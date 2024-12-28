鼎山附近的深夜咖啡廳
當天來耍chill
發現很多人都一個人來讀書
這邊的氛圍感很適合靜心☕️
高雄市三民區鼎泰里鼎中路172號
15:00-01:30
07-350-8520
五週年活動外帶5折優惠
墨西哥辣味雞肉pizza
墨西哥牛肉捲餅 $250
冰磚拿鐵 $150
可可歐雷 $160
提拉米蘇 $160
橙酒巧克力慕斯 $180
提拉米蘇
店內主打的甜點很厲害
吃的兩款都是大人係不會死甜
尤其是提拉米蘇😍😍😍老公愛SS
手指餅乾浸潤咖啡液+威士忌
疊上馬斯卡彭 口感吃起來濕潤又爽口
整體非常有層次 第一次吃相當驚艷
咖啡+酒香很融合 且不會有過重的酒感
橙酒巧克力慕斯
苦甜苦甜的滋味帶有微微柑橘感的橙香
絲滑慕斯搭配底層巧克力餅乾添口感層次
輕食牛肉捲
有沙拉/培根/香腸
沙拉的自調胡麻醬很讚
牛肉捲餅裡面有滿滿起司
墨西哥辣味雞肉pizza
披薩是薄餅皮 邊緣烤的脆脆
墨式香料的taco 及綠橄欖辣感
如果以鹹食小點來說還不錯
冰磚拿鐵
是可愛小熊造型
冰磚慢慢融化與牛奶融合
醇香絲滑 風味層次十足
可可歐雷
他們家的有濃郁可可香卻不會很甜
冬天來上一杯 暖暖甜甜☺️
-
更多美食資訊可關注IG
IG LICAMI82