車店門口(附近)有機車停車格

開車步行約2分鐘(嘉義慈濟診所)周邊有數家付費停車場可停

印象中仁愛路轉進(延平街)至少有4家停車場可停車(停車費不太一樣)

嘉義慈濟診所地下室有(City parking城市車旅延平站)付費停車場

（上圖）延平街側門馬路對面有(下圖)小小一區城市車旅延平二站停車場

我們是停(延平街)美術館環安停車場

美術館環安停車場(平日)一小時40元當日停車費最高上限200元

久停會比停慈濟的停車場(最高上限280元)便宜!

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 位在離嘉義火車站不遠熱鬧仁愛路上

斜對面是『合作金厙-南嘉義分行』

每鍋170元起即享內用『自助吧餐食』無限吃喝!

對食量大或喜歡有多種麵飯食、飲料可吃喝饕客而言! 挺划算的

店家粉專PO文最新活動! 平日早上10點到下午4點『點一鍋火鍋』就送一份30元小菜『點2鍋』送2份(以此類推)

冷冷天氣~吃鍋最暖! 推薦給您

::繼續閱讀::

更多『小紫吃喝玩樂』美味食記與遊記

追蹤小紫IG https://www.instagram.com/duck303088/

小紫Tiktok 點我 連結

更多『嘉義美食』吃吃喝喝

更多『嘉義景點』趴趴GO