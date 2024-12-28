♥J&W多肉農園過嶺草莓瓜果農場♥鄰近高鐵桃園站

老闆原本是台北建國花市多肉植物的業者,今年才開始經營草莓園

他們家的草莓溫室多達六百坪,空間乾淨又明亮而且全部採高架栽培

不僅對大人的腰很友善(笑)小小朋友也可以採得很高興

近兩萬株的草莓品種包含香水草莓.豐香草莓以及白草莓(天使之實)等

目前紅草莓預計在一月初就會開放大家來採.白草莓則是要到一月中

然後來這裡除了採草莓之外還有多達三百種的多肉植物~小心荷包大失血阿哈哈哈

♥J&W多肉農園過嶺草莓瓜果農場♥

電話:0937-104655

地址:桃園市中壢區福嶺路156號旁巷子底

營業時間:12月到四月，每週六、日，10:00 ~ 17:00(開放時間彈性調整，視當季果量調整)

不用預約，可直接前往

FB:https://reurl.cc/O5V1Ey



檢視較大的地圖

距離桃園高鐵站不遠,車程大約15分鐘就會抵達

農場巷子口有個可愛的小招牌~看到這個請記得直接左轉進來就對啦!!

目前♥J&W多肉農園過嶺草莓瓜果農場♥僅在周末開放

接待處沒有過多的裝潢,就是很純樸的可愛

老闆夫妻原本是多肉植物設施生產栽培業者

以多肉繁殖、零售、批發業務為主

另外也有提供草莓苗給桃園的草莓農場

今年決定自家也來栽種草莓,自然專業度百分百

冬天到春季有草莓,夏季則是會栽種小西瓜或哈密瓜

拿了籃子和剪刀之後就準備去採草莓啦!!!

看看咱家球哥這雀躍的背影哈哈哈哈

一走進溫室整個有驚豔到~這也太明亮又乾淨了!!!!

因為是今年才新建的智慧環控溫室

直接導入智慧農業設施，達到省工、精準灌溉及增加栽培管理深度

必須說老闆真的很大手筆阿XDDD

之前有大概了解一下現在的科技農業部分,費用真的不便宜

但是在人力短缺的狀況之下,智慧溫室真的可以省去很多需要人工處理的環節

然後他們的溫室採草莓區有多達六百坪~光是草莓株就有兩萬株

我們這次造訪的時間還算有點早~成熟的草莓並不多

但相信到了今年底或是一月初之後就是整個紅通通的盛況啦!!!

老闆說光是走道就有二十條~沒想到來草莓園採草莓還可以順便健身捏哈哈哈哈哈

球哥自從懂事以來就很喜歡採草莓~媽媽我可是帶他從小採到大

看到♥J&W多肉農園過嶺草莓瓜果農場♥就想到之前去福岡的草莓園

也是這樣乾淨然後採高架式設計

這樣真的不只小孩採得開心

大人也不用一直彎腰幫忙

也不像其他草莓園一樣遇到下雨就滿是泥濘不好走鞋子弄髒

來這裡採草莓真的是一種高級享受耶~

雖然草莓不多~但咱家球哥可是從頭到尾都是超開心的在草莓園裡四處穿梭尋找成熟的草莓

只要一發現就立刻笑容滿面的手起刀落~超迅速的就採了半籃草莓啦!!

這裡的草莓品種有香水草莓.豐香草莓以及白草莓

豐香比較小顆也會比較晚熟,但是甜度很高

白草莓我們這次只有看到一顆~~盛產大概就要一月中囉~

另外貼心提醒大家~雖然這裡的草莓是採自然農法不噴灑農藥

但是一開始在培育時多少還是有些農藥的部分~請不要邊採邊吃嘿!!

採完的草莓要先帶到櫃台秤重結帳

紅草莓一斤$500,白草莓$1000

可以選擇直接用外帶盒帶走

如果想要採來送人的話也有漂亮的包裝盒喔~

採完草莓我們也順便到一旁的多肉植物區逛了一圈



♥J&W多肉農園過嶺草莓瓜果農場♥的多肉植物都是老闆親自培育栽種

多達三百種的多肉植物真的看到我們眼花撩亂

很多都長得可可愛愛的讓人很想帶回家

球哥第一次看到這麼多多肉植物就像發現新大陸一樣逛了好幾圈整個好奇到不行

像這種小小盆的還可以組合成不一樣的多肉小盆栽

看起來更繽紛耶!

難怪那麼多人都喜歡多肉植物~看久了好療癒喔!!

老闆說多肉植物照顧起來很簡單

一周澆一次水~然後要給他曬太陽~除此之外沒有別的了哈哈哈

所以最後我們也挑了幾盆帶回家~希望可以成為綠手指?

目前桃園中壢農會也推出了有著可愛包裝的草莓伴手禮$350/盒

裡面會有一包草莓花生酥和一罐原味甘糀和一罐草莓甘糀

不僅包裝有質感又好吃.過年當作伴手禮非常適合喔!!!

草莓花生酥

訂購通路:中華民國農會中壢辦事處農村社區小舖

地址:桃園市中壢區和平街 19 號

電話:03-4277979#154

最後放上桃園的草莓園地圖給大家參考

有興趣的朋友也可就近挑選離自己比較近的前往喔!!

玄盛發農場

開放時間：一月到四月，每週六、週日，09:00 ~ 16:00

是否預約：不用預約，可直接前往

店家地址：320桃園市中壢區大享街一段236號

電話號碼：0911-155380

FB:https://reurl.cc/ZZXOWW

草莓品種：美姬草莓

J&W多肉過嶺草莓瓜果農園

開放時間：開放時間：12月到四月，每週六、日，10:00 ~ 17:00

(開放時間彈性調整，視當季果量調整)

是否預約：不用預約，可直接前往

店家地址：320桃園市中壢區福嶺路156號旁巷子底

電話號碼：0937-104655

FB:https://reurl.cc/O5V1Ey

草莓品種：香水、豐香草莓，白草莓(天使之實)

中觀溫室蔬果農園

開放時間：採電話預約制

採果時間：一月到四月，每週一至週日，09:00 ~ 16:00

店家地址：320桃園市中壢區中觀路一段542號

電話號碼：0917-620688

FB:https://reurl.cc/Nbqj4p

草莓品種：香水草莓

秋田農場

開放時間：一月到四月，每週一至週日，09:00 ~ 17:00

是否預約：不用預約，可直接前往

店家地址：335005桃園市大溪區興昌路二段136巷92弄71號

電話號碼：0965-874240

IG:https://reurl.cc/b375DM

草莓品種： 紅顏、古都姬 、豐香、粉玉、甘王、章姬、越後姬、白草莓

草本誠食草莓 丹參農場（有機農場）

開放時間：公佈於草本誠食臉書粉絲頁

是否預約：假日免預約，週一到週五需預約。

店家地址：桃園市中壢區中正路四段255巷67弄2-10號

電話號碼：0976-267234、 0975138776

相關網址：https://reurl.cc/b3759o

草莓品種：蘋果草莓、熊本紅、章姬草莓、白草莓

草莓學校

採果時間：一月到四月，09:00 ~ 16:00；

凡假日後三天為園區維護時間不開放。

採果方式：逕洽官網

電話：03-4908180

地址：桃園市中壢區福祥路168號

官網：https://strawberry-school.com.tw/

相關FB：https://reurl.cc/O5V1rr

那個...不才小菲也害羞的申請一個粉絲團了~

再請大家幫小菲點進去按個讚唷!!感恩感恩!