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> 美食 > 嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免費自助吧(8款麵食/20種冷熱飲品/冰淇淋/霜淇淋/壽喜燒飯/椰香咖哩飯/魚板/…

嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免費自助吧(8款麵食/20種冷熱飲品/冰淇淋/霜淇淋/壽喜燒飯/椰香咖哩飯/魚板/豆芽菜)無限吃到飽

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 嘉義火車站美食 嘉義附設自助吧火鍋 逸小鍋仁愛店 more
2024-12-28 13:10:00 文字：小紫吃喝玩樂~
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小紫吃喝玩樂~

小紫吃喝玩樂~
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嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物嘉義仁愛店】免費自助吧(8款麵食/20種冷熱飲品/冰淇淋/霜淇淋/壽喜燒飯/椰香咖哩飯/魚板/豆芽菜)無限吃到飽(逸小鍋嘉義店菜單)

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-首圖.jpg

一分鐘逸小鍋餐食(短影)快速看  嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免 https://youtube.com/shorts/ON6jMyDR0f0?si=Z3n93OfAfOPrceDX

逸小鍋內用(火鍋)外帶、外送(熟食鍋)都可享生干貝豬肉片(買一送一)好康! 

 總共12顆(12片)很划算!

生干貝、豬肉片買一送一很划算-逸小鍋嘉義仁愛店.jpg

吃過桃園逸小鍋健行總店火鍋!

看到嘉義分店新開幕! 趁來嘉義市玩(直接來回味)

驚喜發現! 嘉義人太幸福啦! 火鍋肉片數量竟然比總店配餐還多；仔細算『一鍋多2片肉』肉量是所有逸小鍋分店中最多的! 

與他牌(平價個人小火鍋相比) 逸小鍋嘉義仁愛店(奶香麻辣鍋)鍋內肉量也比別家火鍋店來的多『有8片肉』 嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免  嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免 

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (3).jpg

逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店

電話:05-225-9797

營業時間: 10:00~22:00(中午不午休)

地址:嘉義市西區仁愛路452號

粉絲頁: 逸小鍋鍋-嘉義仁愛店

收費方式: 剛開不久~目前只收現金

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店外觀 (1).jpg

嘉義火車站步行約450m-7分鐘路程

是旅人們來嘉義市立美術館嘉義市玩時享食好去處！ 內用附設『自助吧』對食量大的人而言~(飯麵)副食可以吃超飽!

嘉義火車站到逸小鍋仁愛店路線地圖.png

從早上10點開到晚上10點

(無~午休時段)全天~無論何時想吃火鍋都可內用、外帶或外送!

最新好康報報一

(平日)10:00~16:00內用開鍋(點火鍋)現場加碼免費招待30元小菜乙份(也可補差額更換其它小菜)

註:共鍋使用其它優惠者/無法同時做兌換!

下午不休息-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

可預約訂位!

內用座位分1、2樓! 一樓客滿時才會開放2樓用餐空間

2樓共12席座位(可包區

假日生意好! 沒預約~若遇客滿；店外有候位椅(不會等太久)

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-候位區.jpg

逸小鍋嘉義仁愛店消費方式:

  1. 不收服務費、只收現金
  2. 用餐時間90分鐘
  3. 內用自助吧餐食無限吃到飽(不提供剩食與任何內用餐點之打包)
  4. 可共鍋(最多2人共食乙鍋)

身高110cm以上(未點鍋)共鍋費80元(可折抵單點餐食)

身高140cm以上(共鍋費100元)可折抵單點餐食

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店消費方式.JPG

點餐方式: 手機掃桌上QR碼點餐選(店內付款)送出訂單馬上到櫃台結帳入座等候出餐

點完餐~千萬不要更換座位! 服務生才不會出錯餐！

未結帳~廚房不會出餐喔! so記得掃碼點完餐立即到櫃檯付費!

