「U&me找咖」距離捷運古亭站步行約一分鐘的路程

是一間有提供插座和免費wifi的不限時咖啡廳，很適合包場聚餐

低消為$80飲料或餐點皆可、餐點可做為些客製化、餐點可外帶、有訂位服務

寵物友善：須裝寵物籠及勿讓寶貝隨地亂跑、便溺

包場服務：小型包場(15人以內)可提供小包廂包場，多人整間包場也有！

主要販售早午餐／找咖吐司／莎莎醬歐姆蕾／義大利麵／義大利燉飯／歐姆蛋咖哩飯

焗烤千層麵／木盆沙拉／甜派／鹹派／鬆餅／炸物／湯品／飲品，品項選擇相當豐富

點餐方式：餐點及飲品皆填寫代號於點餐單，套餐A、B、C、D(一個+30元)，

E套餐(全部附餐都有，飲品四選一)+90元（套餐飲品無法補差價更換）

等餐的期間可以看看雜誌或周刊殺殺時間！

「U&me找咖」有戶外座位區、吧台區、一般方桌區以及我最喜歡的矮沙發座位區

【冬季限定】麻油雞燉飯，即日起至2025.2.28

海鹽拿鐵，有著濃醇奶香及絲滑奶泡，點綴微鹹的海鹽

喝起來微鹹微甜，不愧是店裡最受歡迎的人氣飲品！

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花釀鳳梨茶，上下漸層分明，喝之前要先均勻攪拌一下～

淡雅紅茶搭配鳳梨酸甜清爽的香果及馥郁芬芳的桂花香

甜度淺淺的，喝起來清新爽口，挺不錯的！

允指辛雞翅(微辣)，現炸雞翅香酥可口，雞肉鮮嫩多汁超juicy

帶點微微辣度，吃起來超唰嘴，沒有令人不悅的雞腥味或冷凍感～

美味度深得我心，這道炸物要趁熱吃風味最佳唷！

脆糖肉鬆芋泥吐司，這道人氣早午餐，我自己相當喜歡～

金黃酥脆的奶香吐司，表面裹上一層薄薄脆糖，香甜滋味很加分

內餡選用鹹香的肉鬆搭配軟綿的蒸芋頭，整體口感很有層次

以新鮮爽脆的生菜沙拉陪襯，佐上經典千島醬，very good！

青醬香煎雞腿排義大利燉飯，青醬製作過程繁瑣費工

需親自採栽九層塔，加入適當的調味再用堅果以文火翻炒

真的有別於一般的甜羅勒，香氣更加濃郁迷人餒～

雞腿排分切成好幾塊易於入口的大小，雞皮色澤誘人沒有黑焦

雞肉肉質嫩軟好吃，搭配新鮮胡蘿蔔和大朵鮮脆的青花椰很解膩！

日式辣炒牛義大利麵(小辣)，吃膩經典紅白青醬，想來點不一樣點這款準沒錯！

鹹甜日式醬汁相當夠味，加入煸炒過的辣椒，增添微量辛辣感

義大利麵麵量十足，麵條軟硬適中，吃完挺有飽足感的～

牛肉圍繞在周圍，肉質挺有嫩度的，口感不老也不柴！

加入了清甜洋蔥、柴魚片、濃郁九層塔、辣椒絲、鮮綠花椰菜，很料多豐富～

手作鮮奶酪，質地綿密滑順，散發著濃郁奶香，搭配香甜芒果醬，簡單味美，值得升級加購！

店名：U & me找咖

電話：（02）2356-8633

地點：臺北市中正區羅斯福路二段66巷8號

營業時間：ㄧ～五：10:00～21:00、六、日：09:00～21:00

FB：https://reurl.cc/kEAKGG

IG：https://reurl.cc/eOYYv7

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