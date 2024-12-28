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南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令漁獲｜宜蘭美食推薦

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2024-12-28 23:12:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

居住在宜蘭的關係，我們經常喜歡利用假日來到南方澳尋找美食，有一陣子重複吃著阿芬鮮魚湯，這一回總算說服了老爺換一家來嚐鮮，每每經過這間「五鮮握壽司」都是處於客滿狀態，於是就一直經過然後一直又錯過，碰巧這一天天氣濕冷街上人潮較少，不能事前訂位的五鮮握壽司居然不必排隊就順利進去用餐，實在太幸運啦~

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

  五鮮握壽司｜位置與停車  

位於宜蘭蘇澳鎮「五鮮握壽司」鄰近南方澳漁港，店家位置在比較狹小的海邊路上，建議從江夏路的「喜互惠超市」對面馬路進入，將車子停在「南方澳第二停車場」，步行2分鐘就可以抵達囉

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南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

  五鮮握壽司｜店家環境  

「五鮮握壽司」外觀上是一層樓的黑瓦白牆建築，簡單低調，源起是由生魚片起家，主打新鮮當令的漁獲，將在地食材呈現出美味的溫度

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

店家就在漁港旁邊，真的是新鮮直送

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

走進低調的店面，發現裡面其實有一點小文青，溫暖的燈光和舒適乾淨的環境讓人覺得很放鬆，服務人員不但年輕也都相當親切

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

內部的空間不算太大，由於抵達的時候已經客滿，所以我們兩人被帶到吧檯區的座位，直接跟師傅面對面，不但能看到冷藏櫃上的新鮮的食材，還有他們製作的過程真不錯

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

當日現撈的漁獲就擺在櫃檯右前方，

讓你新鮮看得見~ 

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

餐櫃前的器皿與茶水也可以自助取用

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

  五鮮握壽司｜ 菜 單  

這裡提供的餐點有 手捲、刺身、握壽司、

丼飯、烤炸物、定食、湯蒸物及青菜、飲品

品項還不少，可惜我們只有兩人

沒辦法通通點起來 ^^ 

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

  五鮮握壽司｜ 餐點分享  

★ 季節生魚片 $320  

來到日本料理店生魚片當然不可少，

菜單上寫共10片，實際上有九片另外加上2尾鮮蝦 

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

很可以呀，生魚片有三種魚類(不過沒有細問品種) 厚薄度與大小切得適中，很容易入口，軟嫩新鮮有夠青~ 

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

搭配醬料更有味喔~ 生魚片這一道很滿意

絕對是必點

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

鮮子也是好鮮甜 ~ 讚讚

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

★ 酥炸魚塊 $180  

因為第一次來品嚐，雖然網路上評價很不錯，但還是得實際吃過才知道，我們沒有點定食或丼飯，就憑感覺點想吃的而已，這道酥炸魚塊是用鬼頭刀來製作，外皮金黃酥脆，但是咬下去的魚肉非常軟嫩多汁，完全不會乾柴喔，配料還有苜蓿芽和黃芥末作搭配，單單吃魚塊就有香酥鹹的味道，沾醬又是另一種極致風味了，我覺得都很好吃 

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

★ 明太子干貝 $160 / 2貫 

鮮甜的干貝加上我最愛的明太子，簡直就是迷死人家的味蕾，當天雖然點的品項不多，但是淺嚐就留下美好又深刻的印象，吃得出來食材的新鮮 

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

★ 鮮魚湯 $60  

每次來到南方澳漁港，我們總愛點上「鮮魚湯」當作一種來到此處打卡的儀式感，這一小碗只能說非常非常超值，之前常去吃有名的「阿芬鮮魚湯」就已經感到滿足，但是「五鮮握壽司」的鮮魚湯味道更為精緻細膩，我有驚豔到，魚肉鮮美軟嫩、湯頭棒，喝完馬上跟老爺說下次還要再來唷 

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

南方澳必吃美食【五鮮握壽司】漁港旁的日本料理店，主打新鮮當令

  五鮮握壽司｜餐後心得  

當天點的餐都是新鮮美味，環境乾淨舒服而且服務優，用餐後的感覺很不錯，雖然無法訂位但是可以選擇早一點到，來到宜蘭南方澳漁港千萬不要錯過這一家五鮮握壽司，吃過還會想再回訪的店家，宜蘭美食再收集一家吧!! 

  五鮮握壽司｜店家資料  

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮海邊路89號 

■ 電話 : 03-996 5899 

■ 營業時間 11:00-18:30 

■ 公休日: 周一周二 

■ 無訂位服務，現金付款

■ FB臉書  五鮮握壽司

 

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

  南方澳景點美食 大集合  

 

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五鮮握壽司

phone03-996589
place宜蘭縣蘇澳鎮海邊路89號
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美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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