點餐掃QR碼-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

沒帶手機或不會使用線上點餐系統！

店內(櫃檯旁)有紙本MENU可劃單；再到櫃檯點餐結帳；也可請服務生協助您點餐

自己拿菜單看-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

好康報報二:

任點(奶香麻辣鍋/川香麻辣鍋/泰式酸辣鍋)麻辣系列火鍋任2鍋；現場加送小菜(麻辣滷鴨血)乙份

麻辣系列任點2鍋送滷鴨血-逸小鍋鍋物.jpg

之前與桃園堂妹家外食在桃園-中壢健行總店有點過(麻辣系列任擇2鍋)真的當餐現送(下圖)滷麻辣鴨血

送的麻辣鴨血-逸小鍋中壢健行店 (2).jpg

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店MENU

2024-12月拍攝! 避免未來店家菜單內容或單價調整更新(僅供參考)請以您用餐日(現場菜單)為準!

個人小火鍋每鍋170元起~230元

逸小鍋鍋物是我們目前吃過的百元平價小火鍋(品牌中)湯頭選擇最多的店家

 

葷食火鍋口味多達23種素食鍋4種選擇

無論是傳統大腸臭臭鍋/沙茶鍋/海鮮鍋

冬令進補藥膳鍋/麻油鍋

異國風味韓式泡菜鍋/咖哩鍋/檸檬香茅鍋/南洋風味鍋/粵式胡椒鍋

奶控必點『香濃起司鍋/南瓜牛奶鍋/海鮮牛奶鍋/奶香麻辣

台式經典酸菜白肉鍋/剝皮辣椒鍋/超濃香蒜鍋/干貝鍋/鮮魚片鍋

等...火鍋湯頭選擇真的太多啦!

一週吃2次(每次點不同口味)連吃3個月也不會覺得膩!

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店2024菜單.jpg

(餐碗)與夾食自助吧餐食(紙盤)結帳後才會給

點幾鍋給幾份! (共鍋)也是付費後才會提供共鍋者(碗盤)

結帳給碗盤-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

我是趁陪大仁哥來嘉義洽公時(順便安排)嘉義市半日遊

內用這天開幕活動有豬肉片(免費兌換券)

當時心想近期應該沒時間『再來嘉玩』當下直接將『券』轉送給現場用餐客人啦!

活動不曉得結束沒？ 若您也有此券! 

別忘了有(使用期限喔)最慢114-1月底前可免費換6片豬肉盤！

評論送肉券-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.JPG

好康報報三: Google星評送雞蛋一顆

真心喜歡再評論；店家不會主動提醒或要求給星評(秀給店員看)即可現換一顆蛋

評論送雞蛋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

(下圖)自助吧餐食內用(全部)通通免加價(免費)自助無限享用! 無限吃到飽

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-用餐環境 (4).jpg

候餐時間~帶小朋友親子家庭! 自助區有餅乾可解饞

餅乾-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

廁所在2樓! 對行動不便饕客來說~略顯不方便! 

化粧室在2樓-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

除了一樓用餐區二樓也有用餐座位

2樓有3桌(可坐12人)

非常適合家庭聚餐、朋友、同事約聚『包區

包區方案與低消？我不清楚! 請自己電洽05-225-9797詢問店家嘿  嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免

2樓可包區-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

2樓可包區-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

一樓餐椅無椅背

櫃檯旁有置物籃(自取)可放外套與包包

餐畢記得將置物籃(物歸原位)

置物籃-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

內用除了白飯

還有椰香咖哩飯/壽喜燒飯/麻辣汁拌飯(飯食)自助無限吃

拌飯醬汁-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

飯鍋旁有小朋友吃飯最愛配食佐餐『肉鬆肉鬆拌飯想吃多少？自己+

白飯配肉鬆-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

對工作需消耗許多體力(大仁哥)來說!

這種單價不高

(內用)又有很多飯麵食

可以無限吃小火鍋店(一直是他的心頭好) 

今天南下來嘉義洽公;忙到沒時間吃午餐 (此時心想)下午離峰時段直接來吃逸小鍋剛好(午餐、晚餐)兩餐一次解決。

下午時段火鍋吃飽飽~晚餐直接跳過(免吃啦)

椰香咖哩、壽喜燒飯-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

壽喜燒飯淋一些麻辣醬汁(哥單吃)就可扒兩碗飯

淋麻辣醬-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

冷熱飲品選擇大約20種、餐後還可來支DIY霜淇淋

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-自助吧餐食 (2).jpg

麵食控! 快來實現吃麵自由

寛王子麵/雞絲麵/意麵/王子麵/細冬粉/油麵(黃麵)/烏龍麵/寛冬粉通通自助無限吃到飽

麵食自助無限吃-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-自助吧餐食 (1).jpg

冷藏冰箱豆芽菜魚板也是無限夾煮(吃到飽) 

不怕客人吃、只怕客人夾太多吃不完

避免浪費食物(記得分次)酌量取用、吃多少夾多少

冰箱麵食自助吃到飽-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

午餐沒吃!  兩餐當一餐吃! 開動啦!

