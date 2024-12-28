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新銳咖啡｜三民區美食｜高雄咖啡廳｜深夜咖啡館｜大人系甜點酒感提拉米蘇必嚐

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2024-12-28 23:52:00 文字：李太陽日嚐
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李太陽日嚐

李太陽日嚐
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鼎山附近的深夜咖啡廳

當天來耍chill 

發現很多人都一個人來讀書

這邊的氛圍感很適合靜心☕️

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高雄市三民區鼎泰里鼎中路172號

15:00-01:30

07-350-8520

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五週年活動外帶5折優惠

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墨西哥辣味雞肉pizza

墨西哥牛肉捲餅 $250

冰磚拿鐵 $150

可可歐雷 $160

提拉米蘇 $160

橙酒巧克力慕斯 $180

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提拉米蘇

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店內主打的甜點很厲害

吃的兩款都是大人係不會死甜

尤其是提拉米蘇😍😍😍老公愛SS

手指餅乾浸潤咖啡液+威士忌

疊上馬斯卡彭 口感吃起來濕潤又爽口

整體非常有層次 第一次吃相當驚艷

咖啡+酒香很融合 且不會有過重的酒感

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橙酒巧克力慕斯

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苦甜苦甜的滋味帶有微微柑橘感的橙香

絲滑慕斯搭配底層巧克力餅乾添口感層次

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輕食牛肉捲

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有沙拉/培根/香腸

沙拉的自調胡麻醬很讚

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牛肉捲餅裡面有滿滿起司

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墨西哥辣味雞肉pizza

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披薩是薄餅皮 邊緣烤的脆脆

墨式香料的taco 及綠橄欖辣感

如果以鹹食小點來說還不錯

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冰磚拿鐵

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是可愛小熊造型

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冰磚慢慢融化與牛奶融合

醇香絲滑 風味層次十足

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可可歐雷

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他們家的有濃郁可可香卻不會很甜

冬天來上一杯 暖暖甜甜☺️

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新銳咖啡 高雄鼎中店

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place高雄市三民區鼎中172號
4.93 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.67
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