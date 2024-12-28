鼎山附近的深夜咖啡廳

當天來耍chill

發現很多人都一個人來讀書

這邊的氛圍感很適合靜心☕️

高雄市三民區鼎泰里鼎中路172號

15:00-01:30

07-350-8520

五週年活動外帶5折優惠

墨西哥辣味雞肉pizza

墨西哥牛肉捲餅 $250

冰磚拿鐵 $150

可可歐雷 $160

提拉米蘇 $160

橙酒巧克力慕斯 $180

提拉米蘇



店內主打的甜點很厲害

吃的兩款都是大人係不會死甜

尤其是提拉米蘇😍😍😍老公愛SS

手指餅乾浸潤咖啡液+威士忌

疊上馬斯卡彭 口感吃起來濕潤又爽口

整體非常有層次 第一次吃相當驚艷

咖啡+酒香很融合 且不會有過重的酒感

橙酒巧克力慕斯

苦甜苦甜的滋味帶有微微柑橘感的橙香

絲滑慕斯搭配底層巧克力餅乾添口感層次

輕食牛肉捲

有沙拉/培根/香腸

沙拉的自調胡麻醬很讚

牛肉捲餅裡面有滿滿起司

墨西哥辣味雞肉pizza

披薩是薄餅皮 邊緣烤的脆脆

墨式香料的taco 及綠橄欖辣感

如果以鹹食小點來說還不錯

冰磚拿鐵

是可愛小熊造型

冰磚慢慢融化與牛奶融合

醇香絲滑 風味層次十足

可可歐雷

他們家的有濃郁可可香卻不會很甜

冬天來上一杯 暖暖甜甜☺️

-

更多美食資訊可關注IG

IG LICAMI82