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-餐食合照.jpg

餐具(筷子、湯匙)自助區~自取

餐具自取-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

我喜歡(左)椰香咖哩飯~香氣

哥喜歡(右)壽喜燒飯麻辣醬汁(下飯)滋味

椰香咖哩、壽喜燒飯-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

點餐時火鍋均可選擇『辣度』也可+加價升級換『羊肉、牛肉、雞腿魚片

有附肉片之火鍋(鍋內)會附豬肉片

 

我點奶香麻辣鍋  $230元+10元  (原本的豬肉片)換牛肉片

出餐時覺得肉量很多

(回家)和之前吃逸小鍋總店食記相片(比對後)

哇!!! 嘉義仁愛店『多』2片肉捏! 總共有8片牛肉片難怪當下我覺得鍋中肉多多   嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

五花牛肉片  肥瘦相間~肉質嫩口

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (4).jpg

麻奶牛肉片~免沾醬  單吃就好吃!

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

鍋內食材比三媽多! 除了高麗菜、青江菜、金針菇、油豆腐、老油條、鴨血、豆皮...還有數種火鍋料

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (6).jpg

(小辣)  奶香麻辣鍋湯~看起來紅通通

入口(辣度)只有小辣~辣感! 

是那種『奶香味濃郁』尾韻微微辣~順口麻奶鍋韻

小叮嚀: 煮奶類火鍋(非常忌)開超大火煮食! 火開太大很容易讓鍋中的牛奶『乳水分離』會變成麻辣牛奶豆花鍋

so您可以和小紫一樣開中火煮

(不要開大火)煮到鍋內湯一直大滾冒泡泡

中火煮食、煮熟轉小火(全程)免擔心好吃又好喝奶香麻辣鍋~煮著煮著變成(乳水分離)麻奶豆花鍋冏況!!

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (5).jpg

麻奶鍋內有兩大根老油條

我愛吃軟中帶脆口感! 不喜歡煮太糊爛! 咬食時"小心燙口"老油條會爆汁

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (7).jpg

鴨血可以多煮一下再食用! 

麻奶鍋附餐鴨血不會像點『川香麻辣鍋』那樣帶著麻辣湯香氣

鴨血是微微辣帶奶香~滑嫩食感(我喜歡)

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (8).jpg

自助吧『醬料區』基本辛香佐料都有

但~逸小鍋無提供『蒜末』

喜歡蒜香者~可以點超濃香蒜鍋吃(火鍋湯帶著蒜香煮肉食很棒)

佐醬除了醬油、也有辣味醬油蒜茸油膏可自調佐醬(鹹度)

佐醬區-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

(住桃園)逸小鍋是我們一年四季外食(小火鍋)愛店之一(常吃總店)

這品牌~沙茶醬很特別! 吃的到細花生顆粒香氣

若您是點食(重口味)火鍋吃! 建議您調醬時可以不加醬油(只加少許蒜茸油膏)拌醬就好(佐醬)才不會過鹹!

沙茶醬+拌乾麵也好吃!

沙茶醬很特別-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

哥點的藥膳雞腿鍋  $180元+30元(豬肉片換雞腿)

每家逸小鍋雞腿肉(供應商)可能不太一樣？

總店是無骨雞腿肉! 今天吃的嘉義仁愛店厚切帶骨雞腿肉(肉量算多)

藥膳雞腿鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

鍋內鍋物蠻多的! 雞腿肉吃的到肉甜味~有新鮮；肉質不柴不硬(嫩口)

藥膳雞腿鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

我吃火鍋很少喝湯(湯都用來煮鍋物吃)

哥則是吃火鍋必喝湯一族!

逸小鍋是他的愛店! 每次外食吃(逸小鍋)都會點想喝的湯頭喝不停! 

藥膳雞腿鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (3).jpg

內用『可免費續湯

全店僅藥膳鍋(加湯)是+藥膳高湯!

其餘葷食火鍋『加湯』都是+店家自熬大骨蔬菜高湯!

哥真的是大食怪! 已喝一鍋藥膳湯又續了8分滿藥膳湯底

加藥膳湯-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

自助區~豆芽菜魚板 (免加價)自助無限吃到爽

想吃多少夾多少! 店員會一直補料! 煮完再續夾就好! 萬一夾太多造成浪費! 店家有權加收浪費食材費的喔!   嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免

豆芽菜魚板無限吃-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

豆芽菜魚板無限吃-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

內用(自煮小火鍋)或外帶、外送(熟食火鍋)均享生干貝豬肉片買一送一好康! 

但~叫外送平台(Foodpanda熊貓外送)無法享此優惠!

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店買一送一menu.jpg

豬肉片 買一送一總共12片$70元  必加點!

豬肉片買一送一12片-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

生干貝  買一送一總共12顆 $80元

干貝買一送一12顆-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (3).jpg

生干貝出餐時有包冰! 下鍋後不用煮太久!

煮到冰融化再煮一下下即可撈食(若煮過久)干貝會縮太小變硬! 

干貝買一送一12顆-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

冰融再煮一下下(撈食)口感最棒!  size不大~但鮮甜

干貝買一送一12顆-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

櫃檯放了季節限定茼蒿菜

茼蒿-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

茼蒿是哥煮火鍋時最愛的青菜  $40元/份

茼蒿-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

(單點)蝦子  $60元  有6隻

單點蝦子-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

今年冬天和往年相比(特冷)  點蝦子煮藥膳蝦吃很可以

白蝦尺寸算大隻! 口感鮮Q彈牙 

藥膳蝦逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

桌上無面紙

面紙是放置店內多區(牆面)讓客人自抽取

面紙牆上抽-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

(單點) 滷雙拼  $50元 是我們每次吃逸小鍋標配(必點)

滷雙拼逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2)28.jpg

嘉義仁愛店(盛器和桃園健行總店不一樣)無法二次加熱

出餐後~建議您可以夾一旁酸菜配食(趁熱吃)

麻辣鴨血(口感微辣)! 可能是切太大塊？ 今天點的略顯沒那麼入味 

滷雙拼逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

麻辣臭豆腐  聞起來"臭"吃進嘴裡"香"

我習慣拿筷子對半切(沾佐)盤內麻辣滷汁後再開吃! 此時臭豆腐孔洞沾附麻辣滷汁香(入口)香氣更顯濃郁；口感軟硬適中很涮嘴

滷雙拼逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

哥點的燙魷魚  $70元/份 

使用麻辣滷汁川燙後才出餐! 記得先將酸菜和麻辣湯汁拌一拌再夾食

燙魷魚-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

燙魷魚  Q脆Q脆! 沾麻辣汁後再吃最對味!

燙魷魚-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

一鍋170元左右小火鍋附設自助吧免費吃喝!

自助區(冷熱飲)選擇算多

冷飲-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

冷飲也有低糖薏仁水多酚無糖紫茶卡曼橘果汁

冷飲-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2).jpg

熱飲選擇也不少

熱飲選項-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.JPG

別問我哪種飲料好喝？

因問小紫不準嘿! 外食火鍋我只鍾愛(無色系列)汽水(7喜)

飲料-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

單點的麻辣滷雙併~還剩2大塊麻辣鴨血沒吃(已冷掉)

我點的"奶香麻辣鍋"湯底麻辣鴨血加熱(很麻吉)很合

so我將麻辣鴨血用筷子分切小塊一點(再放進麻奶鍋內)加熱~口感讚捏！好吃 

麻辣鴨血煮麻奶鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

哥google評論送的雞蛋(我煮麻奶鍋蛋包)給他吃

他說: 金厚呷! 帶麻辣牛奶湯香氣~好吃

評論送雞蛋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店1.jpg

奶香麻辣鍋(鍋物)已完食

剩下的麻奶湯別浪費! 煮乾拌麵很夠味!

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (10).jpg

王子麵吸飽飽麻奶湯~超涮嘴

奶香麻辣牛肉鍋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (9).jpg

不管炎夏或寒冬

外食吃小火鍋若店家附設冰品自助吧! 必留一點胃吃冰

逸小鍋有冰淇淋DIY霜淇淋!2種冰品

瑪淇摩爾冰淇淋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

我特愛霜淇淋口感味蕾!
嘉義店是提供『巧克力口味霜淇淋! 巧克力味道很濃郁! 不會太甜!

巧克力霜淇淋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

好吃到忘了(今天戶外氣溫只有12度)連吃了2支  嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免  

巧克力霜淇淋-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (1).jpg

店外寫著

逸小鍋百元平價小火鍋(外帶/外送)熟食小火鍋每鍋現折10元+加送利樂包飲料乙瓶

外帶折10元加送飲料-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 (2)11.jpg

離店前剛好看到店員在包(要外送的熟食火鍋) 借拍一下  嘉義平價火鍋推薦/嘉義火車站美食【逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店】免

外帶熟食火鍋附白飯+豆瓣醬+一瓶乳酸飲

好奇的詢問: 外送範圍與規定

附近居民、上班族(1公里內)點一鍋即享店家熟食火鍋外送到府服務

超過一公里(1次點5碗)就有送! 距離超過3公里以上(需點滿幾鍋？)請您自己打電話洽詢喔！

PS: 點一鍋外送(會視店家當下)店內忙碌與否才接單；用餐尖峰時段~可能無法現點現外送；需等不忙時才能安排外送到府

外帶折10元加送飲料-逸小鍋鍋物嘉義仁愛店.jpg

(下圖)逸小鍋嘉義仁愛店外送、外帶(熟食火鍋)MENU

若您急著外送到府用餐也可以直接點『熊貓外送』但~點foodpanda外送(無法享)豬肉片生干貝買送一送好康喔!

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店外帶MENU.JPG

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店(一樓)用餐環境

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-用餐環境 (2).jpg

櫃檯前方有(單人)用餐座位

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-用餐環境 (3).jpg

4人桌(1~2人用餐)有隔板

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-用餐環境 (1).jpg

嘉義仁愛店是使用IH爐煮火鍋

不像總店及其它分店是使用瓦斯爐火煮食

我覺得超適合親子家庭用餐(無明火) 不用擔心帶孩子來吃火鍋! 爸比媽咪沒注意時、不小心打翻火鍋或燙傷

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-IH爐煮火鍋.jpg

騎車店門口(附近)有機車停車格

開車步行約2分鐘(嘉義慈濟診所)周邊有數家付費停車場可停

印象中仁愛路轉進(延平街)至少有4家停車場可停車(停車費不太一樣)

嘉義慈濟診所旁有付費停車場 (2).JPG

嘉義慈濟診所地下室有(City parking城市車旅延平站)付費停車場

嘉義慈濟診所-城市車旅地下停車場.JPG

（上圖）延平街側門馬路對面有(下圖)小小一區城市車旅延平二站停車場

城市車旅-延平二站停車場 (1).JPG

我們是停(延平街)美術館環安停車場

嘉義-美術館環安停車場 (1).jpg

美術館環安停車場(平日)一小時40元當日停車費最高上限200元

久停會比停慈濟的停車場(最高上限280元)便宜!

嘉義-美術館環安停車場 (2).jpg

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店 位在離嘉義火車站不遠熱鬧仁愛路

斜對面是『合作金厙-南嘉義分行

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店-對面合作金庫南嘉義分行.jpg

每鍋170元起即享內用『自助吧餐食』無限吃喝!

對食量大或喜歡有多種麵飯食、飲料可吃喝饕客而言! 挺划算的

店家粉專PO文最新活動! 平日早上10點到下午4點『點一鍋火鍋』就送一份30元小菜『點2鍋』送2份(以此類推)

冷冷天氣~吃鍋最暖! 推薦給您

逸小鍋鍋物嘉義仁愛店外觀 (2).jpg

 

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  每個人對『逸小鍋』火鍋餐食口味喜好不盡相同12月食記心得僅供參考。店家 營業時間、餐食實際內容/成份售價/優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫食記分享文嗎？幫  小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食與景點GO

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創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
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逸小鍋鍋物嘉義仁愛店

phone05-2259797
place嘉義市西區仁愛路452號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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